Общество

17 минут назад

«Скот» из Брянска повредил растение в палисаднике у дома №12 по улице Желябова

1 273
#хулиганство
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«Скот» из Брянска повредил растение в палисаднике у дома №12 по улице Желябова

Суровые липчане вставили под дворник «Нивы-Шевроле» угрожающую записку.

Сегодня утром кто-то из жителей дома №12 по улице Желябова оставил под дворником «Нивы-Шевроле» с госномером 32-го региона угрожающую записку. Назвав водителя козлом и скотом, автор осудил гостя из Брянщины за то, что он наехал колесом на какое-то растение в палисаднике.

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Читатель GOROD48, который прислал фотографии автомобиля и записки, сообщил, что стекло задней двери «Нивы» было явно заплевано.
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#хулиганство
1

Комментарии (1)

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селяночка

5 минут назад
Какое растение?На сорняк наехал.
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