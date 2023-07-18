ПозиTиV

27 минут назад

Уже половина лета прошла, вы заметили?

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#Говорит Липецк

В этом году лето не задалось.

Уже 18 июля, лето за вторую половину перевалило, а жарких денечков было всего ничего. Сегодня оказался один из них. Липчане тут же решили этим воспользоваться и отправились на пляж. Некоторые — впервые в этом году!

Как прошла половина лета не все и заметили из-за прохладной погоды. Особенно удручены те, у кого заканчивается отпуск. Но оптимисты надеются на теплый август и даже сентябрь. Кстати, синоптики в прогнозе упоминали, что первый месяц осени будет теплее обычного.
1 354
#Говорит Липецк

Комментарии (1)

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Сельский кулак

5 минут назад
Отличное лето,дождики перепадали хорошо.
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