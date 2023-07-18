Кто снесет две расселенные пятиэтажки в Липецке?

Ответа на этот вопрос у начальника управления капремонта мэрии Олега Костина пока нет.

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета у начальника МУ «Управление капительного ремонта» мэрии Олега Костина первый вице-спикер Борис Понаморев спросил о судьбе двух признанных аварийными и расселенных пятиэтажках — по Осеннему проезду, 2 и на улице 9 микрорайон, 16.Вопрос не праздный — GOROD48 в июне уже писал о том, что оставленная без должного присмотра хрущевка на Осеннем проезде подверглась тотальному разграблению, из нее не вынесли разве что железобетонные стены!Ответила на этот вопрос вице-мэр Светлана Сурмий. По ее словам, снести два эти дома — 60-квартирный на Осеннем проезде и 119-квартирный в 9-м микрорайоне — обязано управление капремонта городской администрации. Однако в мэрии сейчас ищут и другие варианты, которые позволили бы сэкономить бюджетные средства. В частности, эти пятиэтажки за свой счет могли бы демонтировать застройщики, желающие построить на освободившихся земельных участках новые дома.В прошлом году, кстати, на снос расселенного жилья МУ «Управление капительного ремонта» получило 3,7 млн рублей, на этот год — 10,1 миллиона. Кстати, на демонтаже старых домов в поселке ЛТЗ мэрии удалось сэкономить — часть улицы Володи Бачурина попала под комплексное развитие территории и их разбирать будет будущий инвестор.