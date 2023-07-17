сегодня, 18:18
В липецкой больнице пациента обокрал сосед по палате
Подозреваемый и потерпевший вместе смотрели фильмы. Когда пенсионер ненадолго покинул палату, сосед воспользовался его телефоном и перевел на счет своей матери 11 000 рублей.
В краже подозревают 30-летнего жителя Московской области – пациента той же больницы. Вместе с потерпевшим они смотрели фильмы. Когда пенсионер ненадолго покинул палату, сосед воспользовался его телефоном и перевел на счет своей матери 11 000 рублей.
Выписываясь из больницы, подозреваемый попросил свою родственницу перевести ему на карту деньги для покупки билета до дома, но не успел уехать – мужчина был задержан полицейскими.