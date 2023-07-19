Общество

27 минут назад

Вандалы разбили остановку у 41-й школы

5 180
#вандализм
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Вандалы разбили остановку у 41-й школы

В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства пообещали вставить новые стекла на этой неделе.

Сегодня кто-то разбил остановку у 41-й школы.

Этот факт уже известен в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка. Заявление о порче муниципального имущества подано в УМВД РФ по Липецку. В ведомстве GOROD48 пообещали, что к концу недели постараются устранить повреждения.

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Вандализм такого рода – бич для Липецка. Найти хулиганов практически невозможно, а один лист стекла-триплекс размером 1200 на 1750 миллиметров обходится городскому бюджету в 12 тысяч рублей.
5 180
#вандализм
1

Комментарии (5)

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СОКОЛ АКСАКОВА

3 минуты назад
Ну не зря же у нас психушку построили !!!
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Гость.

3 минуты назад
Точно вандалы ли? Может само от жары и солнца свалилась? Там в солнечную погоду градусов под 50 как минимум. А метал на расширение работает от нагрева.
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Возмущенная жительница

6 минут назад
У меня вопрос ,что творится на остановке Белана,всё перекопали ,самой остановки с самой весны нет,,как можно подойти и сесть в автобус, этот беспредел когда нибудь закончится, издевательство над людьми.
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-

12 минут назад
Это Сокол, детка.
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Надо же

12 минут назад
Вандалов не найти! Для чего тогда весь город в камерах? На какие деньги их ставят и главное,для чего! Лучше б на эти деньги приняли участковых,а то на весь город 2 человека. Просто идиотизм какой то.
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