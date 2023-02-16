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С администрации Липецка взыскали 40 917 рублей в пользу покусанной собакой девочки
Суд взыскал с Департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка в пользу ребенка компенсации морального вреда в размере 40 тысяч рублей и потраченных на лекарства 917 рублей.
- Эти же пенсионерки спасли от собак мою дочь — от испуга она бросилась к одной женщине, - рассказала Екатерина. - После этого мы два часа не могли успокоить ребёнка.
На ноге у девочки остались следы от нескольких укусов. В тот же вечер в травмпункте Липецкой областной детской больницы ребёнку начали курс прививок от бешенства.
- Собак в этом дворе на Новолипецке живёт целая стая, хотя рядом находится детская площадка, и случай с моей дочерью — уже не первый случай, когда эти собаки кусали детей, - рассказала Екатерина М.
После инцидента с дочерью Екатерина М. вызвала службу по отлову бездомных животных. Одну из двух собак, покусавших девочку, забрали.
По иску прокурора Левобережного района Липецка в пользу покусанной девочки взыскана компенсация морального и материального вреда.
«Девочка вынуждена была проходить амбулаторное лечение в поликлинике. Семья была вынуждена приобретать за собственный счет лекарства. Перенесенные переживания стали причиной плохого сна ребенка и страха передвижения по улице без сопровождения взрослых. По результатам проверки прокурор обратился в суд с иском о взыскании с Департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка в пользу ребенка компенсации морального вреда в размере 40 тысяч рублей и потраченных на лекарства 917 рублей», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Иск прокурора был удовлетворен судом — мэрии придётся выплатить компенсацию родителям.
«В прошлом году по искам прокуроров в пользу покусанных собаками детей взыскано более 250 тысяч рублей, как с хозяев домашних животных, так и с муниципалитетов, не обеспечивших надлежащую работу с безнадзорными животными. Вследствие ненадлежащего содержания и выгула домашних животных были покусаны 11 детей», - добавляют в прокуратуре.
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