На Соколе не осталось безопасных пешеходных мостов

Один из них официально признан аварийным, два других опасны де-факто.

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На минувшей неделе мэрия Липецка объявила опасным пешеходный мост по улице 40 лет Октября, который соединяет два Сокола – Коллективку с его частной застройкой и тот Сокол, который застроен многоэтажными домами. Он стал аварийным из-за намерзшей под ним огромной ледяной глыбы из прохудившейся трубы, которая идет по мосту. Из-за этого дополнительного веса металлическая конструкция 40-х годов постройки накренилась.Но сегодня состояние этого моста стабилизировалось: за несколько дней ледяной сталактит превратился в ледяной столб, намертво зафиксировавший этот крайне важный для сокольцев путепровод. Но наступит оттепель и этот столб начнет таять. И тогда по мосту снова будет опасно ходить без риска для жизни.– А что делать? – отвечают сокольцы вопросом на вопрос о том, почему они пользуются мостом, над которым висит перечеркнутый красным пешеход.Очень эмоциональной была жительница Липецка, которая шла по скользкому мосту как альпинист над пропастью, не отрывая рук от перил. По ее словам, другого пути для школьников и для деток, которые ходят из района Коллективки в образовательные учреждения Сокола, просто нет.И вдруг случилось чудо: со стороны Коллективки к аварийному мосту подъехал грузовичок с двумя мужчинами в оранжевых жилетах. Неужели чинить что-то будут? Нет. Два работника просто поставят с этой стороны моста такие же предупреждающие о запрете прохода по нему знаки, какие уже стоят со стороны многоэтажного Сокола.Кстати, несколько дней назад такие табличка информировали, что для сокольцев есть обходные пути через лог – ниже и выше этого. По улице 2-я Карла Либкнехта и по улице Северной. Но металлический мостик на Второй Карла Либкнехта на вид даже хуже того, что по улице 40 лет Октября. Он вдвое уже и хлипче. На нем – не асфальт, а плохо сваренные между собой тонкие металлические листы, которые хлопают под ногами. И этим мостиком, по словам местных жителей, мало кто пользуется.А на улице Северной, кстати, есть давно закрытый для пешеходов (даже частично специально поврежденный) железный мостик через овраг, который одним концом упирается в забор кулинарного техникума, другим – в гаражи и забор детсада №14. Интересно, знают ли о его существовании в управлении главного смотрителя? И почему этот экстремальный путепровод вовсе не демонтируют?В пресс-службе мэрии согласились с тем, что информационные таблички на путях обхода аварийного моста по улице 40 лет Октября могли смутить людей. Поэтому их заменили на другие.Сокольцам советуют пользоваться обходом по улице Северной – огибающая кулинарный техникум дорога идет выше начала оврага. Она удобная и для пеших людей, и для автомобилистов. Также можно обойти аварийный мост по улице Ковалева, который выходит на площадь Заводскую и улицу 40 лет Октября.– Мост по улице 40 лет Октября нужно демонтировать. Во избежание происшествий просим жителей не пренебрегать собственной безопасностью и использовать иные маршруты обхода. Да, мы понимаем, что это неудобно, поэтому профильные департаменты мэрии занимаются проработкой вопроса реконструкции существующего или строительства нового моста, – сообщили нам в администрации Липецка.