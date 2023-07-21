На улице бьет ключ из-под асфальта второй день

А энергетики только получили заявку.

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На улице Тельмана, у дома № 116 бьёт ключ из-под асфальта второй день, пожаловались GOROD48 липчане.



В «РВК-Липецк» получили заявку примерно в одно время с сообщением на GOROD48 и посетовали на то, что горожане сразу не обращаются к ним.



«Бригада выехала на объект, чтобы определить характер утечки. После этого начнутся ремонтные работы», — уточнили в пресс-службе «РВК-Липецк».