сегодня, 10:09
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в Липецкую область
Вместе с губернатором Игорем Артамоновым министр посетит несколько медицинских объектов в Липецке и проведёт совещание по развитию региональной сферы здравоохранения
«Покажем, какие проекты мы реализовали, в том числе насколько бережливыми стали наши больницы и поликлиники. Проведём совещание по развитию региональной сферы здравоохранения. Программа насыщенная – вечером сообщу итоги», - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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Гость
житель
Министр
Юрок
Гражданка
Даже интересно куда же повезут?
житель Липецка
АННА
В тракторную больницу его