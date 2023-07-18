Капитальный ремонт заканчивается в одной из старейших поликлиник Липецка

Ремонт в поликлинике №4 позволит развести потоки пациентов, минимизировать очереди в медучреждении и проводить обслуживание в более комфортных условиях.

Поликлиника №4 — одна из старейших в Липецке. Ей почти 66 лет. Год назад на капитальный ремонт одного из корпусов поликлиники были выделены 30 миллионов рублей региональной субсидии.Деньги потрачены на ремонт фасада, кровли, административных помещений 1-го этажа поликлиники, эндоскопических кабинетов, лестничных спусков и отмостки вокруг здания. Как продвигается ремонт здания, посмотрела вице-губернатор Ольга Белоглазова.- Капремонт поликлиники давно назрел. Рабочие перекрыли крышу, установили систему обогрева, теперь никаких проблем с текущей кровлей и наледью. Привели в порядок аварийные выходы, так чтобы пациенты разных отделений не пересекались, появилась дополнительная регистратура в Центре женского здоровья. Главное, что во время ремонта поликлиника продолжает работать, врачи проводят диспансеризацию и профосмотры, - отметила Ольга Белоглазова.Фасадные работы со стороны улицы Титова практически закончены. Как рассказал главврач поликлиники Мария Гулевская, стены дополнительно утеплены, и на 99% закрыты металлокассетами. У входа установлен пандус с поручнями для маломобильных пациентов. Осталось доделать подходы к еще одному крыльцу.— Улучшения оценили как пациенты, так и персонал. В помещениях корпуса на улице Титова стало теплее. Тратится меньше ресурсов. Приводятся в порядок пандус и ступеньки. Мы надеемся, на этом ремонты не остановятся, нам никогда не отказывают в субсидиях, планируем, что следующим преобразится парадное крыльцо, — поделилась своими впечатлениями и планами Мария Гулевская.К поликлинике №4 прикреплено более 55 тысяч жителей Липецка. Она рассчитана на 1200 посещений в смену. За время действия программы «Губернаторские полтора миллиона» сюда пришли работать шесть врачей.В составе поликлиники функционирует дневной стационар, женская консультация, оториноларингологическое, хирургическое и другие отделения. В амбулаторных условиях проводятся специализированные обследования с использованием современной аппаратуры.