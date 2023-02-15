Общество
сегодня, 13:00
Липчанам начали приходить платежки с рассчитанной по-новому платой за ОДН
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Часть управляющих компаний уже начали выставлять платежи за ОДН в феврале, часть намерена сделать это в марте.
Липчанам начали поступать первые платежки за общедомовые нужды, рассчитанными по-новому. Напомним, этот платеж касается жильцов многоэтажек, в которых есть общедомовые приборы учета. Плату за ОДН им начислят по показаниям общедомовых счетчиков, раньше такая плата собиралась по нормативу.
Возможно, в ряде домов платежи окажутся большими. Во время обсуждения этой темы в прошлом году, энергетические компании приводили примеры проблемных домов, дополнительные платежи в которых могут исчисляться тысячами рублей. О том, как снизить ОДН GOROD48 рассказывал старший по дому Александр Бабин.
Часть управляющих компаний уже начали выставлять платежи за ОДН в феврале, часть намерена сделать это в марте. Первый заместитель генерального директора группы компаний «Умный дом», «Славград» и «Новый альянс» Сергей Давыдов рассказал о начислениях за ОДН в домах, которые обслуживают его УК. В платежах за электричество за ОДН самая большая сумма - 2 000 рублей (из расчета за стандартную двухкомнатную квартиру) получилась в одном доме. Его решили разбить платеж на два месяца. Также поступили еще в нескольких домах, но там суммы меньше (по 500 рублей на стандартную двушку). В общей сложности дополнительные суммы начислены в 29-ти домах (от 2 000 рублей до 1,5 рублей на двушку). В 45-ти жильцы получат возврат. Суммы варьируются от 1,5 рублей до 613 рублей на стандартную двухкомнатную квартиру.
— Причина доначислений за ОДН в том, что кто-то нечестно подавал показания квартирных счетчиков. Посторонних подключений в наших домах нет. Электричество — это не вода, утечь не может, — объяснил Сергей Давыдов.
Стоит отметить, что платеж за ОДН может быть не только включен в платежку за содержание жилья, но и прийти от ресурсоснабжающих организаций. Все зависит от того, заключила ли управляющая компания договор с энергетиками по сбору денег за ОДН или нет.
По словам депутата областного Совета и эксперт регионального центра «ЖКХ-Контроль» Людмилы Яськовой к ней уже приходили на консультацию по поводу размера платежа за ОДН. Жильцы дома по улице Лутова интересовались, стоит ли платить дополнительные порядка четырехсот рублей, которые пришли на трехкомнатную квартиру за холодную воду. Этот платеж обязателен.
Те, кто сомневается в обоснованности начислений, могут обратиться в Госжилинспекцию. Пока ведомство таких жалоб не получало.
Возможно, в ряде домов платежи окажутся большими. Во время обсуждения этой темы в прошлом году, энергетические компании приводили примеры проблемных домов, дополнительные платежи в которых могут исчисляться тысячами рублей. О том, как снизить ОДН GOROD48 рассказывал старший по дому Александр Бабин.
Часть управляющих компаний уже начали выставлять платежи за ОДН в феврале, часть намерена сделать это в марте. Первый заместитель генерального директора группы компаний «Умный дом», «Славград» и «Новый альянс» Сергей Давыдов рассказал о начислениях за ОДН в домах, которые обслуживают его УК. В платежах за электричество за ОДН самая большая сумма - 2 000 рублей (из расчета за стандартную двухкомнатную квартиру) получилась в одном доме. Его решили разбить платеж на два месяца. Также поступили еще в нескольких домах, но там суммы меньше (по 500 рублей на стандартную двушку). В общей сложности дополнительные суммы начислены в 29-ти домах (от 2 000 рублей до 1,5 рублей на двушку). В 45-ти жильцы получат возврат. Суммы варьируются от 1,5 рублей до 613 рублей на стандартную двухкомнатную квартиру.
— Причина доначислений за ОДН в том, что кто-то нечестно подавал показания квартирных счетчиков. Посторонних подключений в наших домах нет. Электричество — это не вода, утечь не может, — объяснил Сергей Давыдов.
Стоит отметить, что платеж за ОДН может быть не только включен в платежку за содержание жилья, но и прийти от ресурсоснабжающих организаций. Все зависит от того, заключила ли управляющая компания договор с энергетиками по сбору денег за ОДН или нет.
По словам депутата областного Совета и эксперт регионального центра «ЖКХ-Контроль» Людмилы Яськовой к ней уже приходили на консультацию по поводу размера платежа за ОДН. Жильцы дома по улице Лутова интересовались, стоит ли платить дополнительные порядка четырехсот рублей, которые пришли на трехкомнатную квартиру за холодную воду. Этот платеж обязателен.
Те, кто сомневается в обоснованности начислений, могут обратиться в Госжилинспекцию. Пока ведомство таких жалоб не получало.
8 1418
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Галина
Юлич
Юлич
Юлич
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Елена
Жалоб не было.