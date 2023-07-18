Из комнаты в общежитии по улице Звёздной украли вещи

За кражу на 6 тысяч рублей может грозить до 6 лет лишения свободы.

Советский районный суд Липецка начал рассмотрение уголовного дела в отношении 32-летнего липчанина, обвиняемого в краже вещей из общежития.



Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, по версии следствия, утром 23 марта 2023 года пьяный подсудимый подошел к приоткрытой входной двери комнаты общежития по улице Звездной и похитил оттуда мужскую куртку с сумкой. Потерпевшему был причинен ущерб в 6 тысяч рублей.



Действия мужчины квалифицированы следствием по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ как кража с незаконным проникновением в жилище. Мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.

