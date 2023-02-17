Общество

сегодня, 12:32

В Липецке прошёл пикет против мусорного полигона под Стебаево

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#пикет #Стебаево #мусорный полигон #экология
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Около часа жители сел Архангельские Борки, Лозы, Стебаево, Черёмушки, Никольское и Долгое протестовали против строительства на территории Стебаевского сельсовета мусорного полигона.

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Сегодня на площади Мира с 10:00 до 11:00 прошёл пикет против строительства экотехнопарка под Стебаево.

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Напомним, экотехнопарк – объект по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов, который будет собственностью правительства Липецкой области. Для строительства экотехнопарка выбрана территория в Липецком районе. Основная цель проекта – создание мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов, которые позволят обеспечивать полную сортировку отходов и снизить объем отходов, направляемых на полигоны, в два раза.

Акция против строительства была согласована мэрией с количеством участников до 50 человек, на пикет пришли даже чуть меньше людей — жители сёл Архангельские Борки, Лозы, Стебаево, Черёмушки, Никольское, Долгое, несколько липчан, родители которых живут в населённых пунктах Стебаевского сельсовета.

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Но эмоциональные плакаты мало кто увидел: место для пикета оказалось неудачным — между торговыми павильонами и дорогой на площади Мира, 4в. Основной трафик в сторону грязинской остановки проходит чуть дальше, а от проезжавших мимо автомобилей пикетчиков отделяли ёлочки.

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Жители сёл Стебаевского сельсовета берут в руки плакаты регулярно, но впервые их акция проходит в Липецке. И хоть место неудачное, пикетчики не сильно расстроились: говорят, нужно же с чего-то начинать! И обещают: их первый пикет в Липецке не будет единственным.

Главная претензия — к месту строительства экотехнопарка. Пикетчики категорически против такого соседства. В завод по переработке мусора почему-то многие не верят, большинство считает, что под Стебаево обязательно появится только полигон или просто-напросто свалка.

«В течение всего года идут суды - сейчас у нас в процессе восемь исков. При помощи судов мы выяснили, что тот устав сельского поселения, на основании которого принималось решение о переводе земель из категории земель сельхозназначения, был незаконным. Выяснилось, что по нашему округу должно быть 10 депутатов, а не семь. А решение о переводе земель вообще приняли всего четыре депутата — соответственно, и оно было незаконным! Мы обращались в следственный комитет, и Александр Бастрыкин затребовал от руководителя Следственного управления СКР по Липецкой области Евгения Шаповалова результаты расследования уголовного дела о переводе земель сельхозназначения в промышленные. Это, конечно, нас обнадёживает! Но у нас по-прежнему много вопросов: сейчас проходит публичное обсуждение проекта, и в документации несколько томов об оценке воздействия на окружающую среду — там 2 000 страниц, естественно, простому жителю изучить и понять их очень сложно! Но даже если просто взять и пролистать, можно обнаружить то, что там не хватает около 30 страниц… Они просто куда-то выпали! Это нас тоже настораживает», - рассказала GOROD48 организатор пикета, жительница села Черёмушки Ольга Попова.

Ирина Постоловская приехала на пикет из села Архангельские Борки защищать чистоту воды.

«У нас чистейшая вода, источники бьют. Река Репец впадает в Дон. Если будет свалка — вся рыба помрёт, что будет с экологией?», — возмущается пенсионерка.

Многодетная мать Елена Лапина из Стебаево вместе с дочерью Милославой говорит, что вышла на пикет в защиту будущего своих детей.

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«У меня четверо детей. На материнский капитал мы построили дом в Стебаево. Но теперь чистому воздуху и чистой воде приходит конец», — говорит Елена Лапина.

В руках её дочери Милославы вместо плаката — трогательный детский рисунок.

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63-летняя Ольга Герасимова из села Черёмушки говорит, что её семья военнослужащих всю жизнь скиталась по стране, и когда на пенсии она наконец-то смогла обосноваться на одном месте, это место вдруг стало неудачным.

«А ведь мы нашли место прекрасное, замечательное, где прекрасные островки природы: родники, лесочки, полянки. И нам оно теперь не безразлично», —  сетует женщина.

