Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в Липецкую область

Вместе с губернатором Игорем Артамоновым министр посетит несколько медицинских объектов в Липецке и проведёт совещание по развитию региональной сферы здравоохранения

По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, он обсудит с Михаилом Мурашко развитие региональной системы здравоохранения.



«Покажем, какие проекты мы реализовали, в том числе насколько бережливыми стали наши больницы и поликлиники. Проведём совещание по развитию региональной сферы здравоохранения. Программа насыщенная – вечером сообщу итоги», - написал губернатор в своем Telegram-канале.