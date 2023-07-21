Общество

59 минут назад

Областной суд обязал администрацию Липецка отремонтировать дорогу по улице Ковалёва

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#дорога #ремонт
Областной суд обязал администрацию Липецка отремонтировать дорогу по улице Ковалёва

14 липчан пожаловались, что дорога от дома 109 «и» до строения 115 «а» по улице Ковалева непригодна для использования, там огромное количество ям, выбоин, имеется просадка грунта.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка на решение Советского районного суда, который в мае этого года удовлетворил иск 14 жителей Липецка и признал незаконным отказ от содержания и ремонта участка автомобильной дороги от дома 109 «и» до строения 115 «а» по улице Ковалева в Липецке, обязав департамент в течение года привести покрытие проезжей части в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, липчане жаловались, что покрытие на этом участке дороги непригодно для использования, там огромное количество ям, выбоин, имеется просадка грунта, другие нарушения. Все это затрудняет движение как личного транспорта, так и спецслужб, что может повлечь наступление тяжких последствий для жизни и здоровья граждан.

Департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка с решением суда не согласился и подал апелляционную жалобу, в которой ссылался на то, что участок дороги не включен в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города Липецка.

Но судом было установлено, что спорный участок дороги не включен в перечень дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, является дорогой общего пользования местного значения, расположен в границах Липецка, в связи с чем, он относится к дорогам местного значения и обязанность по его ремонту в соответствии с действующим законодательством лежит на администрации города.

«Не включение спорного участка в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения свидетельствует о ненадлежащем контроле за техническим состоянием дорог и не может являться основанием для отказа в иске», – говорится в апелляционном определении Липецкого областного суда.

Решение суда первой инстанции без изменения: дорогу должны отремонтировать.
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#дорога #ремонт

Комментарии (5)

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Сергевна

15 минут назад
горожане живут в одном городе его администрация живет в другом городе
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Гость

16 минут назад
Решение — показатель отношений между чиновниками и жителями города. Соотношение затрат на всевозможные праздники и ремонт дороги, попробует посчитать…
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Оля

25 минут назад
СУД - обяжи Управляшку, обрезать деревья у дома-2 по ул Чапаева со стороны дороги. Окна закрыли до 2 этажа.
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Гость

41 минуту назад
Администрация города Липецка произведите ещё по ул.Ковалева (всей улицы) опиловку деревьев и кустарников. Страшно ходить.
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Анна Фомина

47 минут назад
Пусть суд обяжет администрацию Липецка контролировать работу городского маршрута №11.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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