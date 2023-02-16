Ответственность за раскопки в Липецке поделили между двумя департаментами мэрии

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства теперь выдает разрешения на раскопки, а департамент развития территорий — наказывает виновных за просроченное благоустройство раскопанных улиц, тротуаров и дворов.

Сегодня на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутаты узнали от начальника управления главного смотрителя мэрии Виталия Лесных о перераспределении полномочий в мэрии по разрешению раскопок, контролю за их сроками и восстановлением благоустройства. Если ранее все эти функции — от начала до конца строительных и ремонтно-восстановительных работ, предусматривающих раскопки улиц, тротуаров и дворов — находились в ведении УГС Липецка, то теперь все стало иначе. Департамент дорожного хозяйства и благоустройства стал выдавать ордера на проведение земляных работ через подведомственное управление главного смотрителя, а департамент развития территорий — наказывать виновных за просроченное благоустройство.



Как будет работать эта схема, пока никто не знает.



— В прошлом году в мэрии составили 375 протоколов в отношении организаций, просрочивших восстановление благоустройства после раскопок, а штрафов было всего 34. Что, нарушители успели исправить ситуацию? Второй вопрос: как вы контролируете работу ресурсных организаций, которые осенне-зимний период устраняют аварии на сетях и восстанавливают благоустройство по так называемому «зимнему варианту», без укладки асфальта и тротуарной плитки? Соответственно, весной они должны продолжить восстановительные работы. Как вы контролируете этот процесс? — спросила депутат Екатерина Пинаева.



Первый вопрос никто не заметил. А на второй ответил заместитель председателя департамента развития территорий Алексей Тихомиров. Он сообщил, что у его сотрудников есть вся информация о просроченных раскопках:



— До 22 февраля все ресурсные организации получат от департамента развития территорий информацию о таких раскопках и предостережения о проведении полного благоустройства к 15 апреля. После этой даты департамент вновь промониторит ситуацию. Если раскопки так и останутся в «зимнем варианте», материалы о привлечении виновных к административной ответственности будут переданы в прокуратуру.



— А если некачественно восстановили благоустройство? Например, плитка провалилась на месте работ или асфальт, что тогда? — продолжала наседать на начальника УГС депутат Екатерина Пинаева.



Тогда виновному вынесут очередное предостережение об исправлении брака. И, как выяснилось, этот бумагооборот может быть вечным. Заместитель председателя департамента развития территорий Тихомиров сказал, что в 2022 году в адрес хозяйствующих субъектов было выдано более трех тысяч предостережений о нарушении Правил благоустройства Липецка. Мэрия попыталась привлечь внимание прокуратуры к восьми таким случаям, но только четыре из них закончились получением разрешения на наказание виновных. Причина — введенный в марте прошлого года правительством РФ моратория на проверки бизнеса как меры поддержки в ответ на санкции Запада.



— А мы пытаемся донести до прокуратуры, что раскопки — это прямая угроза жизни и безопасности граждан, — развел руками Андрей Тихомиров.



— В итоге в Липецке — гигантское количество раскопок! Настораживает и большое количество продленных ордеров на них, и большое количество невыполненного в срок благоустройства. И бесконечное количество предостережений — тоже неправильно, — воскликнул вице-спикер горсовета Борис Понаморев.



А еще в Липецке не все в порядке с ливневой канализацией. Если в прошлом году на ее очистку УГС получил 4 млн рублей субсидии из областного бюджета, что позволило восстановить ее работоспособность на нескольких участках общей длиной в километр, то в этом году никакого подобного транша от правительства области мэрии пока не обещано. А в рамках муниципального задания, по словам заместителя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Юлии Негодаевой, многого не сделаешь.



Также Юлия Негодаева не смогла ответить на вопросы депутата Александра Кулакова, будет ли продолжено областное финансирование двух начатых в прошлом году губернаторских программ: «Путь в школу» (по ней тогда в порядок привели подъездные дороги и тротуары к 30 учреждениям образования и осветили подходы к десяти школам и детским садам) и ремонт дворовых проездов (в 2022 году ямы были заделаны в 178 дворах).