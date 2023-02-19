Неделя 48
32 минуты назад
Я любые деньги, доктор, заплачу – вылечите почерк моему врачу!
59
#Михаил Мурашко #медицина #митинг #коррупция #озеленение #бродячие собаки #мост #ОДН #ЖКХ #тарифы #маршрутка
Итоги недели.
На этой неделе в авариях были разбиты два автомобиля скорой помощи. Все вышло как на свадьбе, когда в надежде на счастье, бьют посуду: Липецк посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Шесть моих депрессий были ни о чём,
но зато седьмая – с койкой и врачом
Визит Мурашко, как, впрочем, приезд в провинцию любого чиновника такого калибра, вызвал мурашки у липецких управленцев. Еще бы, ведь предполагалось включение из Липецка в ВКС с участием президента страны! И наши не подкачали: министр рассказал президенту об открытии новых больниц и поликлиник в регионе.
Перед этой видеоконференцией главному врачу страны показали недавно открывшуюся детскую поликлинику №3 на улице Гагарина, построенную менее чем за год. В обед «Министр здравоохранения передал 42 машины для липецких районных больниц». Ключи от новых автомобилей «Лада Тревел» и «Лада Гранта» водителям вручили на Соборной площади (в этом году первичное звено здравоохранения получит еще и 14 полноприводных автомобилей марки «УАЗ-Патриот»). Во время визита в региональный сосудистый центр Михаил Мурашко посоветовал облздраву усилить профилактику заболеваний кардиоваскулярной системы – оказалось, что пациенты-инфарктники или вообще ни разу не были у врачей, или были у них очень давно. Но самым главным событием визита стало открытие нового операционного блока областного онкодиспансера, на строительство которого потрачено свыше 1,2 млрд рублей.
В новом корпусе, который, правды ради, построили на год позже указанного в контракте срока, – девять операционных, что позволит проводить в год на три тысячи разного рода хирургических вмешательств больше, чем раньше. Из онкодиспансера Михаил Мурашко, губернатор Игорь Артамонов и главврач клиники Сергей Шинкарев подключились к видеоконференции с участием Владимира Путина. Глава государства поинтересовался у Сергея Шинкарева квалификацией персонала онкодиспансера и узнал, что липецкие медики участвуют в системе непрерывного медицинского образования, повышают квалификацию в лучших профильных онкоцентрах страны. А на вопрос о средней зарплате врачей главврач сказал цифру в 110 тысяч рублей. Разговор с Путиным на этом не закончился: президент присвоил Шинкареву звание Заслуженного врача России.
Липецкий губернатор резюмировал итоги визита министра замечанием о заметном улучшении в регионе качества медицинской помощи. И проанонсировал начало строительства в этом году хирургического комплекса в детской областной больнице и завершение строительства больницы в Добром.
На этой же неделе случился казус: «Липчанка разоблачила липового врача-терапевта». Оказалось, что ее знакомая подделала врачебный диплом и отработала терапевтом в частном диагностическом центре два года. Полицейскими возбуждено уголовное дело о подделке документов 38-летней обвиняемой.
Эта новость по популярности не уступила интересу читателей GOROD48 к новостям о визите министра.
– А как же у врачей пятиминутки, совещания? Неужели окружающие коллеги не поняли, что это не специалист? Выходит, эта лжеврач никогда не открывала рта, все время молчала? Но медсестра, выписывающая рецепты и направления на обследования, сразу должна была все понять, – задался резонными вопросами Гость.
– Да за это время она научилась, нет сомнения! Практика важнее, чем теория. Простите ее и не судите. Небось столько жизней спасла. Помогала болезным. Давайте быть добрее, – вступился за лже-врача Гена.
Навесить мог бы хулиганство без доказательств и затей,
но прокурор не ищет лёгких статей
В пятницу на площади Мира прошел пикет жителей сел Липецкого района – Архангельские Борки, Лозы, Стебаево, Черёмушки, Никольское и Долгое против переработки и захоронения мусора на территории Стебаевского сельсовета. Пикетчикам за красивым словом экотехнопарк почему-то видится обычная мусорная свалка, какой много лет тому назад была липецкая Венера.
