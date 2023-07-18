54 минуты назад
«Прошу проверить, на каком основании заказчик принимает работы, не выполненные подрядчиком»
В полицию и прокуратуру пришла жалоба на заказчика и подрядчика реновации школы в Кривополянье, которая обойдется бюджету в 117 829 370 рублей.
К заявлению за подписью директора ООО «Диапазон» Баходирхона Жалолова приложены фотографии и видеозапись, сделанные в начале июля. На снимках и записи — разгар общестроительных работ во дворе школы и частично выполненные штукатурные работы внутри здания. Все это должно подтвердить, что реконструкция идет не так быстро, как скоро заказчик закрывает акты выполненных работ.
В жалобе в прокуратуру и полицию — несколько пунктов. Баходирхон Жалолов сетует, что заказчик, кривополянская школа №1, заключила госконтракт с единственным поставщиком, липецким ООО «Космос», по начальной цене в 117 829 370 рублей. Жалобщик считает, что компанию «Космос», члена Ассоциации СРО «Объединение строительно-монтажных организаций» с т.наз. вторым уровнем ответственности, нельзя было объявлять победителем, поскольку на момент подачи заявки компания имела право заключать договора на сумму, не превышающую 60 млн рублей. «Следовательно, либо ООО «Космос» предоставило недостоверные сведения о наличии допуска СРО с необходимым для участия уровнем ответственности, что позволило ему обманным путем стать победителем определения поставщика, либо комиссия уполномоченного учреждения намеренно не отклонила заявку поставщика, который не соответствовал требованиям закупки, чем нарушила действующее законодательство». Также директор «Диапазона» усомнился в опыте ООО «Космос», указав, что на сайте Единой информационной системы в сфере закупок самый солидный госзаказ, который исполнила фирма в сфере реконструкции объекта капитального строительства, — 47,1 млн рублей. «Следовательно, поставщиком предоставлен иной договор на выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, с большей долей вероятности фиктивный».
Баходирхон Жалолов считает, что заказчик благоволит подрядчику, раз игнорирует пункты контракта, предусматривающей штрафы за неисполнение обязательств. Например, по мнению заявителя, «Космос» должны были оштрафовать за не огражденное место производства работ, за отсутствие пункта мойки колес строительной техники и за отсутствие системы фото и видеонаблюдения, позволяющей контролировать стройку в режиме онлайн.
Заказчик же, по мнению директора «Диапазона», поспешил заплатить подрядчику. В пример он привел акты КС-2 от 23 июня, подтверждающие выполнение работ по канализации объекта с установкой умывальников, унитазов, моек, писсуаров, фонтанчиков и ванн. «В отсутствии чистовой отделки полов и стен установка сантехнического оборудования не осуществлялась». Также в заявлении указано, что на момент фото и видеосъемки внешние стены школы еще не были облицованы плитами из керамогранита. «При этом заказчиком приняты работы облицовке 726,6 м2 фасада школы, 161,3 м2 фасада здания ручного труда для начальных классов и 162,4 м2 фасада здания мастерских». По словам Баходирхона Жалолова, не выполнены, но оплачены «работы по облицовке оконных проемов откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием», не построены три пристройки, но, согласно акту КС-2 от того же 23 июня, подрядчик выполнил, а заказчик принял эти работы. Также в заявлении указано, что заказчик оплатил устройству тепло- и звукоизоляции полов из керамзита, однако Баходирхон Жалолов считает, что «Космос» использовал керамзит б/у, снятый со школьной кровли.
Полицию и прокуратуру директор ООО «Диапазон» попросил разобраться с действиями заказчика и подрядчика, провести внеплановую проверку по обстоятельствам, изложенным его заявлении и привлечь виновных к ответственности.
— В сфере госзакупок нет одних правил для всех, нет должной конкурентной среды. Мы хотим разобраться, почему нашу заявку на реконструкцию школы в Кривополянье отклонили, а заявку «Космоса» приняли. Если это не сговор, то что? Мы подкрепили свое заявление фото и видеосъемкой. Состояние объекта не соответствует актам выполненных работ. И вообще, по нашим данным, компания «Космос» выигрывает контракты десятками, но сама работ не выполняет, а отдает объекты субподрядчикам за свой процент, — сказал GOROD48 один из представителей ООО «Диапазон».
Действительно, школу в Кривополянье по факту реконструирует воронежское ООО «Прочные основы» — субподрядчик «Космоса». По стройплощадке корреспондента GOROD48 провел инженер воронежской компании Дмитрий Меркулов. По его словам, он ничего не знает о взаимоотношениях «Космоса» с администрацией сельской школы, но может рассказать о том, что сделано по контракту.
В здании школы появятся туалеты — до этого удобства были во дворе. Вся канализационная сеть под туалеты уже построена — осталось только закопать в большой котлован бочку-септик, которая пока лежит на улице. Сантехника для туалетов находится на складе, так как строители заменили деревянные полы на бетонные и выровняли кривые стены школы 1958 года постройки дополнительными слоями штукатурки — эти работы проект не предусматривал.
