В пункте временного размещения беженцев из Украины нашли мёртвого мужчину

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.

Рядом с погибшим были обнаружены медикаменты, но к смерти мужчины это не имело никакого отношения: по предварительным данным, экспертиза показала, что смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.



Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



В обстоятельствах гибели мужчины разбирается следственный комитет.



Известно, что гостиница «Полёт» сейчас по большей части работает именно как пункт временного размещения беженцев из Украины, всего два номера в отеле оставили под гостиничный фонд и их можно снять.

16 июля в 18:00 в номере в пункте временного размещения беженцев из Украины в гостинице «Полёт» у Липецкого аэропорта обнаружили мёртвого беженца из ДНР — мужчину 1979 года рождения.По данным GOROD48, мужчине было 43 года, в Липецк он приехал из Мариуполя год назад – в мае 2022 года. Все это время мужчина жил в центре временного содержания беженцев и злоупотреблял спиртным.