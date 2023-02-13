С 15 февраля в Липецке меняется стоимость проезда

Со среды стоимость проезда в общественном транспорте Липецка подорожает на 4 рубля как за наличный расчет, так и по безналичной оплате. На межмуниципальных областных маршрутах рост составит 40 копеек за пассажиро-километр.



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Ещё в декабре прошлого года в Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области поступили заявления от перевозчиков о повышении тарифов на проезд. Предложение перевозчиков доходило до 40 рублей за одну поездку по Липецку. Больше месяца специалисты управления изучали и рассматривали пакеты документы и расчёты, проводили экономический анализ целесообразности пересмотра тарифов. В результате принято решение с 15 февраля повысить тариф на проезд в Липецке с 23 до 27 рублей при оплате картой и с 28 до 32 рублей при оплате наличными.



Как рассказала GOROD48 руководитель Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Елена Мещерякова, всего в управление было подано 9 заявлений от перевозчиков, работающих на маршрутах в Липецке, и 10 заявлений по межмуниципальным маршрутам. Основными причинами повышения тарифа стало снижение пассажиропотока — всё больше людей пересаживаются на автомобили, повышение затрат перевозчиков, связанных с инфляционными процессами: ростом цен на топливо и другие горюче-смазочные материалы, на запчасти, на шины.



Пересмотрен тариф и на межмуниципальных маршрутах в пригородном и междугороднем сообщении — он увеличится на 40 копеек за один пассажиро-километр (это единица измерения, обозначающая перемещение одного пассажира на расстояние в один километр). Вообще, стоимость по межмуниципальным маршрутам складывается из двух составляющих: так как автобусы идут от автовокзала, частично — это поездка по городу, а та часть поездки, которая проходит за пределами Липецка, оплачивается по тарифу за один километр — как раз этот тариф повысится на 40 копеек. В среднем, поездка в пригороде на расстояние до 50 километров подорожает на 9-17 рублей, на межгороде тариф вырастет на 17-35 рублей в зависимости от дальности поездки.



При этом все действующие льготы сохраняются.



