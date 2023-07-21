В Тамбовской области — подозрение на холеру: в Липецке к этой инфекции готовятся с апреля

Прошли учения, cоздан необходимый запас лекарств и диагностических средств, подготовлен коечный фонд.

В соседней с Липецкой Тамбовской области с подозрением на холеру госпитализирован гражданин Индии, прибывший из Дели в аэропорт Шереметьево. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области, санитарные врачи проводят противоэпидемические мероприятия в гостинице для трудовых мигрантов в Рассказовском районе в связи с выявлением у гражданина Индии признаков острой кишечной инфекции. Лабораторные исследования выявили холероподобный возбудитель.



«Управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области приняты меры по недопущению распространения инфекции и осложнения эпидемической ситуации, разработан и реализуется план противоэпидемических мероприятий. Пациент госпитализирован, состояние его удовлетворительное. Специалистами незамедлительно приняты меры по выявлению и лабораторному обследованию контактных лиц, установлению за ними медицинского наблюдения, назначению средств экстренной профилактики, усилению дезинфекционного режима и ограничительным мероприятиям. Лиц с признаками инфекционных заболеваний среди контактных не выявлено», - отмечают в Роспотребнадзоре.



В Липецкой области к возможному приходу холеры усиленно готовятся ещё с апреля. Как рассказал GOROD48 главный врач Липецкой областной клинической инфекционной больницы Андрей Филатов, ранее меры по холере были усилены в связи с ситуацией на Украине. Определённые опасения вызывали поступающие сведения о работе биолабораторий, кроме того, холеру регистрировали в Одессе. Очередную волну тревожности вызвало разрушение Каховской ГЭС, когда экскременты, которые могут содержать возбудителей кишечных инфекций, потекли в воду. Поскольку в Липецкую область прибывают беженцы из Украины, к холере начали усиленно готовиться.



С апреля этого года профилактическая работа была усилена. Прошли учения, cоздан необходимый запас лекарств и диагностических средств, подготовлен коечный фонд, инфекционные отделения в случае необходимости готовы переквалифицироваться в холерный госпиталь.



Но пока каких-то серьёзных поводов опоясаться холеры у липчан всё же нет.



Добавим, что санитарные врачи в целях предупреждения распространения острых кишечных инфекций рекомендуют строго соблюдать правила личной гигиены (мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета), купаться только в разрешенных местах, а при купании в водоемах избегать попадания воды в рот, употреблять только гарантированно безопасную воду и напитки (кипяченую воду, напитки в промышленной упаковке, не покупать продукты в местах несанкционированной торговли, соблюдать раздельную переработку сырых и вареных продуктов в домашних условиях, использовать отдельные разделочные доски и ножи.



При первых признаках острых кишечных инфекций незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью.