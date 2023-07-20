Происшествия

14 минут назад

Со двора украли восемь металлических столбов

48
#кража
Со двора украли восемь металлических столбов

Украденные у односельчанина металлические столбы подозреваемый пустил на возведение хозпостройки для содержания скота.

В Липецком районе в полицию обратился 65-летний мужчина, у которого от дома в селе Новодмитриевка украли металлические столбы.

По данным пресс-службы областного управления МВД, мужчине в наследство от родителей достался дом, но он туда приезжает редко. Ещё в конце ноября прошлого года, приехав в село, он обнаружил пропажу восьми металлических столбов, которые лежали во дворе дома. Стоимость похищенного составила 4 700 рублей.

В краже подозревается неработающий 35-летний местный житель. По версии следствия, он проник во двор и обнаружил в кустах восемь металлических столбов, которые перенес к себе домой, а позже пустил их на строительство сарая для содержания скота.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Хозяйственному мужчине теперь грозит до двух лет лишения свободы.
48
#кража

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