Общество

56 минут назад

Липчане идут в «РВК-Липецк» с копиями документов на счетчики горячей воды

18 1767
#квартирная плата #приборы учета
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Липчане идут в «РВК-Липецк» с копиями документов на счетчики горячей воды

Показания счётчиков горячей воды теперь надо передавать и липецкому филиалу компании «Квадра» и «РВК-Липецк».

В квитанциях за холодную воду от «РВК-Липецк» появилась новая графа — показания прибора учета за горячую воду. В платежках также есть информация о том, что энергетикам потребовались от липчан дополнительные документы: копии паспорта на счётчик горячей воды, копии свидетельства о поверке (при наличии) и показания счётчиков горячей воды. Эти данные компании потребовались для начисления платы за водоотведение. 



Часть липчан решила лично принести документы в абонентский отдел компании «РВК-Липецк». Сейчас его сотрудники стараются не допускать очередей. Хотя приносить документы необязательно. Скан-копии или фото документов можно предоставить дистанционно: через личный кабинет клиента, по электронной почте hv.lipetsk@rosvodokanal.ru, через сайт «РВК — Липецк», а также по почте на адрес: 398001, Липецк, улица Толстого, дом 23 «а» или положить в бокс для документов при входе в здание.



— Для корректного расчета платы за водоотведение нам необходимо располагать информацией о счетчиках горячей воды. О счетчиках холодной воды у нас сведения есть. Если до 25 числа абоненты не успеют подать копии необходимых документов — ничего страшного. Первые месяцы при расчете платы за водоотведение мы будем использовать среднемесячные показания потребления. Переходный период, возможно, продлим. Это зависит от наполняемости нашей абонентской базы. Мы гарантируем корректировки показаний исходя из фактического потребления ресурса. Наша цель — упорядочить сбор информации, для того, чтобы корректно начислять плату, — рассказала коммерческий директор «РВК-Липецк» Анна Полянская.

Копии документов надо предъявить один раз, а показания прибора учета горячей воды теперь постоянно придется передавать не только липецкому филиалу компании «Квадра», но и «РВК-Липецк».


18 1767
#квартирная плата #приборы учета
1

Комментарии (18)

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Брежнев

4 минуты назад
О как, хотелки свои изъявили, а народ опять в одном месте.
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Алё депутаты

8 минут назад
Вы где, вы что над людьми издеваетесь? У ,,Квадры,, возьмите. Лично я платить не собираюсь!
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Ч

10 минут назад
" Гость " , главное больше канители .
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Липчанин

11 минут назад
Опять стадо делают из народа... Всем бросать работу и и РВК нести документы. Если сейчас в личном кабинете у РВК по горячей воде 0.1, и я передам реальные показания 300м3, то мне и начислят в след месяц за 300 кубов ?
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бывший росстатовест

12 минут назад
пришли квитанции,об этом ни слова.только телефоны .вы нас за людей совсем не считаете. ГДЕ ПРОКУРАТУРА,ЧТО ЗА БЕСПРЕДЕЛ.ХОТЕЛКИ ВАШИ ИСПОЛНЯТЬ.
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злой

15 минут назад
что означает _копия показаний счетчика гор. воды?_, за какой период? ктонить объяснит?
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Вопрос

18 минут назад
Какое водоотведение,если часть воды течет из труб в подвалы?!
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Видящий

19 минут назад
А в квитанциях сделали графу передачи показаний рвк?
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МестныйЯ

26 минут назад
Офигенно придумано! Я на кухне не пользуюсь горячей водой, для ванной комнаты использую водонагреватель - т.е. у меня потребление горячей воды 0 литров. Оплачиваю "за дядю" долбанный ОДН, так еще из-за чьих-то хотелок мне надо делать копии каких-то документов? И если не успею этого сделать - мне тупо среднемесячный норматив влупят??? А если я не читаю липецкие новости в инетрнете, КАК я могу узнать о таких нововведениях?
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Ну тупые...

27 минут назад
Зачем РВК лезет в чужой огород? Они что думают, что КВАДРА, не контролирует свои счётчики?
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