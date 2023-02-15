Общество

сегодня, 20:34

Министр Михаил Мурашко рассказал президенту об открытии новых больниц и поликлиник из Липецка

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#Михаил Мурашко #Владимир Путин
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Министр Михаил Мурашко рассказал президенту об открытии новых больниц и поликлиник из Липецка

Сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценивал состояние региональной системы здравоохранения области, а потом из Липецка рассказал президенту о модернизации первичного звена российской медицины.

В Липецк министр приехал утром. И вместе с губернатором Игорем Артамоновым и вице-губернатором Ольгой Белоглазовой, курирующей вопросы здравоохранения, отравился в недавно открывшуюся детскую поликлинику №5 на улице Гагарина.

Для пациентов и родителей приезд министра стал неожиданностью. Михаил Мурашко с интересом ходил по этажам поликлиники, заглядывал в кабинеты. Где-то шел прием, где-то дети крутили педали тренажеров или занимались физкультурой на ковриках. Министр спрашивал родителей довольны ли они  качеством обслуживания, говорил с врачами. 


Мама с семимесячной девочкой посещает дневной стационар.

— Третий день уже сюда приходим, и уже заметно лучше себя чувствуем. Нам назначили ЛФК, массаж, физиотерапию, — рассказала журналистам GOROD48 мать девочки Виктория.

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Пятая поликлиника построена в рекордно-короткие сроки, почти за год. Она объединила две детские поликлиники  №3 и №4, которые работали в жилых домах и не справлялись с нагрузкой.  

Ольга Белоглазова рассказала Михаилу Мурашко, что поликлиника рассчитана на 400 маленьких посетителей в сутки, или на 20 тысяч в год. Она  оснащена современной медицинской техникой, в ней работают отделения дневного стационара и восстановительного лечения, бокс неотложной помощи и инфекционных заболеваний, прививочные кабинеты, рентген-блок.

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Михаил Мурашко зашел в кабинет участкового врача-педиатра, когда та принимала семилетнего мальчика, пришедшего с дедушкой. Врач Тамара Матвейко, как выяснилось, приехала в Липецк из Дагестана по губернаторской программе, по которой медикам выплачивается полтора миллиона рублей.

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— Конечно же, это больше подспорье и стимул, подобные программы, — рассказала Тамара Матвейко. Попала работать вот в эту современную детскую поликлинику, хорошо оснащенную. Все здесь устраивает.

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Днем министр с губернатором вручили ключи от 42-х новеньких автомобилей «Лада Тревел» и «Лада Гранта» водителям центральных районных больниц. А затем побывали в новом операционном блоке областной онкологической больницы. На его строительство государство потратило миллиард двести миллионов рублей.

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В отделении девять операционных, рассчитанных на 20 операций в день или на 9 тысяч в год, что больше на три тысячи, чем было до этого.

Оперблок оснащен современным операционными столами, хирургическими инструментами, системой видеотрансляции, электрохирургическим оборудованием. 

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Одна из операционных, в которой побывал Михаил Мурашко, позволяет проводить  уникальные операции на гортани и щитовидной железе путем лапароскопии. Медики рассказали министру, что пациенты смогут говорить уже через день после операции, тогда как ранее на восстановление речи после такого оперативного вмешательства уходил месяц.

Другая операционная оснащена для вмешательства при раке груди. Ее оборудование позволяет одновременно с основной задачей хирургического вмешательства, проводить и косметологическую операцию, что для женщин немаловажно.

Палаты оперблока оборудованы специальными кроватями, которые измеряют температуру тела пациента, давление и сатурацию. За каждой кроватью ведется видеонаблюдение. В режиме онлайн сестра видит как самого пациента, так и все его данные.


Прямо из оперблока Михаил Мурашко, Игорь Артамонов и главврач онкодиспансера Сергей Шинкрев подключились к видеоконференции с участием президента России Владимира Путина по случаю открытия в нескольких регионах новых объектов здравоохранения.