Весь прошлый год общественники провели в судах, оспаривая легитимность решения четыре депутатов сельсовета о переводе земель сельхозначения под экотехнопарк. Люди боятся, что мусорный полигон испортит воздух и подземные воды, загадит впадающую в Дон речушку Репец. В свою очередь, в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области говорят, что вместимость ныне существующего полигона «Центролит» на окраине Липецка, куда свозят мусор со всего города, Липецкого, Задонского и Хлевенского районов, уже исчерпана, и без нового полигона не обойтись. Экологи уверяют, что экотехнопарк будет построен по самым современным технологиям, но его судьбу решат государственные экспертизы федерального уровня.
На этой неделе прокуратура области сообщила, что по итогам 2022 года «Количество коррупционных преступлений в регионе выросло на 35%». Больше 40% таких преступлений – взятки, остальные – злоупотребления и превышения должностных полномочий, хищения. На слуху – уголовные дела в отношении высших должностных лиц управления МЧС России по Липецкой области, дело теперь уже бывшего главы Лебедянского района. Расследуются уголовные дела в отношении глав сельских поселений и руководителей подразделений территориальных органов МВД. В нарушениях антикоррупционных обязанностей, запретов и ограничений уличены 1 243 должностных лица. В связи с утратой доверия уволены восемь человек. А еще прокуратура анонсировала масштабные проверки управляющих компаний в части соблюдения законодательства в сфере энергосбережения.
В прокуратуре, кстати, обратили внимание на то, что в департаменте ЖКХ Липецка слишком часто меняется руководство, и оно недостаточно координирует деятельность подведомственных служб. Поэтому от липчан много нареканий на работу самого департамента, управления главного смотрителя и управляющих компаний.
Нету большего греха, чем работать в ЖКХ!
На этой неделе, кстати, новый председатель департамента ЖКХ Ирина Вербецкая (в нем с 2019 года сменилось уже пять руководителей) рассказала GOROD48, почему заняла эту должность (см. «Я планирую работать»).
На этой же неделе «Липчанам начали приходить платежки с рассчитанной по-новому платой за ОДН»: часть управляющих компаний выставит жильцам многоквартирных домов этот вернувшийся платеж в марте.
Напомним, платеж касается жильцов многоэтажек, оборудованных общедомовыми приборами учета. По тем домам, которые обслуживают, например, УК «Умный дом», «Славград» и «Новый альянс», есть ОДН на электричество и в 2 000 рублей (из расчета за стандартную двухкомнатную квартиру). А где-то ОДН на такую квартиру не превысил 1 рубля 50 копеек. Жители же 45-ти многоэтажек получат даже перерасчет! Им вернут до 600 рублей!
Стоит отметить, что платеж за ОДН может быть не только включен в платежку за содержание жилья, но и прийти от ресурсоснабжающих организаций. Все зависит от того, заключила ли управляющая компания договор с энергетиками по сбору денег за ОДН или нет. В ООО «РВК-Липецк», например, GOROD48 сообщили о среднем начислении за воду и водоотведение на ОДН – 1 рубль 26 копеек с квадратного метра. То есть проживающим в стандартной двухкомнатной квартире придется доплатить 63 рубля доначисления за сентябрь-декабрь 2022 года. В 2024 году доначисления рассчитают уже за год. Кстати, жильцам 108 домов компания сделает возврат. Самая большая сумма возврата – 3 рубля 14 копеек на квадратный метр.
Не всем повезло, конечно.
– Сегодня получила квитанцию, а там 6000 сверху за ОДН! На 63 кв. м. Безумно счастлива! – таким был один из комментариев под этой новостью.
Случилась и еще одна морока: показания счетчиков горячей воды теперь надо передавать и липецкому филиалу компании «Квадра», и «РВК-Липецк». Почему? Ответ на вопрос – в публикации: «Липчане идут в «РВК-Липецк» с копиями документов на счетчики горячей воды».
А еще «ФНС изменила правила игры: у каждого налогоплательщика появился Единый налоговый счет». Чтобы смягчить нововведение, до 1 марта наложен мораторий на взыскание долгов, однако на этот плюс есть и минус: личные кабинеты налогоплательщиков до сих пор не работают.
