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Мост через лог на Соколе построят к зиме

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#мост #Коллективка
Мост через лог на Соколе построят к зиме

Пришедший в аварийное состояние пешеходный мостик между улицами 40 лет Октября и так называемым районом — Коллективкой, уже не может использоваться по своему прямому назначению

Накануне в район улицы 40 лет октября на Соколе выехали депутаты горсовета. В 2021 году мост через лог в районе дома №21б признан аварийным и опасным для пешеходов.

«Мост построен более 80 лет назад силами завода «Свободный Сокол», но предприятие так и не взяло его на баланс. Эта пешеходная переправа соединяет район, называемый горожанами Коллективкой (десятки улиц и переулков частного сектора) с улицей 40 лет Октября», - сообщили в горсовете.

Депутаты горсовета приняли решение построить рядом новый пешеходный мостик, а что делать со старым — снести или реконструировать — решат позже.

«Силами профильных ведомств территорию расчистят от мусора и поросли, подготовят площадку под новый мост, а также сделают освещение», - сообщает пресс-служба горсовета.

Новым мостик планируется построить в декабре этого года.

Фото: sovetskaya22.ru
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#мост #Коллективка

Комментарии (5)

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Созерцатель

41 минуту назад
Давно пора было засыпать этот дог.
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й

42 минуты назад
Импотентная мэрия. Не могут тихо сделать дело и спать спокойно.
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Памятники

44 минуты назад
втыкают за неделю а мостик для пешеходов, может быть построят в декабре, но это не точно.
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Уточните

55 минут назад
к зиме какого года?
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Викторм

56 минут назад
А тем временем тысячи людей осенью и зимой будут лазить через лог?
ответить
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