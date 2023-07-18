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Из комнаты в общежитии по улице Звёздной украли вещи

4 313
#кража
Из комнаты в общежитии по улице Звёздной украли вещи

За кражу на 6 тысяч рублей может грозить до 6 лет лишения свободы.

Советский районный суд Липецка начал рассмотрение уголовного дела в отношении 32-летнего липчанина, обвиняемого в краже вещей из общежития.

Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, по версии следствия, утром 23 марта 2023 года пьяный подсудимый подошел к приоткрытой входной двери комнаты общежития по улице Звездной и похитил оттуда мужскую куртку с сумкой. Потерпевшему был причинен ущерб в 6 тысяч рублей.

Действия мужчины квалифицированы следствием по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ как кража с незаконным проникновением в жилище. Мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.
4 313
#кража

Комментарии (4)

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3 минуты назад
То звёздная, то филипчнеко. То бархат, то красный магазин
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скажите главному

12 минут назад
надо взять у него ДНК и изобличить
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Павел Дёмин

16 минут назад
Звездная 16/2 и Космонавтов 88 это просто гетто а не дома постоянно что-то происходит.
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Однако

25 минут назад
Ему в тюрьме лучше будет, как врач говорю...
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