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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в Липецкую область

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#Михаил Мурашко #здравоохранение
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в Липецкую область

Вместе с губернатором Игорем Артамоновым министр посетит несколько медицинских объектов в Липецке и проведёт совещание по развитию региональной сферы здравоохранения

По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, он обсудит с Михаилом Мурашко развитие региональной системы здравоохранения. 

«Покажем, какие проекты мы реализовали, в том числе насколько бережливыми стали наши больницы и поликлиники. Проведём совещание по развитию региональной сферы здравоохранения. Программа насыщенная – вечером сообщу итоги», - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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#Михаил Мурашко #здравоохранение
3

Комментарии (12)

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3 минуты назад
Министр, эти тряпки на лице доводили людей до безумия. Если ты у кассы в магазине стоял без тряпки на лице, то вся очередь готова была разорвать тебя. А как носили эти тряпки? Ноздри у всех открыты , тряпка на бороде. Словно челюсть болит у всех. Это было в норме. А штрафовали как на ровном месте на 7 тыс р. Если у тебя нет тряпки на бороде. Маразм .
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Гость

10 минут назад
Прошу Вас посетить Грязинскую ЦРБ под видом обыкновенного посетителя-например с жалобой на перелом , вот тогда и посмотрите на уровень российской медицины
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житель

12 минут назад
Ему красивую картинку покажут и все...
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Министр

35 минут назад
здравохранения Германии недавно сказал ,что маски бесполезны от коронавируса и что заставляли людей их носить ,было большой ошибкой !
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Юрок

41 минуту назад
Все попрет сейчас медицина Липецка на новый уровень.
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Гражданка

41 минуту назад
Действительно, покажите, как больницы деньги берегут: бинты, лекарства, лечение, все за счёт пациента! А больница бережёт!
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Даже интересно куда же повезут?

45 минут назад
Пусть посетит детскую полеклиннику 2 на Пушкина. Где врачи прием ведут в одном здании а процедуры с соседним. И как мамы мучаются побывав у врача иду делать процедуру 2-9 месячным детям в соседние здание, одевая и раздевая ихкаждый раз при помещении.
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житель Липецка

50 минут назад
Медицина в Липецке очень плохая -как и во всей РФ.
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АННА

51 минуту назад
бережливыми стали наши больницы и поликлиники, а больные выздаравливают как МУХИ
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В тракторную больницу его

56 минут назад
расскажем, как больные покупают лекарства, и как медперсонал ест за обе щеки больничную еду
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