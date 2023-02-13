Общество

46 минут назад

«Осенью нужно будет вновь пересматривать тарифы на проезд. По объективным причинам»

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#проезд #транспорт
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«Осенью нужно будет вновь пересматривать тарифы на проезд. По объективным причинам»

Частные перевозчики считают, что повышение проезда на четыре рубля делает невозможным обновление подвижного состава.

Сегодня, после известия о повышении цены проезда, городская администрация организовала встречу с одним из частных перевозчиков и председателем департамента транспорта мэрии.

АО «Народное предприятие «АТП ВОА» обслуживает 323-й маршрут. Его гендиректор Иван Семенихин считает, что повышение проезда на четыре рубля фактически не решает экономических проблем, которые накрыли частных перевозчиков в прошлом году, когда из-за санкций в среднем на 50% подорожали расходные материалы: шины и запчасти. Выстроенные заново логистические цепочки удлинили срок поставки узлов и агрегатов до трех месяцев. А еще на 16% подорожало дизтопливо.

– В прошлом году себестоимость перевозок в среднем – у каждого перевозчика свои расчеты – составила 35 рублей. Еще осенью частные перевозчики обсчитали экономически обоснованным тариф в 40 рублей за поездку. Но с 15 февраля тариф нам подняли всего на четыре рубля. Нас, конечно, это не спасет. Но это та цена, которая обеспечит нас работой, – говорит Иван Семенихин.

Предприниматель говорит, что уже «осенью нужно будет вновь пересматривать тарифы на проезд. По объективным причинам». Ведь эти четыре рубля делает невозможным обновление подвижного состава.

– Новый отечественный автобус стоит 15 миллионов рублей, с учетом кредитных схем или лизинга – 18 миллионов. Это очень дорого. А нам нужно задуматься об обновлении парка.

В АО «Народное предприятие «АТП ВОА» сейчас – 23 автобуса марок «Волгабас» и «Скания». Их средний возраст – шесть лет (в 2019 году этот перевозчик уже приобретал новые машины).

Повышение тарифа подразумевает повышение качества исполнения муниципальных контрактов. Председатель дептранса мэрии Евгений Чекрыжов рассказал, как наказывают перевозчиков, в том числе и муниципальным «Липецкпассажиртранс», за нарушение заложенных в эти контракты правил:

– За полгода после введения с июля в Липецке контрактной системы пассажирских перевозок за не выход на линии и иные нарушения договоров на перевозчиков было наложено более 800 тысяч рублей штрафов. Недавно мы создали прецедент, разорвав контракт с одним из ИП. Эти меры контроля позволили уменьшить количество жалоб на работу пассажирского транспорта до 33-37 в неделю.

Сейчас на линии выходит более 95% муниципальных автобусов и трамваев и до 87-88% процентов маршруток частных перевозчиков из обусловленных контрактами. Мэрия контролирует выход транспорта через систему ГЛОНАСС, которой оснащен, по словам Евгения Чекрыжова, каждый автобус, и путем комиссионных проверок непосредственно предприятий перевозчиков и машин на конечных пунктах маршрутов. Евгений Чекрыжов уверяет, что все автобусы выходят на линии технически исправными, чистыми как внутри, так и снаружи. Раз в полгода весь пассажирский транспорт проходит диагностику и техконтроль.

– В прошлом году для МУП «Липецкпассажиртранс» куплены 25 новых автобусов. В этом году этот перевозчик получит еще 46 новых машин. Частники обновляют свой парк четырех-пятилетними «МАЗами», – сказал председатель департамента.
15 1067
#проезд #транспорт
5

Комментарии (15)

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Семён

32 секунды назад
Экономически обоснованный тариф, ладно допустим. А экономически обоснованную зарплату с кого спросить?
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Толик

3 минуты назад
Я не верю обещанием частников что якобы при повышение тарифов они улучшат исполнение контрактов и соблюдение расписания они будут чаще выполнять контакт в часы пик а когда им не выгодно все будет так же на том же 323-тем после 22 часов будет 3 автобуса на весь маршрут обещанием частников уже не верю а вытграв контракт с ними настоящая проблема его расторгнуть даже при наличии нарушений.
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Липчанка

3 минуты назад
А по какому телефону жаловаться на работу транспорта?
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Липчанка

5 минут назад
Нет денег - уйдите из этого бизнеса. На Ваше место придут те, у кого есть материальная возможность вести бизнес
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123

19 минут назад
Частным перевозчикам на покупку автобусов нужно всем городом скинуться?
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ТУР.

19 минут назад
Надо сделать проезд 10 руб. и народ будет ездить часто,вы этим повышением,всю охотку ездить Отбивает.
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ТУР.

20 минут назад
Надо сделать проезд 10 руб. и народ будет ездить часто,вы этим повышением,всю охотку ездить Отбивает.
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Заводи

22 минуты назад
Сашуня, мы скоро все положим. Только не им, а на них, на своей реально дешевле будет.
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Безмасочник

25 минут назад
Хорошо и правильно будет, если поднимут, чтобы жизнь мёдом не казалась.
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Сашуня

28 минут назад
Анна, вот ты положишь, а мне дорого. У меня четыре поездки в день минимум.Стараюсь ездить на общественном транспорте. Во всяком случае на работу.Придется чаще заводить свой старый "жигуль".
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