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Новый тренер МХК «Липецк» пришёл из «десантуры»
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Спорт
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36 минут назад

Новый тренер МХК «Липецк» пришёл из «десантуры»

А набор в команду идёт, похоже, по объявлениям.

Молодежный хоккейный клуб «Липецк», который в минувшем сезоне установил антирекорд среди российских команд – 36 поражений подряд, возглавил 48-летний Дмитрий Евстигнеев.

Минувший сезон тренер провёл в «Рязани-ВДВ», с которой выиграл регулярный чемпионат НМХЛ, одержав 36 побед в 44 матчах, но затем потерпел сокрушительное поражение уже в четвертьфинале плей-офф от казавшегося скромным саратовского «Кристалла», счёт в серии – 0 – 3.

Евстигнеев – уроженец Воскресенска Московской области. В своё время сам играл в нападении за «Шахтёр» (Прокопьевск, Кемеровской области), «Нефтяник» (Лениногорск, Татарстан), но больше всего сезонов провёл в Рязани – шесть. В разные годы входил в тренерский штаб ХК «Тамбов» и ХК «Рязань», возглавлял новомосковскую «Академию Михайлова» в Юниорской лиге, работал главным тренером команды «АКМ» (Новомосковск) в ВХЛ.

Известны и имена помощников нового наставника, среди них ни одного липецкого специалиста. Помощником станет 30-летний Александр Слесарчук, ранее работавший в системе ярославского «Локомотива», а за подготовку вратарей станет отвечать 50-летний Николай Савчук, воспитанник челябинского «Трактора». Последнее место работы – сочинская ДЮСШ «Черномор».

Местные «звезды» хоккея Вадим Навроцкий, Александр Мнихович, Сергей Сухарев, Игорь Трухачёв в главной команде родного города по-прежнему не востребованы.

Сообщается, что к своим обязанностям тренеры приступят 1 июля. Видимо, примерно в это же время выйдет из отпуска и команда, которую почти наверняка ждут серьёзные кадровые изменения. Причем набор идёт чуть ли не по объявлению. Одно из таких объявлений размещено в официальных соцсетях, где указан телефон, на который нужно звонить, чтобы записаться на просмотр.

Фото vk.com/vosinfo
Хоккей
МХК «Липецк»
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