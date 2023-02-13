Общество

53 минуты назад

С 15 февраля в Липецке меняется стоимость проезда

45 3172
#стоимость проезда
4

Со среды стоимость проезда в общественном транспорте Липецка подорожает на 4 рубля как за наличный расчет, так и по безналичной оплате. На межмуниципальных областных маршрутах рост составит 40 копеек за пассажиро-километр. 

Загрузка плеера
Ещё в декабре прошлого года в Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области поступили заявления от перевозчиков о повышении тарифов на проезд. Предложение перевозчиков доходило до 40 рублей за одну поездку по Липецку. Больше месяца специалисты управления изучали и рассматривали пакеты документы и расчёты, проводили экономический анализ целесообразности пересмотра тарифов. В результате принято решение с 15 февраля повысить тариф на проезд в Липецке с 23 до 27 рублей при оплате картой и с 28 до 32 рублей при оплате наличными. 

Как рассказала GOROD48 руководитель Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Елена Мещерякова, всего в управление было подано 9 заявлений от перевозчиков, работающих на маршрутах в Липецке, и 10 заявлений по межмуниципальным маршрутам. Основными причинами повышения тарифа стало снижение пассажиропотока — всё больше людей пересаживаются на автомобили, повышение затрат перевозчиков, связанных с инфляционными процессами: ростом цен на топливо и другие горюче-смазочные материалы, на запчасти, на шины.  

Пересмотрен тариф и на межмуниципальных маршрутах в пригородном и междугороднем сообщении — он увеличится на 40 копеек за один пассажиро-километр (это единица измерения, обозначающая перемещение одного пассажира на расстояние в один километр). Вообще, стоимость по межмуниципальным маршрутам складывается из двух составляющих: так как автобусы идут от автовокзала, частично — это поездка по городу, а та часть поездки, которая проходит за пределами Липецка, оплачивается по тарифу за один километр — как раз этот тариф повысится на 40 копеек. В среднем, поездка в пригороде на расстояние до 50 километров подорожает на 9-17 рублей, на межгороде тариф вырастет на 17-35 рублей в зависимости от дальности поездки. 

При этом все действующие льготы сохраняются. 

45 3172
#стоимость проезда
4

Комментарии (45)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Не где таких нет.

3 минуты назад
Зато у нас есть умные астановки. В которых можно находится и ждать автобуса от 40 мин и до 120 мин.
ответить

60+

5 минут назад
Я так не ездил на городском транспорте теперь буду плевать в его сторону !
ответить

ЮВП

6 минут назад
Трамвай нас спасёт, у него шин нет и бензин ему не нужен. А электричество воровать в Липецке умеют.
ответить

кит

10 минут назад
Пора уже отменить ЧАСТНЫЙ общественный транспорт ! Бюджета хватит содержать !Будет только лучше пассажирам !
ответить

Нео

11 минут назад
Вот вам и приехали )))
ответить

Павел

11 минут назад
Странно, почему не прислушались к мнению про 40 рублей. А народу - хоть ссы в глаза.. Нет ну серьезно, ведь все это всегда работает только в 1 сторону, вы же не ждёте, что если завтра вдруг бензин подешевеют (конечно нет, ведь люди - новая нефть, и нас определенно будут доить все сильнее), то цены на ОТ вдруг упадут ?
ответить

Гражданин Л

11 минут назад
Среднее расстояние городской поездки не более 5 км, следовательно повышение на 40 коп. обходится для загородной поездки в 0,4х5=2 рубля, а для городской в 4 рубля. Опять ущемление прав горожан в угоду селянам. У тех тарифы ниже, налоги ниже, ОСАГО ниже, транспорт ниже. Природа лучше. А толку от них, как от козла молока.Все продукты привозные на 90%. В сказки, что они нас кормят, уже ни кто не верит. Когда будут равные права и возможности для всех граждан? Теперь по повышению тарифов: дизель не дорожал, зарплаты ни кому не поднимали, растет только инфляция. На каком основании происходит повышение? Все хотят жить хорошо, но если бизнес не выгоден, как нам поют перевозчики, пусть уходят из него, но нет, они глотки друг у друга рвут ради выгодных маршрутов, готовы работать себе в убыток, но оставаться в бизнесе. Что-то не вериться в их бескорыстие. Значит бизнес выгоден и прибылен, а нам лишь сказки рассказывают о своем тяжелом положении.
ответить

алёна

12 минут назад
С какой стати проезд растет как на дрожжах? Почему все перевозчики пытаются только побольше нажиться и при этом ничего не меняя? Почему люди должны ждать по часу , а то и больше своего автобуса , даже в черте города , не говоря уже о дальних маршрутах. Почему должны терпеть хамство водителей? Где вообще принятые меры ?! Зато слушаем сказки , что все для народа. Стыдно должно быть !!!
ответить

?

12 минут назад
Бензин не дорожал, чтобы на 17% увеличивать проезд.
ответить

Кулиш.

14 минут назад
Сбрендили.совсем.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

От 28 до 31 рубля: сколько стоит проезд в соседних регионах
#стоимость проезда
3
От 28 до 31 рубля: сколько стоит проезд в соседних регионах

18 минут назад

Общество
Липецкая область опустилась на одну ступеньку в рейтинге качества жизни
#качество жизни
10
Липецкая область опустилась на одну ступеньку в рейтинге качества жизни

сегодня, 10:35

Общество
Представительство Липецкой области в Москве сокращено в три раза
#правительство области
9
Представительство Липецкой области в Москве сокращено в три раза

сегодня, 10:00

Общество
Тротуары чистят семь малогабаритных коммунальных машин
#снегопад
17
Тротуары чистят семь малогабаритных коммунальных машин

сегодня, 09:11

Общество
Сегодня в Липецке: Шаляпин, автохамы и где найти работу без опыта?
#Сегодня в Липецке
22
Сегодня в Липецке: Шаляпин, автохамы и где найти работу без опыта?

сегодня, 07:00

Общество
В поселке Сырском частично отключат холодную воду
#отключение воды
1
В поселке Сырском частично отключат холодную воду

вчера, 20:10

Общество