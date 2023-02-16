Общество

сегодня, 15:03

С администрации Липецка взыскали 40 917 рублей в пользу покусанной собакой девочки

15 677
#собаки #животные
3
С администрации Липецка взыскали 40 917 рублей в пользу покусанной собакой девочки

Суд взыскал с Департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка в пользу ребенка компенсации морального вреда в размере 40 тысяч рублей и потраченных на лекарства 917 рублей.

Напомним, 29 июня прошлого года в 19:30 во дворе дома №4 по улице Аносова собаки покусали 11-летнюю девочку. Как рассказала GOROD48 мать девочки Екатерина М., девочка вместе с папой гуляла во дворе недалеко от своего дома и пошла встречать маму к остановке. В это время к ней направилась стая собак. Девочка испугалась и остановилась. Но в ситуацию вмешались сидящие во дворе пенсионерки, которые уверили девочку, что собаки - добрые, её не тронут, и она может идти и ничего не бояться. Девочка пошла дальше, и тут на неё набросились две собаки, одна из которых была с биркой на ухе.

4dcc916781ef3c223ee401e416617784.jpg

- Эти же пенсионерки спасли от собак мою дочь — от испуга она бросилась к одной женщине, - рассказала Екатерина. - После этого мы два часа не могли успокоить ребёнка.

На ноге у девочки остались следы от нескольких укусов. В тот же вечер в травмпункте Липецкой областной детской больницы ребёнку начали курс прививок от бешенства.

- Собак в этом дворе на Новолипецке живёт целая стая, хотя рядом находится детская площадка, и случай с моей дочерью — уже не первый случай, когда эти собаки кусали детей, - рассказала Екатерина М.

После инцидента с дочерью Екатерина М. вызвала службу по отлову бездомных животных. Одну из двух собак, покусавших девочку, забрали.

По иску прокурора Левобережного района Липецка в пользу покусанной девочки взыскана компенсация морального и материального вреда.

«Девочка вынуждена была проходить амбулаторное лечение в поликлинике. Семья была вынуждена приобретать за собственный счет лекарства. Перенесенные переживания стали причиной плохого сна ребенка и страха передвижения по улице без сопровождения взрослых. По результатам проверки прокурор обратился в суд с иском о взыскании с Департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка в пользу ребенка компенсации морального вреда в размере 40 тысяч рублей и потраченных на лекарства 917 рублей», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Иск прокурора был удовлетворен судом — мэрии придётся выплатить компенсацию родителям.

«В прошлом году по искам прокуроров в пользу покусанных собаками детей взыскано более 250 тысяч рублей, как с хозяев домашних животных, так и с муниципалитетов, не обеспечивших надлежащую работу с безнадзорными животными. Вследствие ненадлежащего содержания и выгула домашних животных были покусаны 11 детей», - добавляют в прокуратуре.
15 677
#собаки #животные
3

Комментарии (15)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Либерман

3 минуты назад
Собаку жалко .
ответить

Гость

5 минут назад
кит, с твоих налогов штраф заплатят.
ответить

Гость

6 минут назад
Милка, ну не верю я в твою доброту, ну не верю...
ответить

Не только

9 минут назад
Лариса ,собаки опасны , но и собачники тоже! Чего мы только не слышим от них в адрес покусанных людей !
ответить

Я

10 минут назад
во давно пора с мэрии бабло выдергивать за псин и ямы, а то привыкли к безнаказанности, сколько не подавали заявок на этих псин, постоянно один и тот же ответ собаки чипованы и не агресивные, ток почему-то у них не агресивные, а детей кусают, вот есле бы зоошизов они грызли бы, то я бы ничего против не имел, а так надо очищать от этих бешенно-блохастых псин, они плодятся со скоростью света не глядя на ихние бирки
ответить

С Дачного

12 минут назад
Меняются мэры, губернаторы, фирмы на Тамбовские! А количество бродячих собак всё увеличивается! Когда же появится чиновник, который решит проблему координально! Остались смелые решительные люди?
ответить

кит

16 минут назад
40 т. -это просто посмеялись над ребенком !Полмиллиона взыскать и ,возможно,число бродячих собак начнет тогда уменьшаться !
ответить

С Дачного

17 минут назад
Милка, если даже собаки съедят ребёнка, таки как ты будут говорить. НЕ ВЕРЮ!, это клиника. 4020 покусаных людей, за 2022 год? А забыл, САМИ Виноваты!
ответить

Правильно

19 минут назад
Милка, так же, как не может быть и того, что шла взрослая женщина, а ей горло перегрызли. Это она сама.
ответить

Ентот

29 минут назад
Дайте автомат и патронов побольше и будет все ОК
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

«Считаю нецелесообразным перевести весь город на эти вот колоски!»
#озеленение
«Считаю нецелесообразным перевести весь город на эти вот колоски!»

4 минуты назад

Общество
Лауреатов премии имени Алексея Липецкого выберут заново
#премия
1
Лауреатов премии имени Алексея Липецкого выберут заново

сегодня, 14:53

Общество
Ответственность за раскопки в Липецке поделили между двумя департаментами мэрии
#раскопки
10
Ответственность за раскопки в Липецке поделили между двумя департаментами мэрии

сегодня, 13:31

Общество
Из-за бешеной домашней собаки в Усманском районе введён карантин
#бешенство #животные
2
Из-за бешеной домашней собаки в Усманском районе введён карантин

сегодня, 12:56

Общество
Сокольский мост в Липецке будут ремонтировать как мост по улице Терешковой — частями
#мост #ремонт
8
Сокольский мост в Липецке будут ремонтировать как мост по улице Терешковой — частями

сегодня, 12:14

Общество
За год в липецких банках выявили 130 российских поддельных купюр и три стодолларовых
#фальшивомонетчики
4
За год в липецких банках выявили 130 российских поддельных купюр и три стодолларовых

сегодня, 10:16

Общество