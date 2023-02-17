Происшествия
31 минуту назад
В Липецке избили тамбовского собаколова
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На работника ИП Яшунина Л.Н. напали утром в микрорайоне «Елецкий».
Сегодня в микрорайоне «Елецкий» двое крепких мужчин напали на 29-летнего жителя Тамбовской области Алексея Абрамова. И неслучайно.
Как рассказал GOROD48 Алексей, он работает в ИП Яшунина Л.Н. По контракту с мэрией Липецка эта организация с декабря прошлого года занимается отловом безнадзорных животных. Так как приют по содержанию бродячих собак находится в 195 километрах от Липецка, в селе Бондари, тамбовская организация сняла для своих работников квартиру в микрорайоне «Елецкий». И именно там, у дома по улице Артема, 3 напали на Алексея Абрамова.
Будучи крепким человеком, он бы мог дать отпор, но вначале двое неизвестных мужчин брызнули ему в лицо из газового баллончика. Алексей инстинктивно закрыл глаза и тут же получил сильнейший удар в лицо, от которого упал на асфальт.
— А еще я слышал, как они кричали: «Где второй?»
В бригаде по отлову собак — как раз двое работников. Машина, из которой вышел Алексей, имеет надписи: «Отлов собак».
Алексей Абрамов обратился к врачам и в полицию. Работники травмпункта больницы «Липецк-Мед» наложили ему три шва на разбитый затылок, диагностировали перелом носа. В полиции от него приняли заявление о нанесении телесных повреждений.
У юриста ИП Яшунина Л.Н. Германа Никишина нет никаких сомнений том, что нападение на сотрудника было умышленным, связанным с деятельностью организации.
На этой неделе Герман Никишин уже опровергал информацию о том, что его организация умерщвляет пойманных в Липецке собак. Контракт с мэрией подразумевает действия по программе ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в прежнюю среду обитания. Он назвал сфабрикованными фотографии расстрелянных животных, и заявил, что к этим преступлениям сотрудники ИП не имеют никакого отношения.
Как рассказал GOROD48 Алексей, он работает в ИП Яшунина Л.Н. По контракту с мэрией Липецка эта организация с декабря прошлого года занимается отловом безнадзорных животных. Так как приют по содержанию бродячих собак находится в 195 километрах от Липецка, в селе Бондари, тамбовская организация сняла для своих работников квартиру в микрорайоне «Елецкий». И именно там, у дома по улице Артема, 3 напали на Алексея Абрамова.
Будучи крепким человеком, он бы мог дать отпор, но вначале двое неизвестных мужчин брызнули ему в лицо из газового баллончика. Алексей инстинктивно закрыл глаза и тут же получил сильнейший удар в лицо, от которого упал на асфальт.
— А еще я слышал, как они кричали: «Где второй?»
В бригаде по отлову собак — как раз двое работников. Машина, из которой вышел Алексей, имеет надписи: «Отлов собак».
Алексей Абрамов обратился к врачам и в полицию. Работники травмпункта больницы «Липецк-Мед» наложили ему три шва на разбитый затылок, диагностировали перелом носа. В полиции от него приняли заявление о нанесении телесных повреждений.
У юриста ИП Яшунина Л.Н. Германа Никишина нет никаких сомнений том, что нападение на сотрудника было умышленным, связанным с деятельностью организации.
На этой неделе Герман Никишин уже опровергал информацию о том, что его организация умерщвляет пойманных в Липецке собак. Контракт с мэрией подразумевает действия по программе ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в прежнюю среду обитания. Он назвал сфабрикованными фотографии расстрелянных животных, и заявил, что к этим преступлениям сотрудники ИП не имеют никакого отношения.
5 681
Липчанин
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Злючка
Наталья
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