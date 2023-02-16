Происшествия

сегодня, 12:08

47-летняя липчанка потеряла 2,8 миллиона рублей из-за мужчины с сайта знакомств

7 1017
#мошенничество
4
47-летняя липчанка потеряла 2,8 миллиона рублей из-за мужчины с сайта знакомств

7 февраля «возлюбленный» перестал выходить на связь, а потом анкета мужчины на сайте знакомств была удалена.

Как сообщает пресс-служба полиции, ещё в конце января 47-летняя липчанка начала общение с молодым человеком на сайте знакомств. После недолгой переписки он стал уговаривать женщину торговать на бирже, и та согласилась.

Женщина оформила на себя несколько кредитов на сумму около 2,8 миллиона рублей, которые перечислила на специальные счета онлайн-платформы. 7 февраля она перевела деньги в последний раз, после чего «возлюбленный» перестал выходить на связь. Спустя неделю женщина обнаружила, что анкета мужчины на сайте знакомств была удалена.

36-летнюю липчанку убедили взять в кредит 800 000 рублей и перевести деньги на «безопасный счёт» для отмены другой заявки на кредит, якобы поданной мошенниками.

62-летняя пенсионерка лишилась 1 254 000 рублей, которые она перевела на указанный номер по совету «сотрудника банка».

56-летний и 33-летний липчане поверили «полицейскому» и лишились 440 000 рублей, а 29-летняя жительница Лебедянского района после общения с мошенниками потеряла 500 000 рублей, которые взяла в кредит через банковское приложение.

Всего за прошедшие сутки жители Липецкой области отдали мошенникам 5,8 миллиона рублей.
7 1017
#мошенничество
4

Комментарии (7)

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Гость

18 минут назад
Пока живут на свете дураки…
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Добро пожаловать

42 минуты назад
С незнакомых номеров трубку не беру.
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Это любовь

48 минут назад
за неё всегда приходится платить, а сразу честно озвучивают цену только девушки лёгкого поведения. Со всеми остальными-риск большой переплаты.
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Маразм - не оргазм

51 минуту назад
Дело не в возрасте. Дело в глупости.
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Гость.

54 минуты назад
Люблю поговорить. Они мне раз 500 рубле на такси скинули на номер телефона.
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За все надо платить.

56 минут назад
62 летния тоже знакомились? На молодиньких потянуло?
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Ну

59 минут назад
Нету слов.
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