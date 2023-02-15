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Министр здравоохранения передал 42 машины для липецких районных больниц

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#Здравоохранение #Михаил Мурашко
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Министр здравоохранения передал 42 машины для липецких районных больниц
В Липецке с рабочим визитом находится министр здравоохранения РФ Алексей Мурашко.

В 11:30 Михаил Мурашко вместе с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым передал 42 автомобиля для районных больниц и медиков.

Передача новых автомобилей «Лада Тревел» и «Лада Гранта» прошла на Соборной площади.

7 машин передано в Липецкую районную больницу, 5 – в усманскую, 4 - в задонскую ЦРБ. По 3 машины получат данковская, елецкая, лебедянская, чаплыгинская центральные районные больницы. По 2 автомобиля получат добровская, краснинская, грязинская, лев-толстовская ЦРБ.

По одной машине передали в добринскую, долгоруковскую, измалковскую, становлянскую, грязинскую и хлевенскую районные больницы.

- Мы получили две машины «Лада Тревел», подспорье, конечно, большое. За смену накатывает каждый автомобиль нашей районной больницы километров по 200, - рассказал GOROD48 водитель грязинской ЦРБ Александр Соколов. - Эти машины будут возить и врачей по вызовам, и пациентов, анализы на них тоже будем отвозить и привозить.

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Еще 14 полноприводных автомобилей марки «УАЗ» поступят в Липецкую область в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Всего в 2023 году для медиков региона поступят 56 автомобилей.
13 1276
#Здравоохранение #Михаил Мурашко
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Комментарии (13)

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Юля

7 минут назад
Детская поликлиника номер 2, педиатры вообще пешком ходят по вызовам, вам не стыдно, господа начальники?
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Про это умалчали.

7 минут назад
А дабавки врачам уйдут на заправку этих машин. Так как заранее расходы на это не предусмотрели.
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Липецкая РБ

16 минут назад
Уже давали машины "для медиков". И кто на них ездит? Сложно проверить?
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Лип

18 минут назад
Знаю одного глав врача сам ездит на новенькой гранте, а на вызова доктора ездят на старых авто
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Юля

30 минут назад
Абсолютно верно и Ира, и думаю!!! Скорую не дождёшься, надо переименовать со скорой на долгую, а машины для начальников пришли, но никак не для врачей!!!
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Ира

36 минут назад
Лучше бы со скорой помощью разобрался 3 часа ждали на инсульт, хоть и знают, что счёт идёт на минуты, через три часа приехали, констатировать смерть.
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А какая

38 минут назад
Комплектация?
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7ая

39 минут назад
7-ой поликлинике парочку дайте
ответить

Думаю

41 минуту назад
Бухгалтера будут довольны.
ответить

Патриот

45 минут назад
Лада гранта это тоже машиной считается?
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