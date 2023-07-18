Происшествия

сегодня, 16:54

Следователя обвиняют в присвоении 9 телефонов, 34 ноутбуков и 23 моноблоков

8 855
#присвоение
1
Следователя обвиняют в присвоении 9 телефонов, 34 ноутбуков и 23 моноблоков

Следствие полагает, что изъятую и приобщенную к уголовным делам технику стоимостью 1,8 миллиона рублей он сдал в комиссионные магазины и ломбарды.

Советский районный суд Липецка начал рассмотрение уголовного дела в отношении 29-летнего следователя по особо важным делам по части 4 статьи 160 УК РФ –  его обвиняют в присвоении вверенного ему чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданам, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

По версии следствия, в период с 15 ноября 2021 года по 25 мая 2022 года подсудимый, являясь следователем по особо важным делам следственного отдела по Октябрьскому округу города Липецк СУ СК России по Липецкой области, осуществляя предварительное следствие по находящимся в его производстве уголовным делам, совершил хищение путем присвоения ранее изъятых и приобщенных к уголовным делам вверенных ему 9 мобильных телефонов, а также 34 ноутбуков, 34 зарядных устройства к ним, 23 моноблоков, 23 зарядных устройства к ним, а также присвоил 21 компьютерную мышь и 21 клавиатуру.

Следствие полагает, что имущество, стоимость которого оценивается в 1,8 миллиона рублей, он сдал в комиссионные магазины и ломбарды.
  

8 855
#присвоение
1

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Бон Жови

7 минут назад
Когда в 11-ом году милицию меняли на полицию, оставляли в её рядах лучших из лучших.
ответить

п-к Захарченко

17 минут назад
Даже мышки поворовал ! Может его назначить смотрящим за Липецкой областью ? А то за прошлого вообще неудобно - тот только сланцы украл в магазине, а этот вон какой перспективный
ответить

Однако

23 минуты назад
Его ожидает Нижний Тагил...
ответить

Приговор простой !

23 минуты назад
Не зря, понять и простить !
ответить

Житель.

25 минут назад
1.8 миллиона рублей он забрал себе только 300 тысяч. Остальные ушлы начальству по особо важным делам.
ответить

Мимоходом

сегодня, 17:25
Не пора ли почистить ряды нашей доблестной полиции?
ответить

цирк

сегодня, 17:18
и такое вытворяют лучшие из лучших-142 проц
ответить

Не зря

сегодня, 17:11
Интересно какой будет приговор
ответить
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
Бизнес

Еще в рубрике

В пункте временного размещения беженцев из Украины нашли мёртвого мужчину
#труп #беженцы
В пункте временного размещения беженцев из Украины нашли мёртвого мужчину

40 минут назад

Происшествия
Из комнаты в общежитии по улице Звёздной украли вещи
#кража
3
Из комнаты в общежитии по улице Звёздной украли вещи

сегодня, 17:13

Происшествия
Грязинец набросился с ножом на бывшую жену брата и её мать: женщины выжили, а мужчину ждёт 8,5 года ...
#поножовщина #грабёж #пьяная езда
Грязинец набросился с ножом на бывшую жену брата и её мать: женщины выжили, а мужчину ждёт 8,5 года ...

сегодня, 16:47

Происшествия
Четыре постановления за непристегнутые ремни будут отменены
#ПДД #нарушение
22
Четыре постановления за непристегнутые ремни будут отменены

сегодня, 16:01

Происшествия
Собравшиеся на природу приятели ограбили магазин
#грабёж
9
Собравшиеся на природу приятели ограбили магазин

сегодня, 15:07

Происшествия
В обиде за тёщу ельчанин разбил монтировкой автомобили «БМВ» и «Хендай» посторонних людей
#хулиганство
3
В обиде за тёщу ельчанин разбил монтировкой автомобили «БМВ» и «Хендай» посторонних людей

сегодня, 14:17

Происшествия