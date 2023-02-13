Общество
46 минут назад
«Осенью нужно будет вновь пересматривать тарифы на проезд. По объективным причинам»
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Частные перевозчики считают, что повышение проезда на четыре рубля делает невозможным обновление подвижного состава.
Сегодня, после известия о повышении цены проезда, городская администрация организовала встречу с одним из частных перевозчиков и председателем департамента транспорта мэрии.
АО «Народное предприятие «АТП ВОА» обслуживает 323-й маршрут. Его гендиректор Иван Семенихин считает, что повышение проезда на четыре рубля фактически не решает экономических проблем, которые накрыли частных перевозчиков в прошлом году, когда из-за санкций в среднем на 50% подорожали расходные материалы: шины и запчасти. Выстроенные заново логистические цепочки удлинили срок поставки узлов и агрегатов до трех месяцев. А еще на 16% подорожало дизтопливо.
– В прошлом году себестоимость перевозок в среднем – у каждого перевозчика свои расчеты – составила 35 рублей. Еще осенью частные перевозчики обсчитали экономически обоснованным тариф в 40 рублей за поездку. Но с 15 февраля тариф нам подняли всего на четыре рубля. Нас, конечно, это не спасет. Но это та цена, которая обеспечит нас работой, – говорит Иван Семенихин.
Предприниматель говорит, что уже «осенью нужно будет вновь пересматривать тарифы на проезд. По объективным причинам». Ведь эти четыре рубля делает невозможным обновление подвижного состава.
– Новый отечественный автобус стоит 15 миллионов рублей, с учетом кредитных схем или лизинга – 18 миллионов. Это очень дорого. А нам нужно задуматься об обновлении парка.
В АО «Народное предприятие «АТП ВОА» сейчас – 23 автобуса марок «Волгабас» и «Скания». Их средний возраст – шесть лет (в 2019 году этот перевозчик уже приобретал новые машины).
Повышение тарифа подразумевает повышение качества исполнения муниципальных контрактов. Председатель дептранса мэрии Евгений Чекрыжов рассказал, как наказывают перевозчиков, в том числе и муниципальным «Липецкпассажиртранс», за нарушение заложенных в эти контракты правил:
– За полгода после введения с июля в Липецке контрактной системы пассажирских перевозок за не выход на линии и иные нарушения договоров на перевозчиков было наложено более 800 тысяч рублей штрафов. Недавно мы создали прецедент, разорвав контракт с одним из ИП. Эти меры контроля позволили уменьшить количество жалоб на работу пассажирского транспорта до 33-37 в неделю.
Сейчас на линии выходит более 95% муниципальных автобусов и трамваев и до 87-88% процентов маршруток частных перевозчиков из обусловленных контрактами. Мэрия контролирует выход транспорта через систему ГЛОНАСС, которой оснащен, по словам Евгения Чекрыжова, каждый автобус, и путем комиссионных проверок непосредственно предприятий перевозчиков и машин на конечных пунктах маршрутов. Евгений Чекрыжов уверяет, что все автобусы выходят на линии технически исправными, чистыми как внутри, так и снаружи. Раз в полгода весь пассажирский транспорт проходит диагностику и техконтроль.
– В прошлом году для МУП «Липецкпассажиртранс» куплены 25 новых автобусов. В этом году этот перевозчик получит еще 46 новых машин. Частники обновляют свой парк четырех-пятилетними «МАЗами», – сказал председатель департамента.
АО «Народное предприятие «АТП ВОА» обслуживает 323-й маршрут. Его гендиректор Иван Семенихин считает, что повышение проезда на четыре рубля фактически не решает экономических проблем, которые накрыли частных перевозчиков в прошлом году, когда из-за санкций в среднем на 50% подорожали расходные материалы: шины и запчасти. Выстроенные заново логистические цепочки удлинили срок поставки узлов и агрегатов до трех месяцев. А еще на 16% подорожало дизтопливо.
– В прошлом году себестоимость перевозок в среднем – у каждого перевозчика свои расчеты – составила 35 рублей. Еще осенью частные перевозчики обсчитали экономически обоснованным тариф в 40 рублей за поездку. Но с 15 февраля тариф нам подняли всего на четыре рубля. Нас, конечно, это не спасет. Но это та цена, которая обеспечит нас работой, – говорит Иван Семенихин.
Предприниматель говорит, что уже «осенью нужно будет вновь пересматривать тарифы на проезд. По объективным причинам». Ведь эти четыре рубля делает невозможным обновление подвижного состава.
– Новый отечественный автобус стоит 15 миллионов рублей, с учетом кредитных схем или лизинга – 18 миллионов. Это очень дорого. А нам нужно задуматься об обновлении парка.
В АО «Народное предприятие «АТП ВОА» сейчас – 23 автобуса марок «Волгабас» и «Скания». Их средний возраст – шесть лет (в 2019 году этот перевозчик уже приобретал новые машины).
Повышение тарифа подразумевает повышение качества исполнения муниципальных контрактов. Председатель дептранса мэрии Евгений Чекрыжов рассказал, как наказывают перевозчиков, в том числе и муниципальным «Липецкпассажиртранс», за нарушение заложенных в эти контракты правил:
– За полгода после введения с июля в Липецке контрактной системы пассажирских перевозок за не выход на линии и иные нарушения договоров на перевозчиков было наложено более 800 тысяч рублей штрафов. Недавно мы создали прецедент, разорвав контракт с одним из ИП. Эти меры контроля позволили уменьшить количество жалоб на работу пассажирского транспорта до 33-37 в неделю.
Сейчас на линии выходит более 95% муниципальных автобусов и трамваев и до 87-88% процентов маршруток частных перевозчиков из обусловленных контрактами. Мэрия контролирует выход транспорта через систему ГЛОНАСС, которой оснащен, по словам Евгения Чекрыжова, каждый автобус, и путем комиссионных проверок непосредственно предприятий перевозчиков и машин на конечных пунктах маршрутов. Евгений Чекрыжов уверяет, что все автобусы выходят на линии технически исправными, чистыми как внутри, так и снаружи. Раз в полгода весь пассажирский транспорт проходит диагностику и техконтроль.
– В прошлом году для МУП «Липецкпассажиртранс» куплены 25 новых автобусов. В этом году этот перевозчик получит еще 46 новых машин. Частники обновляют свой парк четырех-пятилетними «МАЗами», – сказал председатель департамента.
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