Утром мне маршрутка показала зад.
Я за ней бежала – волосы назад
В понедельник нам сообщили, что «С 15 февраля в Липецке меняется стоимость проезда». Со среды проезд в общественном транспорте подорожал на четыре рубля как за наличный расчет, так и по безналичной оплате (перевозчики предлагали увеличить тариф до 40 рублей за одну поездку по городу). А на межмуниципальных областных маршрутах пассажиро-километр стал дороже на 40 копеек.
Эта новость вызвала шквал комментариев. Лейтмотив был один: достали!
– Сделайте по 100 р! Народ на такси пересядет, тепло, комфортно, летом прохладно (кондиционер) и практически всегда чисто! Народ не будет топтаться в грязи и дышать пылью вперемешку с соляркой. Комфорта от повышения цены 0, но рост цены постоянно вверх! – написал Ах, выразив этим комментарием мнение горожан.
В свою очередь, частные перевозчики считают, что повышение проезда на четыре рубля делает невозможным обновление подвижного состава. Один из них, гендиректор АО «Народное предприятие «АТП ВОА» Иван Семенихин, заявил: «Мы возим ниже себестоимости, а все подорожало на 50%». Предприниматель говорит, что уже «осенью нужно будет вновь пересматривать тарифы на проезд. По объективным причинам».
Примечательно, что летом прошлого года перевозчики, можно сказать, ни на жизнь, а на смерть боролись за право получить маршруты. И скидывали цены на муниципальные контракты до 1(!) рубля. О чем же они тогда думали?
GOROD48 спросил у липчан: «Будете ли вы больше ходить пешком после подорожания проезда?» Одни возмущались, другие говорили, что от общественного транспорта не откажутся, были и такие, кто давно предпочитает ходить пешком и теперь не думает изменять своим привычкам.
Вам интересно узнать, сколько платят за проезд жители городов Центрального Черноземья? Ответ – в публикации «От 28 до 31 рубля: сколько стоит проезд в соседних регионах».
Пусть лучше на асфальте лужа
чем снег в лицо, метель и стужа
– Будет как у Райкина, кто сшил костюм?
Это комментарий одного из наших читателей к статье «Ответственность за раскопки в Липецке поделили между двумя департаментами мэрии». Если раньше за яму на дороге или раскопанный тротуар отвечало управление главного смотрителя мэрии, и с этого ведомства за все был спрос, то теперь разрешения на раскопки выдает департамент дорожного хозяйства и благоустройства, а наказывать виновных за просроченное благоустройство будет департамент развития территорий
Как будет работать эта схема, пока никто не знает.
– А если плитка провалилась на месте работ или асфальт, что тогда? – спросила у начальника УГС Виталия Лесных депутат Екатерина Пинаева.
Тогда виновному вынесут очередное предостережение об исправлении брака. В 2022 году в адрес хозяйствующих субъектов было выдано более трех тысяч предостережений о нарушении Правил благоустройства, но им все – как с гуся вода. Причина – введенный в марте прошлого года правительством РФ моратория на проверки бизнеса как меры поддержки в ответ на санкции.
В этом году «Сокольский мост в Липецке будут ремонтировать как мост по улице Терешковой – частями». Однако в мэрии не исключают, что его на некоторое время перекроют целиком. Продолжение ремонта ждет и Октябрьский мост, но без какого-либо перекрытия движения на нем: контракт не предусматривает замены асфальта.
Очень много разнополярных комментариев собрала публикация «Считаю нецелесообразным перевести весь город на эти вот колоски!» Экс-директор МУП «Зеленхоз», депутат горсовета Александр Кулаков пошел против моды на озеленение Липецка декоративными злаками. Но дело даже не в этом. А в том, что, по словам главного смотрителя Липецка, только вдоль центральных дорог нужно снести 7 000 засохших и умирающих деревьев! И предусмотренных на это бюджетом 15 миллионов рублей на это не хватит. Как не хватит и средств на замену спиленных деревьев новыми.
– 8-й район ещё лет 10-11 назад утопал в зелени, сейчас ничего этого нет. Озелените районы! – написал Справедливый.
