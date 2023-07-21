На улице Папина со строительной люльки украли тросы

В краже подозревают неработающего 30-летнего жителя Добровского района.

Липецкий отдел полиции № 3 раскрыл кражу 24 метров кабеля, 6 фишек и 6 концевиков, принадлежащих строительной компании. Общая стоимостью похищенного составила 20 000 рублей.



По данным пресс-служба областного управления МВД, строительная компания проводила капитальный ремонт одного из домов по улице Папина в Липецке. Для проведения фасадных работ использовали строительную люльку.



Придя на работу 16 июня, строители обнаружили, что с фасадной люльки похитили тросы.



В краже подозревают неработающего 30-летнего жителя Добровского района. Часть похищенного он успел продать, часть – изъята полицейскими.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.