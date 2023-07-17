Общество

9 минут назад

В Крыму по турпутевкам отдыхают 43 липчанина

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#Крым #Крымский мост
В Крыму по турпутевкам отдыхают 43 липчанина

Отдыхающие на полуострове жители Липецкой области за помощью не обращались

По данным туристических агентств, в Крыму по путевкам организованно отдыхают 43 жителя Липецкой области.

«Никто из них после происшествия на Крымском мосту за помощью не обращался. С туристами поддерживается связь», - сообщают ресурсы Правительства Липецкой области.

Как сообщал GOROD48, правительство Липецкой области готово в пределах своей компетенции оказать необходимую помощь жителям региона, которые сейчас находятся в Крыму и в ближайшее время планируют возвращаться обратно. Сейчас транспортная связь с полуостровом ограничена из-за ЧП на Крымском мосту. Находящиеся в Крыму липчане могут обратиться за помощью или консультацией в Единую диспетчерскую службу по номеру: 8-800-450-48-48 (доб. 2).

Сегодня ночью Крымский мост подвергся атаке двумя надводными беспилотными аппаратами. На мосту есть разрушения. Во время атаки погибли два человека — жители Белгородской области.

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#Крым #Крымский мост

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