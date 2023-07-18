В обиде за тёщу ельчанин разбил монтировкой автомобили «БМВ» и «Хендай» посторонних людей

В порыве ярости, разыскивая медика, который, по версии мужчины не хотел лечить тещу, он бил монтировкой машины ничего не подозревающих людей

К 2 годам условно с двухлетним испытательным сроком суд Елецкого района приговорил местного жителя за поврежденные автомобили «БМВ» и «Хендай». Суд также обязал мужчину выплатит пострадавшим ущерб за поврежденные автомобили — владельцу «БМВ» 1 млн 357 тысяч рублей, «Хендай» - 233 тысячи.



Ярость в мужчине вызвал факт, как ему показалось, не оказания медицинской помощи тёще. Женщина находилась в реанимации, и в выходные дни он и его сожительница пытались узнать по личному телефону врача о ее состоянии. Они донимали его звонками все выходные дни, затем, после того как медик сказал, что больная в надежных руках его коллег, а он находится на законном выходном, мужчина и его супруга стали донимать звонками сельскую администрацию места где жил медик, обвиняя врача в том, что, он, якобы, «убил нашу маму». Но жалоб в администрацию сельского поселения им оказалась мало и супруги, проживающие в незарегистрированном браке, отправились домой к врачу, проживающего в поселке Солидарность.



У дома медика стояли несколько машин. От находившихся рядом мужчин разъяренный ельчанин стал требовать выдачи врача. Владельцы автомобилей не понимали, что требует от них нервный человек, тогда тот начал бить их машины монтировкой, повредив «БМВ Х5» и «Хендай». На одного из пытавшихся остановить погромщика мужчина замахнулся монтировкой и пригрозил ему убийством.











