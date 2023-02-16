Происшествия
сегодня, 12:08
47-летняя липчанка потеряла 2,8 миллиона рублей из-за мужчины с сайта знакомств
7 1017
7 февраля «возлюбленный» перестал выходить на связь, а потом анкета мужчины на сайте знакомств была удалена.
Как сообщает пресс-служба полиции, ещё в конце января 47-летняя липчанка начала общение с молодым человеком на сайте знакомств. После недолгой переписки он стал уговаривать женщину торговать на бирже, и та согласилась.
Женщина оформила на себя несколько кредитов на сумму около 2,8 миллиона рублей, которые перечислила на специальные счета онлайн-платформы. 7 февраля она перевела деньги в последний раз, после чего «возлюбленный» перестал выходить на связь. Спустя неделю женщина обнаружила, что анкета мужчины на сайте знакомств была удалена.
36-летнюю липчанку убедили взять в кредит 800 000 рублей и перевести деньги на «безопасный счёт» для отмены другой заявки на кредит, якобы поданной мошенниками.
62-летняя пенсионерка лишилась 1 254 000 рублей, которые она перевела на указанный номер по совету «сотрудника банка».
56-летний и 33-летний липчане поверили «полицейскому» и лишились 440 000 рублей, а 29-летняя жительница Лебедянского района после общения с мошенниками потеряла 500 000 рублей, которые взяла в кредит через банковское приложение.
Всего за прошедшие сутки жители Липецкой области отдали мошенникам 5,8 миллиона рублей.
Женщина оформила на себя несколько кредитов на сумму около 2,8 миллиона рублей, которые перечислила на специальные счета онлайн-платформы. 7 февраля она перевела деньги в последний раз, после чего «возлюбленный» перестал выходить на связь. Спустя неделю женщина обнаружила, что анкета мужчины на сайте знакомств была удалена.
36-летнюю липчанку убедили взять в кредит 800 000 рублей и перевести деньги на «безопасный счёт» для отмены другой заявки на кредит, якобы поданной мошенниками.
62-летняя пенсионерка лишилась 1 254 000 рублей, которые она перевела на указанный номер по совету «сотрудника банка».
56-летний и 33-летний липчане поверили «полицейскому» и лишились 440 000 рублей, а 29-летняя жительница Лебедянского района после общения с мошенниками потеряла 500 000 рублей, которые взяла в кредит через банковское приложение.
Всего за прошедшие сутки жители Липецкой области отдали мошенникам 5,8 миллиона рублей.
7 1017
Гость
Добро пожаловать
Это любовь
Маразм - не оргазм
Гость.
За все надо платить.
Ну