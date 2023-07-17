Происшествия

сегодня, 18:18

В липецкой больнице пациента обокрал сосед по палате

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#кража
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В липецкой больнице пациента обокрал сосед по палате

Подозреваемый и потерпевший вместе смотрели фильмы. Когда пенсионер ненадолго покинул палату, сосед воспользовался его телефоном и перевел на счет своей матери 11 000 рублей.

В начале июля в одной из больниц Липецка обокрали 60-летнего пациента. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, используя сотовый телефон мужчины, через банковское приложение с его света похитили  11 000 рублей.

В краже подозревают 30-летнего жителя Московской области – пациента той же больницы. Вместе с потерпевшим они смотрели фильмы. Когда пенсионер ненадолго покинул палату, сосед воспользовался его телефоном и перевел на счет своей матери 11 000 рублей.

Выписываясь из больницы, подозреваемый попросил свою родственницу перевести ему на карту деньги для покупки билета до дома, но не успел уехать – мужчина был задержан полицейскими.
625
#кража
1

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