В руках пикетчиков — плакаты с надписями: «Остановите беззаконие», «Свалке нет», «Липецкий Шиес», «Нет свалке в Стебаево. Там родники, источники», «Сохраним природу нашего края», «Сохраним воду чистой и воздух свежим для потомков», «Мы против строительства полигона вблизи домов», «Чернозём для хлеба — не для свалки», «Люди важнее денег», «Люди важнее мусора», «Хотим дышать свежим воздухом и пить чистую воду», «Нет мусорке над подземным озером», «Воздух чистый и вода нам нужны они всегда», «Не хотим жить на помойке», «Нет полигону ТБО рядом с сёлами» и другие.

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В управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области уверяют: экотехнопарк нужен, поскольку вместимость основного объекта по размещению отходов Липецка и Липецкого района – полигона «Центролит» – практически исчерпана.

«Проектно-сметная документация на объект «Экотехнопарк в Липецком районе» проходит общественные обсуждения, после чего будет направлена на государственные экспертизы федерального уровня. Цель государственной экологической экспертизы – установить соответствие проектной документации экологическим требованиям, установленным техническими регламентами, и законодательству в области охраны окружающей среды в целях предотвращения негативного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду. Для проведения государственной экологической экспертизы образуются экспертные комиссии из внештатных экспертов и штатных сотрудников Росприроднадзора. К участию в экспертной комиссии в роли внештатных экспертов привлекаются члены научных сообществ, заслуженные работники в области охраны окружающей среды, обладающими специальными познаниями в исследуемой отрасли. Строительство объекта возможно только при наличии положительного заключения государственной экспертизы», - сообщили GOROD48 в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.

Экологи заявляют, что при строительстве и эксплуатации экотехнопарка в Липецком районе будут применены современные технологии. На этапе эксплуатации предусмотрены мониторинговые исследования всех компонентов окружающей среды. Это определяется экологическими и санитарными требованиями к подобным объектам, без соблюдения которых ни строительство, ни эксплуатация экотехнопарка невозможны.

Между Липецкой областью и ООО «СтройСельхозГарант» уже заключено концессионное соглашение о создании и эксплуатации «Экотехнопарка Липецкого района»». В качестве источника финансирования проекта планируется привлечь федеральные средства компании «Российский экологический оператор», которая планирует реализовать десятки аналогичных проектов по всей стране.
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#пикет #Стебаево #мусорный полигон #экология
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Комментарии (11)

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А что

1 минуту назад
Строят на вьезде в город с левой стороны на тамбовке на лугу,где намывали песок.Похоже на какой то рынок.
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гость

2 минуты назад
неоднозначник, есть , разделять , бумага к бумаге , дерево к дереву , потом перерабатывать , мельчить. Всё можно , нужна воля и инвестиции , тем более в Липецке есть предприятие по переработке макулатуры.
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Мусор

5 минут назад
Свалка нужна и будет сделана по всем правилам обязательно!!!
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гость

5 минут назад
Молодцы что вышли , но мало молодёжи , т.к. рабочий и учебный день.
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Я

5 минут назад
Пока мы будем относиться друг к другу как в анекдоте - пусть у меня не будет одной руки, а у соседа обеих, мы так и будем жить - кто рядом со свалкой, кто с крематорием. А те, которые наверху - в заповедниках, пить чистую воду, дышать прозрачным воздухом... Разделяй и властвуй - это на все времена...
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неоднозначник

9 минут назад
по статистике средний горожанин в рф производит около 500 кг мусора в год.на количество жителей липецка это более 200 тысяч т.Есть соображения как утилизировать мусор без ущерба среде обитания и не за космические деньги ?
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Александр

27 минут назад
Мы все прекрасно знаем, как будет проходит захоронение бытовых отходов , рядом в карьере это уже делается , там летает мусор по всей территории и перед тем как приезжает проверка его убирает ! Точно также и здесь будет , сначала по технологии , а потом все будут складывать и засыпать . Все то , что на бумаге останется на бумаге . У нас там под землей большое озеро , с питьевой водой .
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Крест.

32 минуты назад
Лоза, А, чё ты имеешь против крематория в Липецке? Наоборот хорошо, когда зажмуришься,далеко не повезут, рядом с домом испепелят.
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ЦЕНТР

34 минуты назад
А я в Липецке живу, и жители сёл, приезжая в город на работу, ставят свои машины у нас во дворе на газоны. Куда мне с протестом идти ? Участковый сам из деревни, ему тема киосков похоже к сердцу ближе.
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Рвбак

36 минут назад
Решили?значит быть полигону!
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