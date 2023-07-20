Мост через лог на Соколе построят к зиме

Пришедший в аварийное состояние пешеходный мостик между улицами 40 лет Октября и так называемым районом — Коллективкой, уже не может использоваться по своему прямому назначению

Накануне в район улицы 40 лет октября на Соколе выехали депутаты горсовета. В 2021 году мост через лог в районе дома №21б признан аварийным и опасным для пешеходов.«Мост построен более 80 лет назад силами завода «Свободный Сокол», но предприятие так и не взяло его на баланс. Эта пешеходная переправа соединяет район, называемый горожанами Коллективкой (десятки улиц и переулков частного сектора) с улицей 40 лет Октября», - сообщили в горсовете.Депутаты горсовета приняли решение построить рядом новый пешеходный мостик, а что делать со старым — снести или реконструировать — решат позже.«Силами профильных ведомств территорию расчистят от мусора и поросли, подготовят площадку под новый мост, а также сделают освещение», - сообщает пресс-служба горсовета.Новым мостик планируется построить в декабре этого года.