Сокольский мост в Липецке будут ремонтировать как мост по улице Терешковой — частями

Однако начальник управления главного смотрителя мэрии Виталий Лесных не исключил, что его на некоторое время перекроют целиком.

Сегодня на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутат Екатерина Пинаева поинтересовалась у главного смотрителя мэрии Виталия Лесных, как в этом году будут ремонтировать два моста — Октябрьский и сокольский? Будут ли их перекрывать?



— На Октябрьском мосту замена полотна не предусмотрена. На этом мосту проводится усиление несущих конструкций, удаление коррозии с арматуры, замена защитного слоя бетона. Во время ремонта транспорт будет ездить по нему, как обычно. На сокольском мосту уложат новый асфальт. Для этого будут попеременно перекрываться две полосы из четырех, как это было во время ремонта моста через Каменный лог. То есть во время ремонта транспорт будет ходить по сокольскому мосту в обе стороны. Не исключаю возможности, что на какое-то время придется перекрыть движение по мосту полностью, — ответил Виталий Лесных.



Напомним, что 480-метровый Октябрьский мост взялось обновить за 45,7 млн рублей ООО «Космос». Работы по продлению ресурса его безопасной эксплуатации начались осенью прошлого года и должны закончится к 1 июля этого. Техзаданием предусмотрена пескоструйная очистка поврежденных участков, ремонт опор и пролетов, новые пешеходные дорожки (установка новых перил взамен частично разрушенных существующих в этот контракт не попали).



Цена контракта на ремонт сокольского моста — более 212 миллионов рублей. За эти деньги ООО «Инфинити Групп» к 1 декабря должно отремонтировать пролеты и деформационные швы, заменить покрытие проезжей части и тротуары, установить новые ограждения и смонтировать систему видеонаблюдения.



В этом году также запланированы работы по оборудованию отремонтированного в прошлом году моста через Каменный лог по улице Терешковой средствами транспортной безопасности — на это потратят 16 млн рублей. Охрана других 12 мостов обойдется мэрии еще в 3,4 миллиона.



Виталий Лесных напомнил депутатам, что в этом году по нацпроекту «БКД» 1,3 млрд рублей будут израсходованы на ремонт 38 объектов улично-дорожной сети. В прошлом году до морозов подрядчик, Инфинити Групп», успел отремонтировать улицы Амурскую, Политехническую, 8 Марта, Неделина (от улицы Папина до улицы Циолковского), Меркулова (от улицы Катукова до улицы Белана), а также проезд между улицами Юрия Смирнова и Паровозной на Сырском Руднике.