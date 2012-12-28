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Выходные в Липецке: свеча памяти, гулянья в парках и футбольное «дерби» Черноземья
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219
30 минут назад
1

Выходные в Липецке: свеча памяти, гулянья в парках и футбольное «дерби» Черноземья

Культурная программа уикенда.

Музыкальный привет из Чаплыгина

В начале нашей рубрики настроение читателям поднимет чаплыгинская ВИА «Синхрон». Видео Аркадия Свиридова.



Дожди прекратятся в воскресенье

На выходных температура в Липецке не поднимется выше 17-19 градусов. В субботу ожидаются дожди и грозы, а в воскресенье непогода утихнет, неделя завершится без существенных осадков.

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Отключение воды

21 июня с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:

- ул. 300-летия флота России, вл. 2 (с. Сселки);
- ул. Московская, 6а, 6а корп. 1, 6а корп. 2, 6а корп. 3, 6а корп. 4, 6а корп. 5, 6а корп. 6, 6а корп. 7, 6г;
- ул. Палисадная, 17;
- ул. Ракитная, 2 (с. Сселки);
Кроме того, останется без удобств частный сектор села Ссёлки.

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22 июня с 10:00 и до конца ремонта комфорт исчезнет:

- ул. Боевой проезд, 5, 23, 23/1, 23/2, 23а, 23а/1, 23б, 23 вл. 3, 23 вл. 4, 25/1;
- ул. Волгоградская, 8, 8а, 10, 12, 13, 14, 14а.

В частном секторе придется терпеть без воды жителям улиц Бехтерева, Волгоградской, Воронежской, Воронежской 2-й, Гвардейской, Дачной, Декабристов, Ильича, Лазо, Красина, Песчаной, Профсоюзной, Седова, Станиславского, Степной, Студенческой, Тургенева.

Память

Областная акция «Свеча памяти» состоится 21 июня в 22:00 на площади Ленина-Соборной (6+).

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«Культурная суббота» теперь патриотическая

В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) 21 июня пройдёт патриотическая «Культурная суббота» (12+).

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Фото vk.com/lib48ru

С 13:00 до 19:00 пройдут выставка «Страницы книг расскажут о войне» и викторина «Живая память поколений». А в 19:00 певцы-ветераны из ансамбля «Русская песня» исполнят патриотические мотивы.

Литературный вечер

Военная тематика проберётся в субботу и в Липецкий театр кукол (ул. Гагарина, 74). В 17:15 начнётся литературный вечер, посвященный 115 лет со дня рождения советского поэта, писателя, журналиста, военного корреспондента Александра Твардовского (12+).

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Самое известное произведение автора – «Василий Тёркин».

Стихи

Особая культурная атмосфера будет царить в Художественном музее (ул. Ленина, 7). 21 июня в 16:00 вездесущий культуролог и искусствовед Андрей Ломоносов прочитает лекцию о русской литературе XVIII века (12+).

Россия – земля прогресса и талантов, своя поэзия в ней появилась всего на два столетия позже Шекспира, одним из первых сочинителей был Гаврила Романович Державин (1743 – 1816). Писал в основном оды начальству и правительству, иногда почти в рифму. О нём и расскажет сегодня липецкий исследователь.

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А помощник Сергей Шмаков громко и с выражением прочитает стихи Державина.

Под открытым небом

Расписание мероприятий в парках в графике МАУК «Культурные пространства Липецка». В него могут быть внесены изменения в случае непогоды или объявления воздушной опасности.


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Кино на Городище

На большом экране в центре Липецкого Городища липчанам планируют показать и фильмы. 21 июня в 20:00 мультик «Северные Амуры». Россия, 2023. Режиссёр Руслан Тавабилов (6+).

История о пяти башкирах, которым предстоит пройти две войны — Русско-шведскую и Отечественную 1812 года. Французы прозвали их Северными амурами в честь божества любви Амура — поскольку конники были вооружены луком и стрелами. Они неожиданно нападали на неприятеля и так же резко уходили в тыл, оставаясь неуловимыми.

Роли озвучивали: Радик Юльякшин, Назифа Кадырова, Идрис Газиев.


22 июня в 20:00 смотрите военную мелодраму «Катя-Катя». Россия, 2023. Режиссёр Анна Чернакова (6+).

Весна 1942 года. Московская школьница Катя переписывается с незнакомым ей курсантом военно-морского училища Костей. При отправке на фронт его эшелон должен проехать через Москву, и у них есть шанс встретиться… Наши дни. Москвичка Катя, талантливая скрипачка и оторва, сама того не осознавая, начинает идти по следам истории Кати и Кости, её сверстников из военных лет. Сможет ли она закончить историю удивительной подростковой любви, начавшуюся много лет назад?

В ролях: Янина Загорская, Оливия Козлова, Светлана Харитонова.



Кинофестиваль

В Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) продолжается фестиваль детских фильмов «Радуга». 21 июня в 10:00 покажут приключенческий мультик «Пираты опасного моря. Капитан Клык». Норвегия, 2025.Режиссёр Арне Аустнес (6+). 

Лучшие друзья Рэйвен и Пинки служат под началом грозного пирата и короля семи морей капитана Клыка. Однажды коварная графиня Сибилла похищает Пинки — это часть ее хитроумного плана по поимке капитана Клыка и завоеванию родины пиратов. Теперь отважная Рейвен вместе с капитаном Клыком, его драконом и веселым поваром должны остановить графиню и спасти Пинки. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,7.

Роли озвучивали: Карре Хаген Сиднесс, Сиенна Рози Шай, Давид Леандер Хельгор.

 
«Дерби»

Липецкий «Металлург» принимает принципиального соперника «Спартак» из Тамбова. Встреча пройдёт на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59) в субботу, 21 июня, в 18:00 (6+).

Команды соседствуют во всех смыслах – и географически, и в турнирной таблице. В текущем сезоне главное «дерби» Черноземья это как раз встреча Липецка и Тамбова.
«Металлург» в последнее время делает семимильные шаги по привлечению болельщиков на трибуны. На прошлый матч с «Рязанью» пришли уже 3 тысячи зрителей. Тому способствует и яркая игра команда, которая не проигрывает и не пропускает мячи в свои ворота уже больше месяца, и великолепные предматчевые шоу с выступлениями артистов, конкурсами, викторинами среди болельщиков. Предматчевая программа начнётся в 16:30.

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Сумеет ли «Металлург» вновь победить и установит ли новый рекорд посещаемости?

Дорогие липчане! Желаем вам приятных и насыщенных выходных. С помощью нашей рубрике вы можете сделать их ещё более яркими, посетив любое из выбранных событий. Это не единственный повод и на выходных не забывать о GOROD48. Мы работаем 24/7, поэтому у нас вы всегда можете узнавать самые свежие новости региона и страны и не снимете ни на день руку с пульса событий. Ждём вас снова и снова.
Выходные в Липецке
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Комментарии (1)

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Жуть жуткая
15 минут назад
Одни гулянки на уме в такие напряжéнные времена
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