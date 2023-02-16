47-летняя липчанка потеряла 2,8 миллиона рублей из-за мужчины с сайта знакомств

7 февраля «возлюбленный» перестал выходить на связь, а потом анкета мужчины на сайте знакомств была удалена.

Как сообщает пресс-служба полиции, ещё в конце января 47-летняя липчанка начала общение с молодым человеком на сайте знакомств. После недолгой переписки он стал уговаривать женщину торговать на бирже, и та согласилась.



Женщина оформила на себя несколько кредитов на сумму около 2,8 миллиона рублей, которые перечислила на специальные счета онлайн-платформы. 7 февраля она перевела деньги в последний раз, после чего «возлюбленный» перестал выходить на связь. Спустя неделю женщина обнаружила, что анкета мужчины на сайте знакомств была удалена.



36-летнюю липчанку убедили взять в кредит 800 000 рублей и перевести деньги на «безопасный счёт» для отмены другой заявки на кредит, якобы поданной мошенниками.



62-летняя пенсионерка лишилась 1 254 000 рублей, которые она перевела на указанный номер по совету «сотрудника банка».



56-летний и 33-летний липчане поверили «полицейскому» и лишились 440 000 рублей, а 29-летняя жительница Лебедянского района после общения с мошенниками потеряла 500 000 рублей, которые взяла в кредит через банковское приложение.



Всего за прошедшие сутки жители Липецкой области отдали мошенникам 5,8 миллиона рублей.

