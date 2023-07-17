В липецкой больнице пациента обокрал сосед по палате

Подозреваемый и потерпевший вместе смотрели фильмы. Когда пенсионер ненадолго покинул палату, сосед воспользовался его телефоном и перевел на счет своей матери 11 000 рублей.

В начале июля в одной из больниц Липецка обокрали 60-летнего пациента. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, используя сотовый телефон мужчины, через банковское приложение с его света похитили 11 000 рублей.



В краже подозревают 30-летнего жителя Московской области – пациента той же больницы. Вместе с потерпевшим они смотрели фильмы. Когда пенсионер ненадолго покинул палату, сосед воспользовался его телефоном и перевел на счет своей матери 11 000 рублей.



Выписываясь из больницы, подозреваемый попросил свою родственницу перевести ему на карту деньги для покупки билета до дома, но не успел уехать – мужчина был задержан полицейскими.