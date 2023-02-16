Происшествия

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Минобороны еще раз попробует взыскать 300 миллионов с разбившего Су-34 летчика липецкого авиацентра

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#Су-34 #
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Минобороны еще раз попробует взыскать 300 миллионов с разбившего Су-34 летчика липецкого авиацентра

Министерство обороны подало кассационную жалобу на приговор Тамбовского гарнизонного суда в отношении пилота Су-34, повредившего в воздухе самолет.

Минобороны подало кассационную жалобу на приговор Тамбовского гарнизонного суда в отношении летчика липецкого авиацентра, признанного виновным в повреждении в воздухе истребителя-бомбардировщика Су-34. Как сообщает «Коммерсант», министерство требует взыскать с летчика 300 миллионов рублей в возмещение нанесенного ущеба.

В прошлом году Тамбовский гарнизонный суд признал пилотавиновным по ст 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним») и назначил ему два года условного срока и выплату трех миллионов рублей компенсации нанесенного ущерба. Министерство обороны, основываясь на выводах экспертов, требовало с пилота 300 миллионов рублей. Приговором первой инстанции военное ведомство осталось недовольно и обжаловало его во 2-м Западном окружном военном суде. Но окружной суд оставил приговор без изменений. Теперь минобороны подало кассационную жалобу.

Летное происшествие, о котором идет речь, произошло 5 сентября 2019 года - над поселком Инициатор Лебедянского района столкнулись два СУ-34. Один из самолетов потерял комплекс радиоэлектронного противодействия (КРЭП) «Хибины», второй получил повреждения фюзеляжа и двигателя. Летчикам удалось посадить поврежденные машины.

После аварии жители Лебедянского района рассказали о том, как на их участки упали «какие-то железяки», которые потом вывезли военные.

- В тот день я копалась на огороде, - вспоминает Валентина Шпакова. - Слышу, что-то шмякнулось в пяти метрах от меня. Подбегаю: крутится в земле, визжит какая-то железяка…

Обломки упали и на участок ее соседки Зинаиды Колмыковой.

Через полчаса после столкновения рядом с огородом Шпаковой приземлился вертолет Министерства обороны, чуть позже приехали глава Лебедянского района Игорь Алтухов, следователи военной прокуратуры, представители липецкого авиацентра. «Железяку» из сада Шпаковой вытащили буксиром.
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#Су-34 #
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Комментарии (8)

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9 минут назад
что огородница иск не подала за то, что её чуть не прибило в собственном огороде.
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Ч

16 минут назад
При социализме , когда я служил в Заполярье в соседнем пво --- шном полку самолёт выкатился за полосу при посадке , его даже не забирали . Кстати , тогда и статей таких не было . А в воздухе всё бывает . Уголовные статьи действуют на лётчиков отрицательно , они подавляют инициативу и от этого профессионализм деградирует . Летают по принципу , как бы чего не произошло --- " блинчиком " . Я бы придерживался принципа : летать как Валерий Павлович Чкалов .
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Гость

17 минут назад
Qwerty, скоро это когда?
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Animal planet.

25 минут назад
Капец. Где он такие деньги возьмёт. Издевательство над человеком просто
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Гость

28 минут назад
Даже если будет решение суда взыскать 300 миллионов, где бедный лётчик возьмёт такие деньги, чтоб выплатить долг, он же не в кремле работает. Умные головы из Минобороны считают наверное что у каждого россиянина есть по 300 миллионов
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Житель

33 минуты назад
Забавно, по их мнению, летчик 300 миллионов из штанов достанет? )))
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Qwerty

35 минут назад
Скоро все лётчики будут увольняться. Пусть барыги на боевых самолётах летают.
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Житель

51 минуту назад
Вот и служи родине потом в суд подают
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