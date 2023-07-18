Общество
29 минут назад
Кто снесет две расселенные пятиэтажки в Липецке?
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Ответа на этот вопрос у начальника управления капремонта мэрии Олега Костина пока нет.
Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета у начальника МУ «Управление капительного ремонта» мэрии Олега Костина первый вице-спикер Борис Понаморев спросил о судьбе двух признанных аварийными и расселенных пятиэтажках — по Осеннему проезду, 2 и на улице 9 микрорайон, 16.
Вопрос не праздный — GOROD48 в июне уже писал о том, что оставленная без должного присмотра хрущевка на Осеннем проезде подверглась тотальному разграблению, из нее не вынесли разве что железобетонные стены!
Ответила на этот вопрос вице-мэр Светлана Сурмий. По ее словам, снести два эти дома — 60-квартирный на Осеннем проезде и 119-квартирный в 9-м микрорайоне — обязано управление капремонта городской администрации. Однако в мэрии сейчас ищут и другие варианты, которые позволили бы сэкономить бюджетные средства. В частности, эти пятиэтажки за свой счет могли бы демонтировать застройщики, желающие построить на освободившихся земельных участках новые дома.
В прошлом году, кстати, на снос расселенного жилья МУ «Управление капительного ремонта» получило 3,7 млн рублей, на этот год — 10,1 миллиона. Кстати, на демонтаже старых домов в поселке ЛТЗ мэрии удалось сэкономить — часть улицы Володи Бачурина попала под комплексное развитие территории и их разбирать будет будущий инвестор.
Вопрос не праздный — GOROD48 в июне уже писал о том, что оставленная без должного присмотра хрущевка на Осеннем проезде подверглась тотальному разграблению, из нее не вынесли разве что железобетонные стены!
Ответила на этот вопрос вице-мэр Светлана Сурмий. По ее словам, снести два эти дома — 60-квартирный на Осеннем проезде и 119-квартирный в 9-м микрорайоне — обязано управление капремонта городской администрации. Однако в мэрии сейчас ищут и другие варианты, которые позволили бы сэкономить бюджетные средства. В частности, эти пятиэтажки за свой счет могли бы демонтировать застройщики, желающие построить на освободившихся земельных участках новые дома.
В прошлом году, кстати, на снос расселенного жилья МУ «Управление капительного ремонта» получило 3,7 млн рублей, на этот год — 10,1 миллиона. Кстати, на демонтаже старых домов в поселке ЛТЗ мэрии удалось сэкономить — часть улицы Володи Бачурина попала под комплексное развитие территории и их разбирать будет будущий инвестор.
2 406
Yes
Умный