— Мы сделали полы и стены за свой счет. Ждем подписания допсоглашений с заказчиком на эти виды работ. Все это задержало монтаж сантехнического оборудования, — сказал инженер.
Строители снесли в школе внутренние стены и построили новые, из газосиликата, оштукатурили их и отшпаклевали. Эти работы проект также не предусматривал. Поэтому они вошли в акты КС вместо пристроек — их возведут после того, как обустроят железобетонные фундаменты. В школе проведена новая проводка, сделаны штробы в стенах под монтаж системы отопления. Фасады школы частично облицованы керамогранитом, частично пока еще обшиты утеплителем. Как только уличные работы закончатся, субподрядчик начнет благоустройство прилегающей территории — уложит асфальт и тротуарную плитку.
Учредитель и директор ООО «Прочные основы» Вадим Дикухин сказал GOROD48, что считает заявления Баходирхона Жалолова частью жесткой конкурентной борьбы на строительном рынке:
— Для участия в госзакупках нужно быть членом саморегулируемой организации. «Космос» — член СРО. Если бы по каким-то критериям «Космос» не проходил сито отбора, то сама система госзакупок, сама площадка не пропустила бы его заявку. Эта компания подняла свой уровень ответственности до участия в торгах с заказом до полумиллиона рублей просто внеся в СРО взнос в размере 2,5 млн рублей. Это совершенно законно.
Хозяин воронежской компании признает некоторые свои косяки. Да, он еще не огородил стройку забором, так как не имел права лишать детей и подростков возможностью пользоваться спортплощадкой во дворе школы, но уже начал строить капитальную ограду. Да, не сделана мойка под колеса грузовиков и спецтехники, но компания следит за тем, чтобы со стройплощадки на сельскую дорогу не тащилась грязь. Да, нет системы видеонаблюдения онлайн за работами, но сметой к проекту благоустройства это не предусмотрено, да и заказчик от него этого не требовал.
— Этот объект не подведомствен Госстройнадору. Заплатим штрафы, если такие претензии нам выдвинут официально!
Вадим Дикухин отвергает обвинения в каком-либо сговоре. Отрицает, что «Космосу» оплачены невыполненные работы. Из подписанных заказчиком актов КС-2, по его словам, отминусовано не сделанное: устройство сантехники в туалетах, например, или облицовку стен керамогранитом. Предприниматель отвергает использование в засыпке полов снятого с чердаков школы керамогранита, говорит, что эта была пыль вперемешку с голубиным пометом. Он готов предъявить любому контролеру документы на купленные 200 кубометров этого материала. Вадим Дикухин ждет подписания допсоглашений с заказчиком по исполнению работ, не входящих в проект — строительству капитальных полов и стен школы, которые пока выполнены «под честное слово, на свой страх и риск».
А что же подрядчик, ООО «Космос»? По данным бизнес-агрегаторов, основанная весной 2017 года компания заключила уже 101 контракт по 44-му ФЗ о госзакупках на общую сумму в 849,4 млн рублей (этот подрядчик, например, ремонтирует Октябрьский мост в Липецке). Как организация успевает выполнять свои обязательства, если, по данным ФНС, среднесписочная численность ее работников в 2022 году не превышала шесть человек со средней зарплатой 10,4 тысяч рублей?
— Мы участвуем в торгах, честно их выигрываем, берем на субподряд другие организации и вовремя справляемся со взятыми обязательствами, — ответил на этот вопрос Олег Потанин, главный инженер «Космоса».
По данным бизнес-агрегаторов, у компании — 0 недостатков и аж 9 преимуществ перед другими участниками госзакупок! И всего 6 исков со стороны заказчиков — с «Космосом» судятся муниципальные управления капитального ремонта и управления капитального строительства Липецка, администрация Суражского района Брянской области и мэрия Задонска.
— Если суд сочтет нас виновными, мы ответим по всем своим обязательствам, — сказал Олег Потанин.
Заказчик, директор Кривополянской школы (в ней — 465 учеников) Ирина Батищева, реконструкцией довольна. По ее словам, ремонт идет по графику и под постоянным контролем. Заместитель главы Чаплыгинского района, куратор всей социалки Дмитрий Сладков, считает, что старая школа переживает ренессанс. «Я вижу хорошие темпы и качество». Не будучи строителем, вице-глава района доверяет специалистам областного управления образования и науки, которые периодически наезжают в школу с проверками:
— Если бы проверки выявили какой-то брак, мне было бы об этом известно. Официально жалоб на подрядчика или субподрядчика не поступало.
В прокуратуре области GOROD48 сообщили, что заявление от ООО «Диапазон» проверяется. По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, проверкой доводов заявителя займется межрайонный отдел МВД России «Чаплыгинский».
Гомерический хохот
==иван
Липчанин
й
Интересно
смех
А там строители ? ))))