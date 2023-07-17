Общество

19 минут назад

В «РВК-Липецк» ищут оптимальное решение для восстановления коллектора

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#авария #водопровод
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В «РВК-Липецк» ищут оптимальное решение для восстановления коллектора

Он оказался закатан в асфальт.

На проезжей части улицы Студеновской в районе дома № 55 сейчас разрыта большая яма. В субботу, 15 июля, там просел асфальт. Специалисты «РВК-Липецк» оперативно огородили опасный участок и приступили к обследованию.





Предположения энергетиков о том, что произошло повреждение канализационного колодца, подтвердились.

— Стенки канализационного колодца разрушены. Специалисты сейчас ищут оптимальное решение, как его восстановить, — рассказали в пресс-службе «РВК-Липецк».

Сроки окончания ремонта в «РВК-Липецк» не назвали. Уточнив, что колодец оказался закатан в асфальт.
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#авария #водопровод
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Комментарии (2)

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Барак

1 минуту назад
Вот кто принимал дорожный объект, тот пусть и восстанавливает. И почему водоканал не проверяет с обьездом дороги после ремонта? Несколько нет не знали?
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Сторожила

6 минут назад
Как и все другие комуникации в Липецке,тоже закатаны в асфальт.
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В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
Бизнес

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