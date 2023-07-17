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Липецким семьям готовы прийти на помощь в связи с ситуацией на Крымском мосту

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#туризм #отпуск #отдых
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Липецким семьям готовы прийти на помощь в связи с ситуацией на Крымском мосту

Но пока ни одного обращения от родителей не поступило.

В связи с терактом на Крымском мосту уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области в своём Telegram-канале обратился к родителям.

«Уважаемые родители Липецкой области! Если вы с детьми попали в сложную ситуацию в связи с ситуацией на Крымском мосту, в чрезвычайных ситуациях звоните по номеру 112. За помощью и консультацией обращайтесь в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области: +7(4742) 22-19-05. Если вам нужна психологическая поддержка, есть телефон доверия для детей, подростков их родителей: 8-800-2000-122», — написал Юрий Таран.

В разгар отпускного сезона в Крыму много липчан: и просто на курортах, и в детских лагерях. Семьям с детьми готовы прийти на помощь и на дороге, и в местах проведения отдыха через аппараты уполномоченных в Крыму и Севастополе. Но пока ни одного обращения к Юрию Тарану не поступило.
6 1479
#туризм #отпуск #отдых
4

Комментарии (6)

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Тося

9 минут назад
Липецкий,а какая там обстановка? По телевизору показывали до этого,что все нормально.Вот недавно сбили бпла над Воронежем и что туда тоже не ехать? А в Краснодарском крае нужно разобраться с жадными частниками-застройщиками,что строят дома на водотоках и реках.В том году была аналогичная ситуация.
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ТомСойер

15 минут назад
Мне в школе прогул поставят, отпросите меня у ТомарыМихалнны
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Отдыхаем дома

28 минут назад
Липецкий, полностью согласна! Да и наш Краснодарский край в виду последней непогоды не очень благоразумно посещать!
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Нужно

33 минуты назад
Определить место,куда горожане могут приносить деньги липецким семьям.У некоторых закончились деньги,пусть комфортно поживут до окончания ситуации.
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Липецкий

34 минуты назад
У меня вопрос, * ехать в Крым на отдых заведомо зная какая там обстановка.
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мысли в слух

57 минут назад
А когда мне поможете!?! Накормите, одените..
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В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
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