– Все ёлки посохли. Наверное, болезнь. Надо спасать, что осталось! – волнуется Парк Победы.
– Там, где вырубили большие деревья, появились лужи, разрушается проезжая часть и фундаменты домов. Одно большое дерево испаряет до 200 литров воды в сутки, – говорит Ботаник.
Собака с грустными глазами на остановке под дождем
следит за отраженьем в луже, ждет там хозяина лицо
«С администрации Липецка взыскали 40 917 рублей в пользу покусанной собакой девочки». ЧП случилось 29 июня прошлого года. На 11-летнего ребенка набросились две собаки, одна из которых была с биркой на ухе.
Проблема безнадзорных животных, кажется, не решаема. Отстреливать их нельзя. Госпрограмма ОСВВ: «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» неагрессивных животных в прежнюю среду обитания при тотальном контроле за ее исполнением должна привести к сокращению популяции «бесхозяйных» собак через 5-6 лет. Но так как деньги на это выделяют немалые, по 11-14 тысяч на особь, этот бизнес стал де-факто криминальным. Так, в эту пятницу «В Липецке избили тамбовского собаколова». В ИП Яшунина Л.Н. говорят о заказном характере нападения.
На этой неделе ИП уже опровергал информацию о том, что организация умерщвляет пойманных в Липецке собак. Контракт с мэрией подразумевает действия по программе ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в прежнюю среду обитания. Владелец ИП назвал сфабрикованными фотографии расстрелянных животных, и заявил, что к этим преступлениям его сотрудники не имеют никакого отношения.
В итоге «Мэр Липецка усадила за круглый стол сторонников разного отношения к бездомным животным». Главное, чтобы от такого круглого стола был толк.
Ну и ну!
«Во главе Липецка могут встать две Евгении». Партия «Единая Россия» выдвинула на пост председателя Липецкого городского Совета депутата Евгению Фрай.
«47-летняя липчанка потеряла 2,8 миллиона рублей из-за мужчины с сайта знакомств». Молодой человек поматросил женщину и бросил накануне Дня всех влюбленных.
«Минобороны еще раз попробует взыскать 300 миллионов с разбившего Су-34 летчика липецкого авиацентра». Суд взыскал с пилота три млн рублей компенсации, но министерство требует пересмотреть приговор.
Шесть моих депрессий были ни о чём,
но зато седьмая – с койкой и врачом
Визит Мурашко, как, впрочем, приезд в провинцию любого чиновника такого калибра, вызвал мурашки у липецких управленцев. Еще бы, ведь предполагалось включение из Липецка в ВКС с участием президента страны! И наши не подкачали: министр рассказал президенту об открытии новых больниц и поликлиник в регионе.
Перед этой видеоконференцией главному врачу страны показали недавно открывшуюся детскую поликлинику №3 на улице Гагарина, построенную менее чем за год. В обед «Министр здравоохранения передал 42 машины для липецких районных больниц». Ключи от новых автомобилей «Лада Тревел» и «Лада Гранта» водителям вручили на Соборной площади (в этом году первичное звено здравоохранения получит еще и 14 полноприводных автомобилей марки «УАЗ-Патриот»). Во время визита в региональный сосудистый центр Михаил Мурашко посоветовал облздраву усилить профилактику заболеваний кардиоваскулярной системы – оказалось, что пациенты-инфарктники или вообще ни разу не были у врачей, или были у них очень давно. Но самым главным событием визита стало открытие нового операционного блока областного онкодиспансера, на строительство которого потрачено свыше 1,2 млрд рублей.
В новом корпусе, который, правды ради, построили на год позже указанного в контракте срока, – девять операционных, что позволит проводить в год на три тысячи разного рода хирургических вмешательств больше, чем раньше. Из онкодиспансера Михаил Мурашко, губернатор Игорь Артамонов и главврач клиники Сергей Шинкарев подключились к видеоконференции с участием Владимира Путина. Глава государства поинтересовался у Сергея Шинкарева квалификацией персонала онкодиспансера и узнал, что липецкие медики участвуют в системе непрерывного медицинского образования, повышают квалификацию в лучших профильных онкоцентрах страны. А на вопрос о средней зарплате врачей главврач сказал цифру в 110 тысяч рублей. Разговор с Путиным на этом не закончился: президент присвоил Шинкареву звание Заслуженного врача России.
