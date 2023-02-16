Общество

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«Считаю нецелесообразным перевести весь город на эти вот колоски!»

15 1929
#озеленение
4
«Считаю нецелесообразным перевести весь город на эти вот колоски!»

Экс-директор МУП «Зеленхоз», депутат горсовета Александр Кулаков пошел против моды на озеленение Липецка декоративными злаками.

В Липецком горсовете обсудили планы МУП «Зеленхоз» по озеленению Липецка и проекты ландшафтного обустройства, предоставленные заместителем председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Юлией Негодаевой.

В этом году на озеленение Липецка выделено 130,7 млн рублей, на 9 миллионов больше, чем в прошлом году. Сможет ли мэрия восстановить на эти деньги зеленые насаждения взамен погибших?

— Нет, — честно ответил на этот вопрос главный смотритель Липецка Виталий Лесных. — Мы лишь определили потребность в замене деревьев на красных линиях центральных улиц. Семь тысяч из них нужно снести. На это выделено 15 миллионов рублей. Зараженные болезнями деревья надо сносить с корчеванием пней, чтобы избежать заражения здоровых экземпляров. А во дворы мы даже и не заходили.

В 2022 году мэрия провела научную экспертизу погибших деревьев и выяснила, что их поразили изумрудная узкотелая златка и тиростромоз. Минувшей осенью были снесены или обрезаны пострадавшие от насекомых-вредителей и болезней деревья на улицах Гагарина, Студеновской, Зегеля, Советской, Вермишева. На месте снесенных деревьев высажены 250 новых. В этом году, по словам Юлии Негодаевой, планируется высадить 1 225 деревьев и кустарников по улицам Терешковой, Советской, Первомайской, Гагарина, Московской, Ленина, Интернациональной, Плеханова, площадям Мира и Революции. Депутатам пообещали клены, липы, ель, лиственницы, сосны, тую и кустарники: можжевельник, дёрен, спирею, барбарис.

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Членам комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству горсовета показали яркие эскизы того, во что МУП «Зеленхоз» превратит улицы и скверы. Кое-какие места депутаты даже не узнали. Например, печально известное пространство у Комсомольского пруда. На иллюстрациях, не вписанных авторами слайдов в реальный пейзаж, красивые клумбы выглядели несколько фантасмагорично, что стало поводом для шуток.

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— У Комсомольского пруда весной планируют уложить 7,5 тысячи квадратных метров рулонного газона. А там будет система полива? Без нее ведь все засохнет, — спросил экс-директор «Зеленхоза», депутат Александр Кулаков.

Действительно, в ноябре прошлого года МУП «Зеленхоз» начал повторное озеленение сквера у Комсомольского пруда — его благоустройство в 2018 году закончилось скандалом, возбуждением уголовного дела и разбирательством мэрии с подрядчиком в арбитраже. Заказчик озеленения — управление главного смотрителя мэрии. На 9,5 миллиона рублей «Зеленхоз» уже посадил 13 саженцев ивы, сливы и ирги, 57 сосен и туй. На берегах пруда появятся 860 кустарников — барбарис, можжевельник, сирень, кизильник и спирея.

Вопрос Александра Кулакова более чем актуален. Ведь на памяти горожан новые газоны на Городище и на площади Петра Великого солнце превращало в труху, после чего мэрия была вынуждена смонтировать в этих местах систему полива и заново засевать траву. Как бы не пришлось перекапывать под систему полива и сквер у Комсомольского пруда, который и без того уже напичкан подземными коммуникациями — ранее в этом месте МБУ «Липецкгорсвета» запитал 45 новых светодиодных светильников.

Кстати, бывший директор «Зеленхоза» удивился изобилию декоративных злаков на слайдах:

— Считаю нецелесообразным перевести весь город на эти вот колоски!

Депутат Александр Кофанов поинтересовался у сменщицы Кулакова в МУП «Зеленхоз» Елены Мачневой, выдержат ли декоративные растения, которые планируют сажать у дорог, воздействия химических реагентов и грязи? Из ответа следовало, что да. Такие растения в Липецке уже высаживали и ранее. И все они прижилась.

— Новые композиции подобраны с учетом нашего климата, климатической зоны.

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По словам Елены Мачневой, многие из пока экзотических растений — многолетники. Специалисты «Зеленхоза» так подбирают их сочетания, чтобы одни из них цвели, когда другие уже отцвели. А использование многолетних злаков — новая мода.

— Липчане к новым растениям еще не привыкли. Нам в прошлом году не раз звонили и просили скосить бурьян, за который люди принимают многолетние злаки.

На улице Гагарина в районе «Быханова сада» появятся декоративные ландшафтные группы из можжевельников, шаровидных туй, спиреи, барбариса с применением декоративных многолетних растений. Кольцо на пересечении улиц Плеханова и Зегеля украсят посадки из горной сосны и японской спиреи. Новый цветник обустроят в районе памятника Героям Первой мировой войны.
15 1929
#озеленение
4

Комментарии (15)

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Патриот

6 минут назад
гость, это те липчане, которые все поголовно вирусологи, архитекторы и футбольные эксперты?
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Житель Липецка

11 минут назад
Да туи могильные на каждом углу посадите. А рядом чёрные вывески , сараи поставьте и венки до кучи. Неужели так сложно посадить простые липы и березы , оставить в покое деревья , которые вы эффективные не сажали. Дышать нечем летом с вашими декорациями . На Зегеля клумбу видели ? Колхоз насажали. Что в этом красивого?! Бабла девать видимо некуда .
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Житель Липецка

13 минут назад
на Космонавтов - тоже "злаки" Ужас просто!!! Посадите нормальные растения!!!!!
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гость222

14 минут назад
На картинках, как всегда, всё красиво, замечательно, только на деле опять, как всегда, будет убожество.
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гость

16 минут назад
Гости, и что , жители и в этом виноваты , они же не специалисты в озелениии , но всё равно виноваты .
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гость

17 минут назад
Патриот, так ведь липчане деятельность настоящих озеленителей увидели воочию , на там же Городище ,засохшие деревца с мизинчик толщиной, просто они липчане , а не безызвестные персонажи .
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Юлич

18 минут назад
На зегеля все унич ожила. Ужас. Озеленители
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САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ

20 минут назад
Новые композиции подобраны с учетом нашего климата, климатической зоны
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Гости

21 минуту назад
Парк Европейского мкрн не поливали половину лета-все посохло.
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Вячеслав

29 минут назад
Когда же во дворах будет порядок, деревья сухие, наклонены, колодцы все забиты корнями из-за этого воняет в подъезде, проверьте Космонавтов 13/2
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