Министр здравоохранения передал 42 машины для липецких районных больниц

В Липецке с рабочим визитом находится министр здравоохранения РФ Алексей Мурашко.В 11:30 Михаил Мурашко вместе с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым передал 42 автомобиля для районных больниц и медиков.Передача новых автомобилей «Лада Тревел» и «Лада Гранта» прошла на Соборной площади.7 машин передано в Липецкую районную больницу, 5 – в усманскую, 4 - в задонскую ЦРБ. По 3 машины получат данковская, елецкая, лебедянская, чаплыгинская центральные районные больницы. По 2 автомобиля получат добровская, краснинская, грязинская, лев-толстовская ЦРБ.По одной машине передали в добринскую, долгоруковскую, измалковскую, становлянскую, грязинскую и хлевенскую районные больницы.- Мы получили две машины «Лада Тревел», подспорье, конечно, большое. За смену накатывает каждый автомобиль нашей районной больницы километров по 200, - рассказал GOROD48 водитель грязинской ЦРБ Александр Соколов. - Эти машины будут возить и врачей по вызовам, и пациентов, анализы на них тоже будем отвозить и привозить.Еще 14 полноприводных автомобилей марки «УАЗ» поступят в Липецкую область в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.Всего в 2023 году для медиков региона поступят 56 автомобилей.