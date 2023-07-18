Общество

29 минут назад

Кто снесет две расселенные пятиэтажки в Липецке?

2 406
#аварийное жилье
3
Кто снесет две расселенные пятиэтажки в Липецке?

Ответа на этот вопрос у начальника управления капремонта мэрии Олега Костина пока нет.

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета у начальника МУ «Управление капительного ремонта» мэрии Олега Костина первый вице-спикер Борис Понаморев спросил о судьбе двух признанных аварийными и расселенных пятиэтажках — по Осеннему проезду, 2 и на улице 9 микрорайон, 16.

Вопрос не праздный — GOROD48 в июне уже писал о том, что оставленная без должного присмотра хрущевка на Осеннем проезде подверглась тотальному разграблению, из нее не вынесли разве что железобетонные стены!

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Ответила на этот вопрос вице-мэр Светлана Сурмий. По ее словам, снести два эти дома — 60-квартирный на Осеннем проезде и 119-квартирный в 9-м микрорайоне — обязано управление капремонта городской администрации. Однако в мэрии сейчас ищут и другие варианты, которые позволили бы сэкономить бюджетные средства. В частности, эти пятиэтажки за свой счет могли бы демонтировать застройщики, желающие построить на освободившихся земельных участках новые дома.

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В прошлом году, кстати, на снос расселенного жилья МУ «Управление капительного ремонта» получило 3,7 млн рублей, на этот год — 10,1 миллиона. Кстати, на демонтаже старых домов в поселке ЛТЗ мэрии удалось сэкономить — часть улицы Володи Бачурина попала под комплексное развитие территории и их разбирать будет будущий инвестор.
2 406
#аварийное жилье
3

Комментарии (2)

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Yes

11 минут назад
Умный, пусть сносят этот дом сами собственники и тебя туда, как волонтёра
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Умный

18 минут назад
Создать Фонд капитального сноса.Всех собственников обязать платить,должников выселять.Или дать по кувалде,пусть ломают.
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В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
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