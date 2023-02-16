сегодня, 16:10
«Считаю нецелесообразным перевести весь город на эти вот колоски!»
Экс-директор МУП «Зеленхоз», депутат горсовета Александр Кулаков пошел против моды на озеленение Липецка декоративными злаками.
В этом году на озеленение Липецка выделено 130,7 млн рублей, на 9 миллионов больше, чем в прошлом году. Сможет ли мэрия восстановить на эти деньги зеленые насаждения взамен погибших?
— Нет, — честно ответил на этот вопрос главный смотритель Липецка Виталий Лесных. — Мы лишь определили потребность в замене деревьев на красных линиях центральных улиц. Семь тысяч из них нужно снести. На это выделено 15 миллионов рублей. Зараженные болезнями деревья надо сносить с корчеванием пней, чтобы избежать заражения здоровых экземпляров. А во дворы мы даже и не заходили.
В 2022 году мэрия провела научную экспертизу погибших деревьев и выяснила, что их поразили изумрудная узкотелая златка и тиростромоз. Минувшей осенью были снесены или обрезаны пострадавшие от насекомых-вредителей и болезней деревья на улицах Гагарина, Студеновской, Зегеля, Советской, Вермишева. На месте снесенных деревьев высажены 250 новых. В этом году, по словам Юлии Негодаевой, планируется высадить 1 225 деревьев и кустарников по улицам Терешковой, Советской, Первомайской, Гагарина, Московской, Ленина, Интернациональной, Плеханова, площадям Мира и Революции. Депутатам пообещали клены, липы, ель, лиственницы, сосны, тую и кустарники: можжевельник, дёрен, спирею, барбарис.
Членам комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству горсовета показали яркие эскизы того, во что МУП «Зеленхоз» превратит улицы и скверы. Кое-какие места депутаты даже не узнали. Например, печально известное пространство у Комсомольского пруда. На иллюстрациях, не вписанных авторами слайдов в реальный пейзаж, красивые клумбы выглядели несколько фантасмагорично, что стало поводом для шуток.
— У Комсомольского пруда весной планируют уложить 7,5 тысячи квадратных метров рулонного газона. А там будет система полива? Без нее ведь все засохнет, — спросил экс-директор «Зеленхоза», депутат Александр Кулаков.
Действительно, в ноябре прошлого года МУП «Зеленхоз» начал повторное озеленение сквера у Комсомольского пруда — его благоустройство в 2018 году закончилось скандалом, возбуждением уголовного дела и разбирательством мэрии с подрядчиком в арбитраже. Заказчик озеленения — управление главного смотрителя мэрии. На 9,5 миллиона рублей «Зеленхоз» уже посадил 13 саженцев ивы, сливы и ирги, 57 сосен и туй. На берегах пруда появятся 860 кустарников — барбарис, можжевельник, сирень, кизильник и спирея.
Вопрос Александра Кулакова более чем актуален. Ведь на памяти горожан новые газоны на Городище и на площади Петра Великого солнце превращало в труху, после чего мэрия была вынуждена смонтировать в этих местах систему полива и заново засевать траву. Как бы не пришлось перекапывать под систему полива и сквер у Комсомольского пруда, который и без того уже напичкан подземными коммуникациями — ранее в этом месте МБУ «Липецкгорсвета» запитал 45 новых светодиодных светильников.
Кстати, бывший директор «Зеленхоза» удивился изобилию декоративных злаков на слайдах:
— Считаю нецелесообразным перевести весь город на эти вот колоски!
Депутат Александр Кофанов поинтересовался у сменщицы Кулакова в МУП «Зеленхоз» Елены Мачневой, выдержат ли декоративные растения, которые планируют сажать у дорог, воздействия химических реагентов и грязи? Из ответа следовало, что да. Такие растения в Липецке уже высаживали и ранее. И все они прижилась.
— Новые композиции подобраны с учетом нашего климата, климатической зоны.
По словам Елены Мачневой, многие из пока экзотических растений — многолетники. Специалисты «Зеленхоза» так подбирают их сочетания, чтобы одни из них цвели, когда другие уже отцвели. А использование многолетних злаков — новая мода.
— Липчане к новым растениям еще не привыкли. Нам в прошлом году не раз звонили и просили скосить бурьян, за который люди принимают многолетние злаки.
На улице Гагарина в районе «Быханова сада» появятся декоративные ландшафтные группы из можжевельников, шаровидных туй, спиреи, барбариса с применением декоративных многолетних растений. Кольцо на пересечении улиц Плеханова и Зегеля украсят посадки из горной сосны и японской спиреи. Новый цветник обустроят в районе памятника Героям Первой мировой войны.
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