Липецкий губернатор резюмировал итоги визита министра замечанием о заметном улучшении в регионе качества медицинской помощи. И проанонсировал начало строительства в этом году хирургического комплекса в детской областной больнице и завершение строительства больницы в Добром.
На этой же неделе случился казус: «Липчанка разоблачила липового врача-терапевта». Оказалось, что ее знакомая подделала врачебный диплом и отработала терапевтом в частном диагностическом центре два года. Полицейскими возбуждено уголовное дело о подделке документов 38-летней обвиняемой.
Эта новость по популярности не уступила интересу читателей GOROD48 к новостям о визите министра.
– А как же у врачей пятиминутки, совещания? Неужели окружающие коллеги не поняли, что это не специалист? Выходит, эта лжеврач никогда не открывала рта, все время молчала? Но медсестра, выписывающая рецепты и направления на обследования, сразу должна была все понять, – задался резонными вопросами Гость.
– Да за это время она научилась, нет сомнения! Практика важнее, чем теория. Простите ее и не судите. Небось столько жизней спасла. Помогала болезным. Давайте быть добрее, – вступился за лже-врача Гена.
Навесить мог бы хулиганство без доказательств и затей,
но прокурор не ищет лёгких статей
В пятницу на площади Мира прошел пикет жителей сел Липецкого района – Архангельские Борки, Лозы, Стебаево, Черёмушки, Никольское и Долгое против переработки и захоронения мусора на территории Стебаевского сельсовета. Пикетчикам за красивым словом экотехнопарк почему-то видится обычная мусорная свалка, какой много лет тому назад была липецкая Венера.
Весь прошлый год общественники провели в судах, оспаривая легитимность решения четыре депутатов сельсовета о переводе земель сельхозначения под экотехнопарк. Люди боятся, что мусорный полигон испортит воздух и подземные воды, загадит впадающую в Дон речушку Репец. В свою очередь, в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области говорят, что вместимость ныне существующего полигона «Центролит» на окраине Липецка, куда свозят мусор со всего города, Липецкого, Задонского и Хлевенского районов, уже исчерпана, и без нового полигона не обойтись. Экологи уверяют, что экотехнопарк будет построен по самым современным технологиям, но его судьбу решат государственные экспертизы федерального уровня.
На этой неделе прокуратура области сообщила, что по итогам 2022 года «Количество коррупционных преступлений в регионе выросло на 35%». Больше 40% таких преступлений – взятки, остальные – злоупотребления и превышения должностных полномочий, хищения. На слуху – уголовные дела в отношении высших должностных лиц управления МЧС России по Липецкой области, дело теперь уже бывшего главы Лебедянского района. Расследуются уголовные дела в отношении глав сельских поселений и руководителей подразделений территориальных органов МВД. В нарушениях антикоррупционных обязанностей, запретов и ограничений уличены 1 243 должностных лица. В связи с утратой доверия уволены восемь человек. А еще прокуратура анонсировала масштабные проверки управляющих компаний в части соблюдения законодательства в сфере энергосбережения.
В прокуратуре, кстати, обратили внимание на то, что в департаменте ЖКХ Липецка слишком часто меняется руководство, и оно недостаточно координирует деятельность подведомственных служб. Поэтому от липчан много нареканий на работу самого департамента, управления главного смотрителя и управляющих компаний.
Нету большего греха, чем работать в ЖКХ!
На этой неделе, кстати, новый председатель департамента ЖКХ Ирина Вербецкая (в нем с 2019 года сменилось уже пять руководителей) рассказала GOROD48, почему заняла эту должность (см. «Я планирую работать»).
На этой же неделе «Липчанам начали приходить платежки с рассчитанной по-новому платой за ОДН»: часть управляющих компаний выставит жильцам многоквартирных домов этот вернувшийся платеж в марте.
