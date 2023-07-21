Общество

сегодня, 15:52

На улице бьет ключ из-под асфальта второй день

3 554
#утечка воды
3

А энергетики только получили заявку.

На улице Тельмана, у дома № 116 бьёт ключ из-под асфальта второй день, пожаловались GOROD48 липчане.

В «РВК-Липецк» получили заявку примерно в одно время с сообщением на GOROD48 и посетовали на то, что горожане сразу не обращаются к ним.

«Бригада выехала на объект, чтобы определить характер утечки. После этого начнутся ремонтные работы», — уточнили в пресс-службе «РВК-Липецк».
3 554
#утечка воды
3

Комментарии (3)

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8 заместителей

18 минут назад
Все под контролем!!!
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дед

32 минуты назад
В СССР такого не было.
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Липецкие басни

57 минут назад
Миллион номеров по которым надо куда-то обращаться, а один нельзя короткий номер сделать, а!? Хотя нет, для Липецких управленцев такое не осилить!
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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