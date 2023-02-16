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Минобороны еще раз попробует взыскать 300 миллионов с разбившего Су-34 летчика липецкого авиацентра
Министерство обороны подало кассационную жалобу на приговор Тамбовского гарнизонного суда в отношении пилота Су-34, повредившего в воздухе самолет.
В прошлом году Тамбовский гарнизонный суд признал пилотавиновным по ст 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним») и назначил ему два года условного срока и выплату трех миллионов рублей компенсации нанесенного ущерба. Министерство обороны, основываясь на выводах экспертов, требовало с пилота 300 миллионов рублей. Приговором первой инстанции военное ведомство осталось недовольно и обжаловало его во 2-м Западном окружном военном суде. Но окружной суд оставил приговор без изменений. Теперь минобороны подало кассационную жалобу.
Летное происшествие, о котором идет речь, произошло 5 сентября 2019 года - над поселком Инициатор Лебедянского района столкнулись два СУ-34. Один из самолетов потерял комплекс радиоэлектронного противодействия (КРЭП) «Хибины», второй получил повреждения фюзеляжа и двигателя. Летчикам удалось посадить поврежденные машины.
После аварии жители Лебедянского района рассказали о том, как на их участки упали «какие-то железяки», которые потом вывезли военные.
- В тот день я копалась на огороде, - вспоминает Валентина Шпакова. - Слышу, что-то шмякнулось в пяти метрах от меня. Подбегаю: крутится в земле, визжит какая-то железяка…
Обломки упали и на участок ее соседки Зинаиды Колмыковой.
Через полчаса после столкновения рядом с огородом Шпаковой приземлился вертолет Министерства обороны, чуть позже приехали глава Лебедянского района Игорь Алтухов, следователи военной прокуратуры, представители липецкого авиацентра. «Железяку» из сада Шпаковой вытащили буксиром.
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