Напомним, платеж касается жильцов многоэтажек, оборудованных общедомовыми приборами учета. По тем домам, которые обслуживают, например, УК «Умный дом», «Славград» и «Новый альянс», есть ОДН на электричество и в 2 000 рублей (из расчета за стандартную двухкомнатную квартиру). А где-то ОДН на такую квартиру не превысил 1 рубля 50 копеек. Жители же 45-ти многоэтажек получат даже перерасчет! Им вернут до 600 рублей!
Стоит отметить, что платеж за ОДН может быть не только включен в платежку за содержание жилья, но и прийти от ресурсоснабжающих организаций. Все зависит от того, заключила ли управляющая компания договор с энергетиками по сбору денег за ОДН или нет. В ООО «РВК-Липецк», например, GOROD48 сообщили о среднем начислении за воду и водоотведение на ОДН – 1 рубль 26 копеек с квадратного метра. То есть проживающим в стандартной двухкомнатной квартире придется доплатить 63 рубля доначисления за сентябрь-декабрь 2022 года. В 2024 году доначисления рассчитают уже за год. Кстати, жильцам 108 домов компания сделает возврат. Самая большая сумма возврата – 3 рубля 14 копеек на квадратный метр.
Не всем повезло, конечно.
– Сегодня получила квитанцию, а там 6000 сверху за ОДН! На 63 кв. м. Безумно счастлива! – таким был один из комментариев под этой новостью.
Случилась и еще одна морока: показания счетчиков горячей воды теперь надо передавать и липецкому филиалу компании «Квадра», и «РВК-Липецк». Почему? Ответ на вопрос – в публикации: «Липчане идут в «РВК-Липецк» с копиями документов на счетчики горячей воды».
А еще «ФНС изменила правила игры: у каждого налогоплательщика появился Единый налоговый счет». Чтобы смягчить нововведение, до 1 марта наложен мораторий на взыскание долгов, однако на этот плюс есть и минус: личные кабинеты налогоплательщиков до сих пор не работают.
Утром мне маршрутка показала зад.
Я за ней бежала – волосы назад
В понедельник нам сообщили, что «С 15 февраля в Липецке меняется стоимость проезда». Со среды проезд в общественном транспорте подорожал на четыре рубля как за наличный расчет, так и по безналичной оплате (перевозчики предлагали увеличить тариф до 40 рублей за одну поездку по городу). А на межмуниципальных областных маршрутах пассажиро-километр стал дороже на 40 копеек.
Эта новость вызвала шквал комментариев. Лейтмотив был один: достали!
– Сделайте по 100 р! Народ на такси пересядет, тепло, комфортно, летом прохладно (кондиционер) и практически всегда чисто! Народ не будет топтаться в грязи и дышать пылью вперемешку с соляркой. Комфорта от повышения цены 0, но рост цены постоянно вверх! – написал Ах, выразив этим комментарием мнение горожан.
В свою очередь, частные перевозчики считают, что повышение проезда на четыре рубля делает невозможным обновление подвижного состава. Один из них, гендиректор АО «Народное предприятие «АТП ВОА» Иван Семенихин, заявил: «Мы возим ниже себестоимости, а все подорожало на 50%». Предприниматель говорит, что уже «осенью нужно будет вновь пересматривать тарифы на проезд. По объективным причинам».
Примечательно, что летом прошлого года перевозчики, можно сказать, ни на жизнь, а на смерть боролись за право получить маршруты. И скидывали цены на муниципальные контракты до 1(!) рубля. О чем же они тогда думали?
GOROD48 спросил у липчан: «Будете ли вы больше ходить пешком после подорожания проезда?» Одни возмущались, другие говорили, что от общественного транспорта не откажутся, были и такие, кто давно предпочитает ходить пешком и теперь не думает изменять своим привычкам.
Вам интересно узнать, сколько платят за проезд жители городов Центрального Черноземья? Ответ – в публикации «От 28 до 31 рубля: сколько стоит проезд в соседних регионах».
Пусть лучше на асфальте лужа
чем снег в лицо, метель и стужа
– Будет как у Райкина, кто сшил костюм?
Это комментарий одного из наших читателей к статье «Ответственность за раскопки в Липецке поделили между двумя департаментами мэрии». Если раньше за яму на дороге или раскопанный тротуар отвечало управление главного смотрителя мэрии, и с этого ведомства за все был спрос, то теперь разрешения на раскопки выдает департамент дорожного хозяйства и благоустройства, а наказывать виновных за просроченное благоустройство будет департамент развития территорий
Как будет работать эта схема, пока никто не знает.
