GOROD48 спросил у липчан: «Будете ли вы больше ходить пешком, после подорожания проезда?»

Завтра, 15 февраля, дорожает проезд в общественном транспорте. По карте он будет стоить 27 рублей, за наличный расчет — 32 рубля.



К повышению стоимости проезда сразу на четыре рубля липчане на улице отнеслись по-разному. Одни возмущались, другие говорили, что от общественного транспорта не откажутся, были и такие, кто давно предпочитает ходить пешком и теперь не думает изменять своим привычкам. Это полезнее.