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Владимиру Путину министр доложил об открытии в липецком онкодиспансере нового оперблока и передал слово главному врачу Сергею Шинкареву. 

Владимир Путин поинтересовался у главврача, как построена система обучения персонала онкодиспансера.

—  Мы участвуем в системе непрерывного медицинского образования, повышаем квалификацию как в институте имени Герцена, так в институте имени Цыба, в институте урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина, - сообщил президенту Сергей Шинкарев.

Владимир Путин поинтересовался и средней зарплатой врачей.

— У врача средняя зарплата очень высокая, 110 тысяч рублей. Для нас – очень хорошая, — ответил Шинкарев.

Для Сергея Шинкарев сегодняшний день стал знаменательным и тем, что президент присвоил ему звание Заслуженного врача России. Медаль и соответствующее удостоверение с букетом цветом Сергею Шинкареву вручили министр и губернатор после видеоконференции.

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—  Мы сегодня были в областном сосудистом центре, и вот там лежат почти одни мужчины с инфарктами. Человек двадцать. Я спросил у них – как часто обращались с проблемами с сердцем и сосудов к врачам. Так вот выяснилось, что никто из них либо вообще ни разу не был у врача, либо это было очень давно. В связи с этим нам нужно обязательно усилить систему профилактики, —  сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко во время пресс-подхода к журналистам. 

Губернатор Липецкой области подводя итоги сегодняшнего визита, отметил, что в Липецкой области качество медицины заметно улучшилось:

— Мы проводим опросы, и видим существенный рост удовлетворенности липчан системой здравоохранения. На примере сегодняшнего дня, открытия оперблока онкоцентра, нужно сказать – невозможно видя все это, такое оборудование, такой подготовленный персонал,  не радоваться их работе. В следующем году откроем несколько десятков объектов первичного звена здравоохранения, фельдшерско-акушерских пунктов, проведем капремонты двадцати объектов. В этом году начнем строить хирургический комплекс детской областной больницы и достраивать больницу в Добровском районе.
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#Михаил Мурашко #Владимир Путин
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Комментарии (13)

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Липчанка

1 минуту назад
Понятно по каким техническим причинам детская поликлиника больных не принимала.
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Гость

8 минут назад
Вот пусть и дальше развивается медицина в нашем городе, а мы будем только рады этому.
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Гостья

8 минут назад
Лучше бы во взрослую поликлинику на ЛТЗ отвезли бес предупреждения посмотрели бы как медицинские сестры и регистраторы с поситителями общаются
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Снежинка

10 минут назад
Какие 100 тысяч, работаю в мед центре оклад 15,300 минус 13 процентов,никаких больше прибавок надбавок, на второй работе работаю
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Гость

31 минуту назад
Неужели и правда 100 тысяч зарплата?
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Судья Дредд

38 минут назад
Вот почему сегодня кадетская школа была на дистанционке, несколько дней назад заделывали дыры в заборе вокруг школы, а вчера появился трактор для расчистки снега, который(трактор) там уже несколько лет не видели.
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Свекловод

40 минут назад
Свозите его к нам, в Краснинскую больницу. Мы чё не люди, хоть и свекловоды. У нас у свекловодов тоже средняя заработная плата 110 тысяч, нам то же это нравится, но нет медицины и некуда потратить деньги. А жить хочется. Пусть приезжает, мы его нашей отборной свеклой угостим по-Краснински. Ждём завтра непременно.
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Ни фига не понял

42 минуты назад
"Медики рассказали министру, что пациенты смогут говорить уже через день после операции, тогда сейчас на восстановление речи после такого оперативного вмешательства уходит месяц".
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Дед

44 минуты назад
Какая паказуха для московского гостя
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Колян

50 минут назад
А в онкодиспансере, это больницу открыли или музей? Туда все делигации водят посмотреть, только людей не лечат.
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