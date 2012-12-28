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Общество
В Липецкой области дождливо и до +22
Общество
Читать все
Общество
81
23 минуты назад

В Липецкой области дождливо и до +22

Температура остается все еще ниже обычной. 

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области остается неустойчивой, ожидаются кратковременные дожди с грозой. Наиболее интенсивные дожди с грозой ожидаются 23 июня, при грозах порывы ветра до 15-17 м/сек. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что на 3-5 градусов ниже нормы.
 
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный, ночью слабее, 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +6 до +11 градусов, днем —- от +17 до +22 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие кратковременные дожди. Температура ночью будет от +7 до +9 градусов, днем – от +19 до +21 градуса.

День 22 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1983 году — 5 градусов тепла. 

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