Следователя обвиняют в присвоении 9 телефонов, 34 ноутбуков и 23 моноблоков

Следствие полагает, что изъятую и приобщенную к уголовным делам технику стоимостью 1,8 миллиона рублей он сдал в комиссионные магазины и ломбарды.

Советский районный суд Липецка начал рассмотрение уголовного дела в отношении 29-летнего следователя по особо важным делам по части 4 статьи 160 УК РФ – его обвиняют в присвоении вверенного ему чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданам, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



По версии следствия, в период с 15 ноября 2021 года по 25 мая 2022 года подсудимый, являясь следователем по особо важным делам следственного отдела по Октябрьскому округу города Липецк СУ СК России по Липецкой области, осуществляя предварительное следствие по находящимся в его производстве уголовным делам, совершил хищение путем присвоения ранее изъятых и приобщенных к уголовным делам вверенных ему 9 мобильных телефонов, а также 34 ноутбуков, 34 зарядных устройства к ним, 23 моноблоков, 23 зарядных устройства к ним, а также присвоил 21 компьютерную мышь и 21 клавиатуру.



Следствие полагает, что имущество, стоимость которого оценивается в 1,8 миллиона рублей, он сдал в комиссионные магазины и ломбарды.





