Общество

13 минут назад

Две липчанки опозорились в Ростовской области

431
#кража
Две липчанки опозорились в Ростовской области

Администрация ландшафтного парка выложила видео, на котором две пожилые женщины, приехавшие отдохнуть в станицу Старую на автобусе липецкого туроператора, вырывают с корнем цветы с клумбы.

Администрация ландшафтного парка Лога в станице Старой Ростовской области выложила видеоролик с двумя липчанками, которые крадут цветы с клумб и в сумках заносят ворованное в туристический автобус, на котором приехали. Короткая запись, на которую наложена музыка старого юмористического шоу «Деревня дураков», сопровождается записью на стене с названием «Очередное видео с бессовестными посетителями».

«В субботу в парк приехал автобус с туристами, две, на вид симпатичные женщины, с внуками гуляли в парке, наслаждались его красотой, а, выходя из парка, решили украсть цветы! Нам очень грустно, когда происходит такое. У нас уже не осталось цветов, чтобы подсаживать вместо украденных или вытоптанных... После такого опускаются руки. Самое грустное то, что вряд ли эти растения у них примутся, так как этому автобусу предстоит проделать обратный путь в 550 км. Уважаемый туроператор, наверняка Вы узнали своих пассажиров, большая просьба - пожалуйста, не привозите их к нам больше никогда!»

Ролик собрал много гневных комментариев. Вот один из них, От Марины Плужниковой:

- Воровать будут, пока не получат наказание. А про доску позора и что бы штраф заплатили и запрет на посещение. Вот тогда может дойдёт. Как мы можем воспитывать молодёжь, если у нас взрослые такое делают?

Парк Лога получил название по Логовой балке, в пойме которой находится. Создавший его на месте мусорной свалки предприниматель сделал его посещение бесплатным для всех желающих. Но, как видно из этого видео, некоторые гости парка не уходят из него без сувениров.
431
#кража

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