Общество
49 минут назад
На Кольцевой площади начали готовить место под установку памятника
Его планируют установить в начале сентября.
На пересечении улицы Водопьянова и проспекта Победы начались работы по подготовке места для установки памятника посвященного Александру Невскому. Рабочие убирают большую клумбу.
Памятник в ближайшее время отольют из бронзы. Его авторы — скульптор Ильи Коротченко и архитектор Владимир Дмитриев. Высота святого без постамента — четыре с половиной метра, рассказал один из инициаторов его установки, бизнесмен Николай Бобин. Он уточнил, что памятники святым делают «липецкие предприниматели и друзья-единомышленники Валерий Сешенов, Александр Павлов и Станислав Каменецикий».
Александра Невского планируют установить с начале сентября. Это уже третий памятник православным святым. Первый — Николаю Чудотворцу установлен в парке Молодежный, второй — Великомученику Пантелеймону — на улице Московской, у областной больницы.
Фото: скрин видеокамер Ростелеком, пресс-служба мэрии Липецка
Памятник в ближайшее время отольют из бронзы. Его авторы — скульптор Ильи Коротченко и архитектор Владимир Дмитриев. Высота святого без постамента — четыре с половиной метра, рассказал один из инициаторов его установки, бизнесмен Николай Бобин. Он уточнил, что памятники святым делают «липецкие предприниматели и друзья-единомышленники Валерий Сешенов, Александр Павлов и Станислав Каменецикий».
Александра Невского планируют установить с начале сентября. Это уже третий памятник православным святым. Первый — Николаю Чудотворцу установлен в парке Молодежный, второй — Великомученику Пантелеймону — на улице Московской, у областной больницы.
Фото: скрин видеокамер Ростелеком, пресс-служба мэрии Липецка
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