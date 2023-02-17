Общество
56 минут назад
Липчане идут в «РВК-Липецк» с копиями документов на счетчики горячей воды
18 1767
Показания счётчиков горячей воды теперь надо передавать и липецкому филиалу компании «Квадра» и «РВК-Липецк».
В квитанциях за холодную воду от «РВК-Липецк» появилась новая графа — показания прибора учета за горячую воду. В платежках также есть информация о том, что энергетикам потребовались от липчан дополнительные документы: копии паспорта на счётчик горячей воды, копии свидетельства о поверке (при наличии) и показания счётчиков горячей воды. Эти данные компании потребовались для начисления платы за водоотведение.
Часть липчан решила лично принести документы в абонентский отдел компании «РВК-Липецк». Сейчас его сотрудники стараются не допускать очередей. Хотя приносить документы необязательно. Скан-копии или фото документов можно предоставить дистанционно: через личный кабинет клиента, по электронной почте hv.lipetsk@rosvodokanal.ru, через сайт «РВК — Липецк», а также по почте на адрес: 398001, Липецк, улица Толстого, дом 23 «а» или положить в бокс для документов при входе в здание.
— Для корректного расчета платы за водоотведение нам необходимо располагать информацией о счетчиках горячей воды. О счетчиках холодной воды у нас сведения есть. Если до 25 числа абоненты не успеют подать копии необходимых документов — ничего страшного. Первые месяцы при расчете платы за водоотведение мы будем использовать среднемесячные показания потребления. Переходный период, возможно, продлим. Это зависит от наполняемости нашей абонентской базы. Мы гарантируем корректировки показаний исходя из фактического потребления ресурса. Наша цель — упорядочить сбор информации, для того, чтобы корректно начислять плату, — рассказала коммерческий директор «РВК-Липецк» Анна Полянская.
Копии документов надо предъявить один раз, а показания прибора учета горячей воды теперь постоянно придется передавать не только липецкому филиалу компании «Квадра», но и «РВК-Липецк».
Часть липчан решила лично принести документы в абонентский отдел компании «РВК-Липецк». Сейчас его сотрудники стараются не допускать очередей. Хотя приносить документы необязательно. Скан-копии или фото документов можно предоставить дистанционно: через личный кабинет клиента, по электронной почте hv.lipetsk@rosvodokanal.ru, через сайт «РВК — Липецк», а также по почте на адрес: 398001, Липецк, улица Толстого, дом 23 «а» или положить в бокс для документов при входе в здание.
— Для корректного расчета платы за водоотведение нам необходимо располагать информацией о счетчиках горячей воды. О счетчиках холодной воды у нас сведения есть. Если до 25 числа абоненты не успеют подать копии необходимых документов — ничего страшного. Первые месяцы при расчете платы за водоотведение мы будем использовать среднемесячные показания потребления. Переходный период, возможно, продлим. Это зависит от наполняемости нашей абонентской базы. Мы гарантируем корректировки показаний исходя из фактического потребления ресурса. Наша цель — упорядочить сбор информации, для того, чтобы корректно начислять плату, — рассказала коммерческий директор «РВК-Липецк» Анна Полянская.
Копии документов надо предъявить один раз, а показания прибора учета горячей воды теперь постоянно придется передавать не только липецкому филиалу компании «Квадра», но и «РВК-Липецк».
18 1767
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