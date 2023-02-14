Количество коррупционных преступлений в Липецкой области выросло на 35%

А ещё в прокуратуре рассказали о предстоящей масштабно проверке управляющих компаний в части соблюдения законодательства в сфере энергосбережения.

В прошлом году в Липецкой области на 35% выросло количество выявленных коррупционных преступлений — со 178 до 241. Рост коррупционной преступности никак не связан с началом СВО — структура преступности по своей сути осталась той же. Больше 40% таких преступлений — взяточничество, остальное — это злоупотребление и должностными полномочиями их превышение, различные виды хищений. В нарушениях антикоррупционных обязанностей, запретов и ограничений уличены 1243 должностных лица. В связи с утратой доверия уволены восемь человек.



В прокуратуре Липецкой области сегодня рассказали, что в минувшем году усилия прокуроров были сосредоточены на выявлении и пресечении не низовой и бытовой коррупции, а более крупных коррупционных преступлений и взяток. Ушёл формализм в работе, ведь мелкие взятки и дачу взяток легче выявлять.



Теперь фокус внимания переключён на серьёзных коррупционеров. Несколько таких дел у всех на слуху: речь идёт о делах в отношении высших должностных лиц управления МЧС России по Липецкой области, деле теперь уже бывшего главы Лебедянского района. Расследуется ряд уголовных дел в отношении глав сельских поселений и руководителей подразделений территориальных органов министерства внутренних дел.



Среди других важных направлений работы прокуратуры: устранение задолженности по зарплате. В числе самых злостных нарушителей оказались «Липецкгражданпроект» (после вмешательства прокуратуры 52 работника института получили пять миллионов рублей задержанной зарплаты), Данковская ЦРБ - там вернули 344 тысячи рублей пять фельдшерам, «Промстрой Эксперт».



Больше внимание уделяется сфере ЖКХ — за год в этой сфере прокуратурой выявлено 2,6 тысячи нарушений. Приведены в нормативное состояние более 300 скважин с водой.



Поскольку в прошлом году был шквал жалоб на несвоевременную реакцию управляющих компаний на изменение температуры за окном, в первом квартале этого года прокуратура проведёт масштабные проверки управляющих компаний в части соблюдения законодательства в сфере энергосбережения.



В прокуратуре обратили внимание на то, что в департаменте ЖКХ Липецка слишком часто меняется руководство, и оно недостаточно координирует деятельность подведомственных служб. Поэтому от липчан много нареканий на работу самого департамента, управления главного смотрителя и управляющих компаний, особенно во время гололёда.



Решались проблемы и в сфере медицины. Прокуратура обнаружила на исполнении около 4,5 тысячи отсроченных рецептов на лекарства, сейчас их осталось чуть более 100.



Отслеживает прокуратура и строительство хирургического корпуса онкодиспансера. Ещё в 2019 году было обнаружены проблемы на объекте — не были освоены выделенные в рамках нацпроекта средства, и с тех пор сотрудники Левобережной прокуратуры ходят в онкодиспансер как на работу. Проверка продолжается и сейчас: юридически корпус введён в эксплуатацию и принят в конце декабря прошлого года, но к 14 февраля еще не начал прием пациентов.

