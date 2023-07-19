Вандалы разбили остановку у 41-й школы

В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства пообещали вставить новые стекла на этой неделе.

Сегодня кто-то разбил остановку у 41-й школы.Этот факт уже известен в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка. Заявление о порче муниципального имущества подано в УМВД РФ по Липецку. В ведомстве GOROD48 пообещали, что к концу недели постараются устранить повреждения.Вандализм такого рода – бич для Липецка. Найти хулиганов практически невозможно, а один лист стекла-триплекс размером 1200 на 1750 миллиметров обходится городскому бюджету в 12 тысяч рублей.