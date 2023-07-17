Липецким семьям готовы прийти на помощь в связи с ситуацией на Крымском мосту

Но пока ни одного обращения от родителей не поступило.

В связи с терактом на Крымском мосту уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области в своём Telegram-канале обратился к родителям.



«Уважаемые родители Липецкой области! Если вы с детьми попали в сложную ситуацию в связи с ситуацией на Крымском мосту, в чрезвычайных ситуациях звоните по номеру 112. За помощью и консультацией обращайтесь в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области: +7(4742) 22-19-05. Если вам нужна психологическая поддержка, есть телефон доверия для детей, подростков их родителей: 8-800-2000-122», — написал Юрий Таран.



В разгар отпускного сезона в Крыму много липчан: и просто на курортах, и в детских лагерях. Семьям с детьми готовы прийти на помощь и на дороге, и в местах проведения отдыха через аппараты уполномоченных в Крыму и Севастополе. Но пока ни одного обращения к Юрию Тарану не поступило.