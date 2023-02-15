Общество

сегодня, 17:27

Занимающая отловом собак организация считает провокацией информацию об умерщвлении ею животных

12 542
#бродячие животные
3
Занимающая отловом собак организация считает провокацией информацию об умерщвлении ею животных

В управление главного смотрителя Липецка говорят, в свою очередь, об ужесточении контроля над подрядчиком.

В социальных сетях появились сообщения о том, что подрядчик, который отлавливает безнадзорных животных в Липецке, нарушает законодательство и проявляет жестокость по отношению к пойманным собакам.

Представитель подрядной организации ИП Яшунина Л.Н. Герман Никишин заявил, что такого рода информация – слухи, которые распространяют недобросовестные конкуренты, чтобы ввести липчан в заблуждение.

– Обвинения в интернете по поводу нашей работы сфабрикованы, чтобы нас очернить. Скомпанованы реальные фото работников и транспорта организации с ужасными кадрами. По этим фактам мы уже подали заявления в прокуратуру, следующий шаг – направление иска в суд о защите чести и достоинства, – говорит Герман Никишин.

Он отметил, что приют в Тамбове работает круглогодично. Приёмный день – среда. В этот день можно приехать и забрать понравившуюся собаку. О визите лучше заранее сообщить по телефону: 8(4752) 20-02-99.

– По сообщениям, которые появляются в социальных сетях, мы организуем внеплановые проверки. Усилим контроль за методами, которые применяет подрядчик, еще раз проверим и способы отлова, и условия содержания животных в приюте. Рейды планируем проводить с привлечением представителей ОНФ, областного управления ветеринарии, общественности. Если выявим нарушения, будем применять соответствующие меры воздействия, – отметили, в свою очередь, в управлении главного смотрителя Липецка.

Первая внеплановая проверка состоится уже в ближайшие дни.
12 542
#бродячие животные
3

Комментарии (12)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ау

16 минут назад
В Тамбове контролировать их сложно далёко,был счастливый берег хорошо,рядом,зачем нам Тамбов?
ответить

Саня

24 минуты назад
Холявщики прикорманили выделенные деньги на содержание. Стрелять дешпвле чем ловить, кормить, чипировать.
ответить

Animal Planet.

25 минут назад
Видящий, не придумывай. В Счастливый берег можно было приехать в любое время суток и без предупреждения. Приезжали,видели как и чем кормят животных,зимой в ангаре стояли тепловые пушки,чтобы собаки не замерзли. Животных лечили,ухаживали. А в Тамбовский отлов только по средам можно.Не догадываешься почему?????
ответить

Безмасочник

28 минут назад
Расстрел собаки - это жестокое обращение или нет?
ответить

Видящий

32 минуты назад
Счастливый берег ловил в других городах и у них забрали,им этотне понравилось и мстят
ответить

Правда

36 минут назад
Работайте братья.
ответить

Исстессно

42 минуты назад
Арамис, Господь с вами, милейший, ещё собак мне в моей жизни не хватало. Думаю, просто тамбовчане оказались менее жадными, иначе какой был бы смысл с ними связываться. Нашим всё время чего-то не хватало, вот кому-то это и надоело.
ответить

HIK0879

55 минут назад
Это не провокация, а реальная действительность.
ответить

Арамис

сегодня, 17:50
Каменый Лог, а вот и тот самый конкурент объявился !
ответить

Исстессно

сегодня, 17:46
У местных как бы добросердечных содержателей приютов поубавилось бифштексов в холодильнике, а это больно.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

На полутора десятке улиц Липецка отключат холодную воду
#отключения
2
На полутора десятке улиц Липецка отключат холодную воду

54 минуты назад

Общество
В Липецкой области выявили 17 санитарных нарушений при производстве и реализации мясной продукции
#торговля #Роспотребнадзор
22
В Липецкой области выявили 17 санитарных нарушений при производстве и реализации мясной продукции

сегодня, 15:02

Общество
«Работают они быстро, их нужно ловить за руку» — расклейщиков объявлений помогают узнать камеры набл...
#вандализм #незаконная реклама
30
«Работают они быстро, их нужно ловить за руку» — расклейщиков объявлений помогают узнать камеры набл...

сегодня, 14:19

Общество
Липчанам начали приходить платежки с рассчитанной по-новому платой за ОДН
#ОДН #доначисления #коммунальные платежи
38
Липчанам начали приходить платежки с рассчитанной по-новому платой за ОДН

сегодня, 13:00

Общество
ФНС изменила правила игры: у каждого налогоплательщика появился Единый налоговый счет
#налоги
10
ФНС изменила правила игры: у каждого налогоплательщика появился Единый налоговый счет

сегодня, 12:37

Общество
Министр здравоохранения передал 42 машины для липецких районных больниц
#Здравоохранение #Михаил Мурашко
35
Министр здравоохранения передал 42 машины для липецких районных больниц

сегодня, 11:38

Общество