– А если плитка провалилась на месте работ или асфальт, что тогда? – спросила у начальника УГС Виталия Лесных депутат Екатерина Пинаева.
Тогда виновному вынесут очередное предостережение об исправлении брака. В 2022 году в адрес хозяйствующих субъектов было выдано более трех тысяч предостережений о нарушении Правил благоустройства, но им все – как с гуся вода. Причина – введенный в марте прошлого года правительством РФ моратория на проверки бизнеса как меры поддержки в ответ на санкции.
В этом году «Сокольский мост в Липецке будут ремонтировать как мост по улице Терешковой – частями». Однако в мэрии не исключают, что его на некоторое время перекроют целиком. Продолжение ремонта ждет и Октябрьский мост, но без какого-либо перекрытия движения на нем: контракт не предусматривает замены асфальта.
Очень много разнополярных комментариев собрала публикация «Считаю нецелесообразным перевести весь город на эти вот колоски!» Экс-директор МУП «Зеленхоз», депутат горсовета Александр Кулаков пошел против моды на озеленение Липецка декоративными злаками. Но дело даже не в этом. А в том, что, по словам главного смотрителя Липецка, только вдоль центральных дорог нужно снести 7 000 засохших и умирающих деревьев! И предусмотренных на это бюджетом 15 миллионов рублей на это не хватит. Как не хватит и средств на замену спиленных деревьев новыми.
– 8-й район ещё лет 10-11 назад утопал в зелени, сейчас ничего этого нет. Озелените районы! – написал Справедливый.
– Все ёлки посохли. Наверное, болезнь. Надо спасать, что осталось! – волнуется Парк Победы.
– Там, где вырубили большие деревья, появились лужи, разрушается проезжая часть и фундаменты домов. Одно большое дерево испаряет до 200 литров воды в сутки, – говорит Ботаник.
Собака с грустными глазами на остановке под дождем
следит за отраженьем в луже, ждет там хозяина лицо
«С администрации Липецка взыскали 40 917 рублей в пользу покусанной собакой девочки». ЧП случилось 29 июня прошлого года. На 11-летнего ребенка набросились две собаки, одна из которых была с биркой на ухе.
Проблема безнадзорных животных, кажется, не решаема. Отстреливать их нельзя. Госпрограмма ОСВВ: «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» неагрессивных животных в прежнюю среду обитания при тотальном контроле за ее исполнением должна привести к сокращению популяции «бесхозяйных» собак через 5-6 лет. Но так как деньги на это выделяют немалые, по 11-14 тысяч на особь, этот бизнес стал де-факто криминальным. Так, в эту пятницу «В Липецке избили тамбовского собаколова». В ИП Яшунина Л.Н. говорят о заказном характере нападения.
На этой неделе ИП уже опровергал информацию о том, что организация умерщвляет пойманных в Липецке собак. Контракт с мэрией подразумевает действия по программе ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в прежнюю среду обитания. Владелец ИП назвал сфабрикованными фотографии расстрелянных животных, и заявил, что к этим преступлениям его сотрудники не имеют никакого отношения.
В итоге «Мэр Липецка усадила за круглый стол сторонников разного отношения к бездомным животным». Главное, чтобы от такого круглого стола был толк.
Ну и ну!
«Во главе Липецка могут встать две Евгении». Партия «Единая Россия» выдвинула на пост председателя Липецкого городского Совета депутата Евгению Фрай.
«47-летняя липчанка потеряла 2,8 миллиона рублей из-за мужчины с сайта знакомств». Молодой человек поматросил женщину и бросил накануне Дня всех влюбленных.
«Минобороны еще раз попробует взыскать 300 миллионов с разбившего Су-34 летчика липецкого авиацентра». Суд взыскал с пилота три млн рублей компенсации, но министерство требует пересмотреть приговор.
59
#Михаил Мурашко #медицина #митинг #коррупция #озеленение #бродячие собаки #мост #ОДН #ЖКХ #тарифы #маршрутка