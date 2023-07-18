«Христом, небом и всей святостью прошу вас навести порядок в Каменном логу!»

В Липецкий горсовет пришла коллективная просьба горожан о приведении в порядок Каменного лога от дома №31 по улице Вермишева до насосной станции в районе парка Победы.

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Сегодня на заседании комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета депутаты рассмотрели просьбы горожан и областной федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма о наведении порядка в Каменном логе.На имя спикера горсовета Евгении Фрай пришло письмо с 303 подписями жителей дома №31 по улице Вермишева, попросивших привести в порядок территорию Каменного лога от их дома до насосной станции в районе парка Победы.«Эта территория находится в ужасающем состоянии: поваленные сухие деревья, огромное количество мусора, неубранная листва и трава. Все это представляет пожарную опасностью От реки Липовки идет ужасный запах, она захламлена сухими деревьями и другим мусором… На наши запросы администрация отвечает, что это федеральная земля, хотя по дну лога проходят городские инженерные сети и перекачивающая насосная станция. Мы, жители этой территории, никак не можем понять, почему склоны оврага являются муниципальной территорией, а его дно — федеральной… Вместо того, чтобы радовать горожан и быть местом активного отдыха, это красивейшее место отравляет окружающую среду», — говорится в обращении.От имени подписантов в горсовет пришел активный общественник Виктор Матовников. Он «Христом, небом и всей святостью» попросил депутатов и чиновников не отложить решение проблемы в долгий ящик. Деньги для приведения лога в порядок пенсионер предложил изыскать за счет штрафов с ресурсных организаций и хозяйствующих субъектов, которые загрязняют урочище: сливают туда нечистоты, выбрасывают мусор. Другой гость, президент региональной федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Геннадий Хрюкин, с собой принес даже ретро-снимок того участка Каменного лога, выше которого сегодня стоят дома по улице 8 Марта.— Это красивейшее место, которое еще в 70-е годы прошлого века модно было назвать маленькой Швейцарией. Я помню, что когда был школьником, в логу еще не было деревьев, а по его дну текла река. Сейчас это — свалка мусора в центре Липецка. Но даже сейчас на этих скалах мы проводим чемпионаты области по скалолазанию и альпинизму. Если тут навести порядок, то Каменный лог не уступит Воргольским скалам, которыми все восхищаются. А ведь Воргольские скалы по своей протяженности вдвое меньше скальных выступов Каменного лога.Геннадий Хрюкин удивляется тому, что власти ничего не делают, чтобы вырубить заросли американского клена, который считается сорным растением. А члены его федерации готовы самостоятельно это сделать в тех участках лога, которые недоступны для вырубки с земли или автовышек. «У нас есть проект, как привести скалы в прежний вид: вывезти мусор, вырубить заросли, сжечь, что можно, на месте». Геннадий Хрюкин рассказал о существующих технологиях укрепления склонов, о необходимости засеять травой Каменный лог поверху. «Сделаем как это было в начале 70-х годов. Эти скалы нужно откопать. Мы готовы работать физически».Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев сообщил, что мэрия уже в этом году постарается изыскать средства для вырубки поросли и уборки мусора в урочище. Начальник отдела охраны окружающей среды мэрии Татьяна Протасова сообщила, что природоохранная прокуратура в этом году вынесла предписание компании «РВК-Липецк» о ненадлежащем содержании канализационных сетей. А председатель городского департамента развития территории Ольга Логинова рассказала, что в весенней череде субботников «Чистый четверг» вдоль русла Липовки собрали 200 мешков мусора. Между улицами Неделина и Терешковой, а также в районе дома № 45 по улице Каменный лог ликвидированы свалки с более чем тысячью тонн мусора.Но этого, конечно мало. Депутаты Дмитрий Гладышев и Игорь Подзоров попросили чиновников активнее применять Правила благоустройства Липецка в борьбе с хозяйствующими субъектами, которые сделали Каменный лог местом свалки бытового и строительного мусора, автомобильных покрышек.Вице-мэр Светлана Сурмий рассказала присутствующим, что сегодня представляет Каменный лог. Его длина — 8 километров. Урочище рассекает город надвое. В 1993 году лог объявили памятником природы регионального значения. В его верховьях в районе 19 микрорайона находится особо охраняемая природная территория урочище «Сосновый лес», а низовьях расположена еще одна охраняемая территория. Площадь всего этого природного объекта — более ста гектаров. Средняя ширина лога — 160 метров, глубина — 25-30 метров.Первые попытки расчистить Каменный лог предпринималась мэром Михаилом Гулевским: между 15-м микрорайоном и улицей Звездной появился спортивный городок. При следующем мэре Сергее Иванове власти попытались реализовать грандиозный проект благоустройства урочища, который закончился громким фиаско — после него в районе моста через Каменный лог остались несколько десятков погонных метров железобетонного корыта, который должен был стать новым руслом едва живой речушки Липовки.В 2019 году мэрия расчистила верховья Каменного лога в районе микрорайона «Елецкий», разработала проект экологической реабилитации Комсомольского пруда.— Благоустройство Каменного лога проводится постепенно, участками, по мере выделения финансирования. Нужны большие инвестиции для наполнения его смысловыми элементами. Сейчас госкорпорация «Дом.РФ» разрабатывает соответствующий мастер-план. В нем будет уделено внимание очистки русла Липовки, которая, что меня саму удивило, была раньше полноводной рекой. То, что Липовка пересохла, является следствием градостроительной политики последних десятилетий. Мне лично бы хотелось привлечь к оздоровлению Каменного лога федеральное финансирование, сделать некий целостный объект благоустройства, как это случилось с рекой Казанкой в Казани, — сказала Светлана Сурмий.— Не хотелось бы сейчас разойтись и ничего не сделать. Ведь все потом гибнет в кабинетах в согласованиях! — воскликнул Геннадий Хрюкин.Но вице-мэр тут же пообещала скалолазу, что в начале августа потратит часть своего отпуск, чтобы пройти вместе с ним по тем местам Каменного лога, которые в первую очередь нуждаются в наведении порядка.