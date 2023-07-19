Общество

37 минут назад

В микрорайоне «Елецкий» установят скульптуру самолета

16 322
#памятник
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В микрорайоне «Елецкий» установят скульптуру самолета

Деньги дали меценаты.

На кольце микрорайона «Елецкий» планируют установить скульптуру самолета «МиГ-29». Концепцию композиции разработали в Архитектурно-проектной мастерской № 3.

— МиГ-29 — это самолет-легенда, истребитель, который надежно защищает не только небо нашего государства, но ещё и около трёх десятков стран — на суше и на море, — говорят создатели проекта.

Высота будущего памятника — 18 метров, длина самолета и постамента — 34,3 метра. Его сделают из бетона. Идея установки памятника принадлежит ветеранам-авиаторам.

Сегодня на выездном совещании с вице-мэрами глава города Евгения Уваркина поручила минимизировать возможные неудобства для липчан, связанные с установкой и обустройством памятников (в это же время установят памятник святому Александру Невскому на Кольцевой площади).

Евгения Уваркина поручила сохранить многолетние растения, которые сейчас украшают клумбы под будущими памятниками. Сотрудники «Зеленхоза» временно переместят растения по другим адресам. Вице-мэр Николай Дергунов уточнил, что в местах установки памятников почти нет коммуникаций, а электрические сети не повлияют на ход работ.

Фото: пресс-служба администрации Липецка
16 322
#памятник
2

Комментарии (16)

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Учёный из училища

3 минуты назад
Это так называемое меценатство надо запретить, пусть налоги платят, а не меценатствуют!
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redford

4 минуты назад
Был в Липецке "фонтаныч", а как мэршу называть?
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Ссёлки

5 минут назад
Постройте для молодёжи Д.К или сопьются и скуряться.
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Ёжик

8 минут назад
Тратуарная плитка теперь неактуальна, будем памятники тыкать везде
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я

13 минут назад
Какой памятник следующий? Огласите весь список...
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543

14 минут назад
Совсем помешались, то бордюры, то парки, то памятники. На автобусы садоводам, чтобы ходили каждый день нет денег, а тут направо и налево расшвыривают
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?

17 минут назад
Animal planet., Какие меценаты, им за это налоги уменьшают на эти суммы. Меценатов нашли. Это для не понимающих: по любому бюджет к уменьшению на написанные на листочках суммы.
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Астанавитесь !

18 минут назад
Скоро узнаем , что устанавливают памятники про проекту Архитектурно-проектной мастерской № 1 и Архитектурно-проектной мастерской № 2. .
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Чел

18 минут назад
Да бред крепчает да поставте тогда списаный проживет сто лет при условии покраски а так из бетона давайте каждый год из бюджета драть на рестоврацию да смеятся над нагем городом не приходится кто сдесь живет тот в цырке не смеется.
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Ну нет

19 минут назад
1, фантазии, скорее где то взяли самолёт, дешевенько поставят и массу бабла распилят
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