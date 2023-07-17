Общество
19 минут назад
В «РВК-Липецк» ищут оптимальное решение для восстановления коллектора
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Он оказался закатан в асфальт.
На проезжей части улицы Студеновской в районе дома № 55 сейчас разрыта большая яма. В субботу, 15 июля, там просел асфальт. Специалисты «РВК-Липецк» оперативно огородили опасный участок и приступили к обследованию.
Предположения энергетиков о том, что произошло повреждение канализационного колодца, подтвердились.
— Стенки канализационного колодца разрушены. Специалисты сейчас ищут оптимальное решение, как его восстановить, — рассказали в пресс-службе «РВК-Липецк».
Сроки окончания ремонта в «РВК-Липецк» не назвали. Уточнив, что колодец оказался закатан в асфальт.
Предположения энергетиков о том, что произошло повреждение канализационного колодца, подтвердились.
— Стенки канализационного колодца разрушены. Специалисты сейчас ищут оптимальное решение, как его восстановить, — рассказали в пресс-службе «РВК-Липецк».
Сроки окончания ремонта в «РВК-Липецк» не назвали. Уточнив, что колодец оказался закатан в асфальт.
1 218
Барак
Сторожила