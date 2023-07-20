— Приходила глава города Уваркина и сам глава приходил, покупал у меня семечки. Сказал спасибо.

Начальник отдела потребительского рынка администрации Липецка призналась, что не может убедить бабулек перейти с торговли на асфальте на прилавки городских ярмарок.

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Сегодня на заседании комиссии Липецкого горсовета по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства начальник отдела потребительского рынка мэрии Ася Франценюк рассказала о проблеме, мешающей избавиться от мест незаконной уличной торговли.Она сообщила, что к 563 созданным за последние годы местам на муниципальных ярмарках к июлю этого года добавилось еще 170 мест. Итого в разных местах города функционируют 19 узаконенных мест уличной торговли, на которых 20-60% мест бесплатны для владельцев личных подсобных хозяйств. На вопрос вице-спикера горсовета Бориса Понаморева что еще можно сделать для садоводов сейчас, в пик продаж излишков даров садов и огородов, чтобы те не торговали с земли, чиновница ответила: упрямство.— Мы увеличиваем число бесплатных мест для садоводов на муниципальных ярмарках и сейчас почти все они заполнены. Бабушек с их овощами и фруктами мы не штрафуем, а уговариваем переходить в организованные места торговли, где можно продавать свой товар бесплатно. Но формирование новых привычек идет с трудом. Наш бич — иногородние предприниматели, которые приезжают к нам на машинах из других регионов, — сказала Ася Франценюк.Председатель депутатской комиссии Вера Урываева обратила внимание начальника управления потребительского рынка на дом №8 по улице Гагарина, у которого уличная торговля цветет пышным цветом:— У этого дома ежегодно появляется палатка с арбузами и дынями. Прямо рядом с киоском «Овощи-фрукты». Там же — галерея бабушек с ящиками. И там же, с торца этого дома, находится она из муниципальных ярмарок! Уличная торговля не прекращается у Плехановского пассажа (там ящики с картошкой и морковкой стоят просто на ступеньках «Европорта» с обратной его стороны). Плюс точка на проспекте Победы, 72, на углу с улицей Доватора. Настаиваю на проведении в ближайшее время выездной комиссии по этим адресам!Борис Понаморев поинтересовался, как обстоят дела с так называемым блошиным рынком? Как там дела?Оказалось, что несмотря на то, что у него появился хозяин, который выиграл конкурс на обустройство места под торговлю антиквариатом, коммерсант пока еще так и не навел порядок в сквере у дома №92 по улице Космонавтов.— Одно из условий контракта — отсутствие на этом рынке торговли старой одеждой и обувью. Наш подрядчик активно работает, предотвращая попытки продавать эти вещи. Но каждый раз на блошиный рынок приходят новые продавцы с тем же товаром и подрядчику необходимо продолжать вести с ними разъяснительную работу. Так что до ожидаемого нами финала еще далеко. Мы же хотим увидеть, когда на этом месте сложится традиция цивилизованной торговли. Но уже хорошо то, что там уже не ведут торговлю с обочины дороги и с газонов. И нам поступает значительно меньше жалоб на этот рынок со стороны жителей соседних домов. Например, последняя жалоба от активных жителей 92-го дома была в мае, — сказала Ася Франценюк.Сразу же после окончания комиссии GOROD48 посетил одно из тех мест, на которые депутаты указали Асе Франценюк как на плохой пример соседства муниципальной ярмарки с незаконной торговлей.У дома №8 по улице Гагарина находится остановка «Шкатова». Действительно, киоск «Овощи-фрукты» уличные торговцы обсели как мухи каплю варенья. Сбоку от киоска притулился тот самый арбузно-дынный развал, на который как на рассадник зла обратила внимание Вера Урываева. Задняя сторона киоска — сплошь барахолка!— Мы кушать хотим, — говорит женщина средних лет, продающая носки, трусы и прочие вещи. — Куда я пойду со своей астмой и сахарным диабетом? Я вот сейчас к пенсии что-нибудь сшибу и уйду.Сидящие под магазином «Пролетарский» три пожилые женщины с чесноком, зеленью и огурцами машут руками, мол, нам и тут хорошо. Тут — трафик! А там, с другого конца дома, где находится муниципальная ярмарка и где есть бесплатные места для владельцев ЛПХ, одни перекупщицы: «Там мест свободных никогда не бывает».— Ты лучше про другое напиши! У меня — пять детей. Я живу на Осеннем проезде, 8. Жене негде с детьми погулять, — все перед домом заросло бурьяном. Аллахом клянусь, деньги давал, чтобы хоть немного у детской площадки траву скосили, — говорит нелегальный, по мнению депутата Веры Урываевой, продавец дынь и арбузов Туран Худавердиев.Но оказалось, что возле муниципальной ярмарки на прилавке, выделенном для садоводов, есть два свободных места. Пенсионерка с грудой картофеля уверяет, что она не перекупщица, что продает свое. У ее соседки — пучок моркови, несколько головок чеснока, стакан со стручками гороха и пластиковое ведерко с вишней. Очевидно, что все это ее личное. Но, возможно, перекупы на этом ряде тоже есть — например, продающая цветочные букеты девушка и женщина с ящиками помидоров явно не хотели попасть в объектив камеры.— Это все не мое. Я — продавец, — открестилась от лотков с плодово-овощной продукцией женщина, сидящая между товаром и гнилой «ГАЗелью», которая, кажется, служит складом для товара.Еще одна точка незаконной торговли — у Плехановского пассажа. Это когда-то незаурядное место торговли деградировало: под очевидно протекающей кровлей даже сгнил логотип этого места, железная буква «П». Тут, в тени, торгуют как вещами, так и всякой огородно-садовой мелочевкой вплоть до фасоли. Зато здесь мы нашли бойкую старушку, стоявшую под стеной «Европорта». Уходить отсюда она не собирается, более того, дает понять, что у нее все схвачено:— Приходила глава города Уваркина и сам глава приходил, покупал у меня семечки. Сказал спасибо.