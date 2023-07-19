«Скот» из Брянска повредил растение в палисаднике у дома №12 по улице Желябова

Суровые липчане вставили под дворник «Нивы-Шевроле» угрожающую записку.

Сегодня утром кто-то из жителей дома №12 по улице Желябова оставил под дворником «Нивы-Шевроле» с госномером 32-го региона угрожающую записку. Назвав водителя козлом и скотом, автор осудил гостя из Брянщины за то, что он наехал колесом на какое-то растение в палисаднике.Читатель GOROD48, который прислал фотографии автомобиля и записки, сообщил, что стекло задней двери «Нивы» было явно заплевано.