ПозиTиV

29 минут назад

Будете ли вы больше ходить пешком, после подорожания проезда?

6 348
#Говорит Липецк
2

GOROD48 спросил у липчан: «Будете ли вы больше ходить пешком, после подорожания проезда?»

Завтра, 15 февраля, дорожает проезд в общественном транспорте. По карте он будет стоить 27 рублей, за наличный расчет — 32 рубля.

К повышению стоимости проезда сразу на четыре рубля липчане на улице отнеслись по-разному. Одни возмущались, другие говорили, что от общественного транспорта не откажутся, были и такие, кто давно предпочитает ходить пешком и теперь не думает изменять своим привычкам. Это полезнее. 
6 348
#Говорит Липецк
2

Комментарии (6)

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Я

6 минут назад
А я вот всегда хожу пешком но прпвда одну две остановки ну может и три, когда хорошая погода и неустал. Нередко бывает например с жд вокзала да и центрального рынка пройду ну тоже под настроение. Ну это тоже зависит от здоровья человека (престарелый человек то непойдёт) Тут каждому своё.
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Григорьев

6 минут назад
Я езжу на моноколесе. Как во всех цивилизованных странах.
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Честность и справедливость.

8 минут назад
Надо внедрить систему оплаты, которая фиксирует карту на входе и на выходе. И тариф за километры по глонасс. Едешь дальше - плати больше. Честно и справедливо.
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Koммунист

9 минут назад
Меня возит партийный автобус. Или такси
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Автохам

21 минуту назад
Даже и не подумаю.
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я честный

24 минуты назад
точно ходить буду больше и чаще!
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