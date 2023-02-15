Занимающая отловом собак организация считает провокацией информацию об умерщвлении ею животных

В управление главного смотрителя Липецка говорят, в свою очередь, об ужесточении контроля над подрядчиком.

В социальных сетях появились сообщения о том, что подрядчик, который отлавливает безнадзорных животных в Липецке, нарушает законодательство и проявляет жестокость по отношению к пойманным собакам.



Представитель подрядной организации ИП Яшунина Л.Н. Герман Никишин заявил, что такого рода информация – слухи, которые распространяют недобросовестные конкуренты, чтобы ввести липчан в заблуждение.



– Обвинения в интернете по поводу нашей работы сфабрикованы, чтобы нас очернить. Скомпанованы реальные фото работников и транспорта организации с ужасными кадрами. По этим фактам мы уже подали заявления в прокуратуру, следующий шаг – направление иска в суд о защите чести и достоинства, – говорит Герман Никишин.



Он отметил, что приют в Тамбове работает круглогодично. Приёмный день – среда. В этот день можно приехать и забрать понравившуюся собаку. О визите лучше заранее сообщить по телефону: 8(4752) 20-02-99.



– По сообщениям, которые появляются в социальных сетях, мы организуем внеплановые проверки. Усилим контроль за методами, которые применяет подрядчик, еще раз проверим и способы отлова, и условия содержания животных в приюте. Рейды планируем проводить с привлечением представителей ОНФ, областного управления ветеринарии, общественности. Если выявим нарушения, будем применять соответствующие меры воздействия, – отметили, в свою очередь, в управлении главного смотрителя Липецка.



Первая внеплановая проверка состоится уже в ближайшие дни.