Общество

сегодня, 17:11

Количество коррупционных преступлений в Липецкой области выросло на 35%

7 632
#коррупция #ЖКХ #медицина
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Количество коррупционных преступлений в Липецкой области выросло на 35%

А ещё в прокуратуре рассказали о предстоящей масштабно проверке управляющих компаний в части соблюдения законодательства в сфере энергосбережения.

В прошлом году в Липецкой области на 35% выросло количество выявленных коррупционных преступлений — со 178 до 241. Рост коррупционной преступности никак не связан с началом СВО — структура преступности по своей сути осталась той же. Больше 40% таких преступлений — взяточничество, остальное — это злоупотребление и должностными полномочиями их превышение, различные виды хищений. В нарушениях антикоррупционных обязанностей, запретов и ограничений уличены 1243 должностных лица. В связи с утратой доверия уволены восемь человек.

В прокуратуре Липецкой области сегодня рассказали, что в минувшем году усилия прокуроров были сосредоточены на выявлении и пресечении не низовой и бытовой коррупции, а более крупных коррупционных преступлений и взяток. Ушёл формализм в работе, ведь мелкие взятки и дачу взяток легче выявлять.

Теперь фокус внимания переключён на серьёзных коррупционеров. Несколько таких дел у всех на слуху: речь идёт о делах в отношении высших должностных лиц управления МЧС России по Липецкой области, деле теперь уже бывшего главы Лебедянского района. Расследуется ряд уголовных дел в отношении глав сельских поселений и руководителей подразделений территориальных органов министерства внутренних дел.

Среди других важных направлений работы прокуратуры: устранение задолженности по зарплате. В числе самых злостных нарушителей оказались «Липецкгражданпроект» (после вмешательства прокуратуры 52 работника института получили пять миллионов рублей задержанной зарплаты), Данковская ЦРБ - там вернули 344 тысячи рублей пять фельдшерам, «Промстрой Эксперт».

Больше внимание уделяется сфере ЖКХ — за год в этой сфере прокуратурой выявлено 2,6 тысячи нарушений. Приведены в нормативное состояние более 300 скважин с водой.

Поскольку в прошлом году был шквал жалоб на несвоевременную реакцию управляющих компаний на изменение температуры за окном, в первом квартале этого года прокуратура проведёт масштабные проверки управляющих компаний в части соблюдения законодательства в сфере энергосбережения.

В прокуратуре обратили внимание на то, что в департаменте ЖКХ Липецка слишком часто меняется руководство, и оно недостаточно координирует деятельность подведомственных служб. Поэтому от липчан много нареканий на работу самого департамента, управления главного смотрителя и управляющих компаний, особенно во время гололёда.

Решались проблемы и в сфере медицины. Прокуратура обнаружила на исполнении около 4,5 тысячи отсроченных рецептов на лекарства, сейчас их осталось чуть более 100.

Отслеживает прокуратура и строительство хирургического корпуса онкодиспансера. Ещё в 2019 году было обнаружены проблемы на объекте — не были освоены выделенные в рамках нацпроекта средства, и с тех пор сотрудники Левобережной прокуратуры ходят в онкодиспансер как на работу. Проверка продолжается и сейчас: юридически корпус введён в эксплуатацию и принят в конце декабря прошлого года, но к 14 февраля еще не начал прием пациентов.
7 632
#коррупция #ЖКХ #медицина
2

Комментарии (7)

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гость

18 минут назад
60+, запишитесь на приём к прокурору и спросите об этом , но на руках необходимо иметь факты серых зарплат,и всё в ваших руках , займитесь .Нет проблем .
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Смех

19 минут назад
Нравится мне формулировка-"в связи с утратой доверия", кого угодно за что угодно уволить можно. Не доверяю я тебе, и баста...Отменяйте Трудовой кодекс, он больше не нужен))).
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60+

35 минут назад
Почему нет раскрытия в сфере серых схем в зарплате ! Когда официально минимальная остальное в конверте . Это уклонение от налогов , потери бюджета . В Липецке это процветает .
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Чака

38 минут назад
Уволили 8 человек? Это и есть борьба с коррупцией.
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>>>

55 минут назад
А я и гляжу на авито терема продаются в Веденке , Ярлуково от 15 до 50 Лямов . Сразу видно работяга построил на зарплату 20 тыс. р.
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селянин

56 минут назад
Надо ещё в концессиях разобраться,а то как то мутно....
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Мимо проходил

сегодня, 17:22
А почему страна не знает своих героев ?
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