ПозиTиV
27 минут назад
Уже половина лета прошла, вы заметили?
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В этом году лето не задалось.
Уже 18 июля, лето за вторую половину перевалило, а жарких денечков было всего ничего. Сегодня оказался один из них. Липчане тут же решили этим воспользоваться и отправились на пляж. Некоторые — впервые в этом году!
Как прошла половина лета не все и заметили из-за прохладной погоды. Особенно удручены те, у кого заканчивается отпуск. Но оптимисты надеются на теплый август и даже сентябрь. Кстати, синоптики в прогнозе упоминали, что первый месяц осени будет теплее обычного.
Как прошла половина лета не все и заметили из-за прохладной погоды. Особенно удручены те, у кого заканчивается отпуск. Но оптимисты надеются на теплый август и даже сентябрь. Кстати, синоптики в прогнозе упоминали, что первый месяц осени будет теплее обычного.
1 354
Сельский кулак