Происшествия

31 минуту назад

В Липецке избили тамбовского собаколова

5 681
#бродячие собаки #избиение
2
В Липецке избили тамбовского собаколова

На работника ИП Яшунина Л.Н. напали утром в микрорайоне «Елецкий».

Сегодня в микрорайоне «Елецкий» двое крепких мужчин напали на 29-летнего жителя Тамбовской области Алексея Абрамова. И неслучайно.

Как рассказал GOROD48 Алексей, он работает в ИП Яшунина Л.Н. По контракту с мэрией Липецка эта организация с декабря прошлого года занимается отловом безнадзорных животных. Так как приют по содержанию бродячих собак находится в 195 километрах от Липецка, в селе Бондари, тамбовская организация сняла для своих работников квартиру в микрорайоне «Елецкий». И именно там, у дома по улице Артема, 3 напали на Алексея Абрамова.

Будучи крепким человеком, он бы мог дать отпор, но вначале двое неизвестных мужчин брызнули ему в лицо из газового баллончика. Алексей инстинктивно закрыл глаза и тут же получил сильнейший удар в лицо, от которого упал на асфальт.

— А еще я слышал, как они кричали: «Где второй?»

В бригаде по отлову собак — как раз двое работников. Машина, из которой вышел Алексей, имеет надписи: «Отлов собак».

Алексей Абрамов обратился к врачам и в полицию. Работники травмпункта больницы «Липецк-Мед» наложили ему три шва на разбитый затылок, диагностировали перелом носа. В полиции от него приняли заявление о нанесении телесных повреждений.

4c187519-b0ef-4e77-ac64-5f969ba.jpg

У юриста ИП Яшунина Л.Н. Германа Никишина нет никаких сомнений том, что нападение на сотрудника было умышленным, связанным с деятельностью организации.

На этой неделе Герман Никишин уже опровергал информацию о том, что его организация умерщвляет пойманных в Липецке собак. Контракт с мэрией подразумевает действия по программе ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в прежнюю среду обитания. Он назвал сфабрикованными фотографии расстрелянных животных, и заявил, что к этим преступлениям сотрудники ИП не имеют никакого отношения.
5 681
#бродячие собаки #избиение
2

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин

5 минут назад
Честно ?!!! Мне его не жалко ! Не испытываю к таким как он ни капли сострадания !!! Пускай я сам согрешаю своим осуждением , но я скажу так :что все могу простить , а вот ПРЕДАТЕЛЬСТВО и мученическую кончину беззащитных животных ни когда не прощаю !
ответить

777

7 минут назад
Как в 90-их борьбу с беспределом Липчане взяли в свои руки ... надеюсь полиция нападавших даже искать не будет животных им не жалко а как сами пострадали сразу во все инстанции и полиция и сот сети и СМИ до президента наверно готовы дойти.
ответить

Злючка

15 минут назад
По делам - живодёрам!
ответить

Наталья

23 минуты назад
Животные имеют право на жизнь
ответить

гость

25 минут назад
Конкуренция- двигатель капитализма.
ответить

Еще в рубрике

В квартире на Катукова выбило окна кухни и зала
#взрыв #самогон
1
В квартире на Катукова выбило окна кухни и зала

23 минуты назад

Происшествия
Двое жителей Пензенской области признались в соучастии при обмане липецких стариков
#мошенничество
Двое жителей Пензенской области признались в соучастии при обмане липецких стариков

сегодня, 16:56

Происшествия
Два сотрудника «Скорой помощи» госпитализированы с места ДТП
#ДТП #Скорая помощь
7
Два сотрудника «Скорой помощи» госпитализированы с места ДТП

сегодня, 15:44

Происшествия
Липчанин заплатит 4 000 рублей за «глупую овцу»
#оскорбление
14
Липчанин заплатит 4 000 рублей за «глупую овцу»

сегодня, 15:38

Происшествия
Кражу кофе записали камеры магазина
#кража
6
Кражу кофе записали камеры магазина

сегодня, 14:54

Происшествия
21-летнего ельчанина отправили на 8 лет и 7 месяцев в колонию за выдуманную кражу мопеда и наркотики
#ложный донос #наркотики
21-летнего ельчанина отправили на 8 лет и 7 месяцев в колонию за выдуманную кражу мопеда и наркотики

сегодня, 13:50

Происшествия