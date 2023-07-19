Общество
37 минут назад
В микрорайоне «Елецкий» установят скульптуру самолета
Деньги дали меценаты.
На кольце микрорайона «Елецкий» планируют установить скульптуру самолета «МиГ-29». Концепцию композиции разработали в Архитектурно-проектной мастерской № 3.
— МиГ-29 — это самолет-легенда, истребитель, который надежно защищает не только небо нашего государства, но ещё и около трёх десятков стран — на суше и на море, — говорят создатели проекта.
Высота будущего памятника — 18 метров, длина самолета и постамента — 34,3 метра. Его сделают из бетона. Идея установки памятника принадлежит ветеранам-авиаторам.
Сегодня на выездном совещании с вице-мэрами глава города Евгения Уваркина поручила минимизировать возможные неудобства для липчан, связанные с установкой и обустройством памятников (в это же время установят памятник святому Александру Невскому на Кольцевой площади).
Евгения Уваркина поручила сохранить многолетние растения, которые сейчас украшают клумбы под будущими памятниками. Сотрудники «Зеленхоза» временно переместят растения по другим адресам. Вице-мэр Николай Дергунов уточнил, что в местах установки памятников почти нет коммуникаций, а электрические сети не повлияют на ход работ.
Фото: пресс-служба администрации Липецка
— МиГ-29 — это самолет-легенда, истребитель, который надежно защищает не только небо нашего государства, но ещё и около трёх десятков стран — на суше и на море, — говорят создатели проекта.
Высота будущего памятника — 18 метров, длина самолета и постамента — 34,3 метра. Его сделают из бетона. Идея установки памятника принадлежит ветеранам-авиаторам.
Сегодня на выездном совещании с вице-мэрами глава города Евгения Уваркина поручила минимизировать возможные неудобства для липчан, связанные с установкой и обустройством памятников (в это же время установят памятник святому Александру Невскому на Кольцевой площади).
Евгения Уваркина поручила сохранить многолетние растения, которые сейчас украшают клумбы под будущими памятниками. Сотрудники «Зеленхоза» временно переместят растения по другим адресам. Вице-мэр Николай Дергунов уточнил, что в местах установки памятников почти нет коммуникаций, а электрические сети не повлияют на ход работ.
Фото: пресс-служба администрации Липецка
Комментарии (16)
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Учёный из училища
redford
Ссёлки
Ёжик
я
543
?
Астанавитесь !
Чел
Ну нет