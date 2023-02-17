Общество

сегодня, 15:12

Рубль 26 копеек на квадратный метр — среднее начисление за воду и водоотведение на ОДН

14 1185
#ОДН #доначисления #квитанции
3
Рубль 26 копеек на квадратный метр — среднее начисление за воду и водоотведение на ОДН

Такие суммы начислили горожанам в компании «РВК-Липецк».

Счета за общедововые нужды в февральских квитанциях выставила компания «РВК-Липецк». Средняя сумма доначислений за холодную воду и водоотведение потраченных на общедомовые нужды составила один рубль 26 копеек за квадратный метр, то есть проживающим в стандартной двухкомнатной квартире придется доплатить за ОДН 63 рубля. Это доначисления за четыре месяца с начала изменения законодательства: с сентября по декабрь 2022 года. В 2024 году доначисления рассчитают уже за год. Поэтому есть смысл провести работу по снижению ОДН в доме.

Жильцы 56 липецких квартир (как правило это крупногабаритное, элитное жилье) получили доначисления чуть больше тысячи рублей. При этом максимальная сумма доначислений сложилась из 16 рублей за квадратный метр. Об этом рассказали в пресс-службе «РВК-Липецк».

Корректировку показаний за ОДН получили жильцы 492 домов, из них доначисления сделали в 384 домах, а возврат — в 108 домах. Самая большая сумма возврата — три рубля 14 копеек на квадратный метр, то есть на стандартную двушку пришлись —157 рублей возврата.

Компания «РВК-Липецк» выставила счета за ОДН в домах, чьи управляющие компании заключили с энергетиками договор по сбору денег, а сами здания оснащены общедомовыми приборами учета. Договоры с «РВК-Липецк» заключили 39 управляющих компаний (всего в Липецке их более 120-ти). Счета выставлены жильцам примерно трети обслуживаемых ими домов. В остальных домах или нет общих счетчиков, или они сломаны, или не передаются показания.

Напомним, в феврале и марте горожане получат от управляющих компаний платежки за содержание жилья, в которых размер платы за ОДН будет рассчитан по-новому. Но это касается только тех липчан, которые живут в многоэтажках, с действующими общедомовыми приборами учета.
14 1185
#ОДН #доначисления #квитанции
3

Комментарии (14)

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9 минут назад
Филе, потому что у них квадратные метры водой пользуются и электричеством, да и водоотведением тоже
ответить

Однако

19 минут назад
Патриот, это только по холодной.еще будет горячая,свет.
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Проходили.

39 минут назад
Квадра придя к нам тоже начинала с малиньких платяжей. И многие радовались.
ответить

Филя

49 минут назад
Подскажите пожалуйста, почему начисляется опять за квадратные метры?Кто-то знает?
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===

53 минуты назад
ВСЕ ЧУДЕСАТЕЕ И ЧУДЕСАТЕЕ... По принципу кто больше?
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Патриот

56 минут назад
А дальше что будет?, Земля налетит на небесную ось (с)))))
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А дальше что будет?

сегодня, 15:41
Патриот, Это пока и замануха. Чтоб не было большой шумихи.
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?

сегодня, 15:40
со своей квартиры в 62 квадрата я буду платить 78 рублей - за что, это 2,5 куба воды. Мы тратим 6-7 кубов в месяц по счетчику. Что за беспредел? Мы для чего счетчики ставили.
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житель Липецка

сегодня, 15:39
Думу надо разгонять она работает против народа.
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Коммунист

сегодня, 15:38
Стас, это все было в книге Носова "Незнайка на Луне".
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