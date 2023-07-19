Общество

49 минут назад

На Кольцевой площади начали готовить место под установку памятника

11 909
#памятник
На Кольцевой площади начали готовить место под установку памятника

Его планируют установить в начале сентября.

На пересечении улицы Водопьянова и проспекта Победы начались работы по подготовке места для установки памятника посвященного Александру Невскому. Рабочие убирают большую клумбу.

Памятник в ближайшее время отольют из бронзы. Его авторы — скульптор Ильи Коротченко и архитектор Владимир Дмитриев. Высота святого без постамента — четыре с половиной метра, рассказал один из инициаторов его установки, бизнесмен Николай Бобин. Он уточнил, что памятники святым делают «липецкие предприниматели и друзья-единомышленники Валерий Сешенов, Александр Павлов и Станислав Каменецикий».



Александра Невского планируют установить с начале сентября. Это уже третий памятник православным святым. Первый — Николаю Чудотворцу установлен в парке Молодежный, второй — Великомученику Пантелеймону — на улице Московской, у областной больницы.

Фото: скрин видеокамер Ростелеком, пресс-служба мэрии Липецка
11 909
#памятник

Комментарии (11)

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Краевед

5 минут назад
Историк, в истории не бывает "если бы, было бы". Вы точно историк?
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Петр Ильич

10 минут назад
Михаил Водопьянов один из первых героев СССР , наш земляк к сожалению позабыт и чинушами и толстосумами и народом.
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Сергей

12 минут назад
Липчанка, странные вообще решения, ну кто-то может таким способом хочет оставить "след в истории".
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Сергей

15 минут назад
Кузя, не говори, в кучу все скинули.....
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Фейковая страна

16 минут назад
сперва дороги восстановите, а потом уже памятники ставьте!!!!
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ваха

18 минут назад
Бобин Столько людей покидал на деньги а теперь грехи замаливает святых ставит
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Кузя

19 минут назад
Жаль клумбу.....
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Историк

19 минут назад
Александр Ярославич Рюрикович-Невский жил, работал, воевал во Владимире, Ярославле, Великом Новгороде, Киеве. Не смотря на яркий и важный след, оставленный в Российской истории, к Липецку отношения не имел. Почему не поставить памятник тем лицам, которые имеют отношения к Липецку, или сделали что-то для Липецка. Например памятник Екатерине Великой, ведь именно она присвоила статус города Липецку, а не Петр Первый. Если бы не она, возможно жили бы мы в Елецкой области, а Липецк был поселком городского типа, тихий и убогий.
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Липчанка

27 минут назад
А Водопьянов не обидится?
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Памятник

38 минут назад
надо установить на улице А. Невского, на новолипецке.
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