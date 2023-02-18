Мэр Липецка усадила за круглый стол сторонников разного отношения к бездомным животным

Евгения Уваркина провела встречу с общественниками, управлением главного смотрителя, подрядчиком отлова и содержания бродячих собак.

На этой неделе мэрия Липецка анонсировала проверку работы тамбовского ИП Яшунина Л.Н., организации, которая с декабря прошлого года по муниципальному контракту занимается отловом безнадзорных животных. И сегодня состоялся первый такой рейд с участием главного смотрителя Липецка Виталия Лесных, журналистов, представителей Общероссийского Народного Фронта, городского управления ветеринарии, зоозащитников.Причина такого внимания к деятельности подрядчика — обилие жалоб липчан на способы работы подрядчика. В последние дни мэрию бомбардируют заявлениями о наказании тамбовского ИП общественники, занимающиеся защитой животных. Они утверждают, что тамбовская фирма якобы не возвращает выловленных собак после прививок и стерилизации в привычную им среду обитания — на улицы и во дворы и даже умерщвляет выловленных собак, что противозаконно.От Липецка до села Бондари в Тамбовском районе, где находится собачий приют подрядчика мэрии, — 195 километров. Чтобы организовать ежедневный отлов животных по контракту, ИП сняло для своих сотрудников квартиру в Липецке, где попеременно ночуют две бригады собаколовов. В самом же селе Бондари отловленные собаки обитают на территории старой, советских еще времен, ветеринарной станции, где давным-давно прививали и лечили крупный рогатый скот и где сейчас находится государственная районная станция по борьбе с болезнями животных.И.о. начальника этой бюджетной организации Юрий Малахов сообщил о схеме приемки безнадзорной собаки в приют ИП Яшунина Л.Н. Животное обездвиживают, осматривают, взвешивают, делают прививку от бешенства и на 10 дней помещают в карантин. Если с собакой все нормально, ее стерилизуют, вставляют в ухо бирку и возвращают в ИП еще на 10 дней. И все, после этого ее можно или отдать в добрые руки, или вернуть в привычную среду обитания.— Собаки у нас еще ни разу погибали при медицинских процедурах. Эвтаназию больным собакам мы не делали ни разу. Со случаями бешенства еще не сталкивались, — говорит ветеринар и тут же добавляет, что первый же случай бешенства привел бы к закрытию приюта и уничтожению всех его обитателей.По территории приюта нас водит Герман Никишин. Крупный мужчина а-ля Герман Стерлигов называет себя то юристом, то представителем ИП, но липецкие зоозащитницы во главе с известной всей России Екатериной Бильбао, имеющей свой собственный приют «Территория спасения», называют его фактическим хозяином этого места.Герман Никишин не разрешил никому из участников рейда зайти на находящуюся за каменной стеной и железными воротами зону с бумажкой «Липецк. Карантин», даже главному ветеринарному врачу Липецкой городской ветеринарной станции Александру Чурсину.Это очень удивило всех, особенно если учесть, что из-за этого забора доносился лай всего одной собаки. А вот небольшую зону передержки показал полностью. В ней — или явно домашние псы, случайно пойманные собаколовами, или те, кого выбросили на улицу владельцы. Таких животных видно сразу: они ласковые, виляют хвостами, лижут руки людям через сетку-рабицу загонов.Пока участники рейда пытались разговорить Германа Никишина, пронырливая троица зоозащитников постаралась получше вникнуть в то, что им разрешили увидеть.— Все эти собаки — не липецкие, — безапелляционно заявила Екатерина Бильбао. — Тех, что находятся в стационаре после стерилизации, работники приюта называют по кличкам. Это вызывает сомнение в искренности ветеринаров. Мы попросили карточки учета на собак, но нам их не показали. Сказали, что в них есть некие персональные данные. Какие? ФИО собак и адреса их регистрации? И те собаки, которые находятся в загородках, не липецкие. Их всего 40 штук — мы их пересчитали по головам. У них свежие клипсы в ушах, которые все в крови. Это может значить, что к нашему приезду им перебили существующие бирки на другие, с указанием Липецка. А вы заметили, что собаки очень худые, хотя у них полные миски каши? В моем приюте миски блестят после того, как собаки поели. Кухню нам не показали, но я видела мешки с комбикормом. А собаки такую кашу без мяса есть не будут, — говорит, как режет, Екатерина Бильбао.По ее словам, с деньгами, которые выделяют по муниципальному контракту на каждую собаку (в прошлом году липецкое ИП Двуреченская Т.И. получало из муниципальной казны по 14,1 тысячи рублей на животное, в этом ИП Яшунина Л.Н. — 11,7 тысячи), можно совершать разные махинации, — собаки жаловаться в прокуратуру не побегут.Но самое удивительное другое: муниципальный контракт предполагает оплату услуг по программе ОСВВ: «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» неагрессивных животных в прежнюю среду обитания. Однако Герман Никишин заявил, что ни одну их выловленных в Липецке собак не вернул туда, откуда взял.— Я категорический противник того, чтобы собаки бегали по дворам и улицам. Это животные. Они инстинктивно сбиваются в стаи, могут стать агрессивными, защищать территорию, которую считают своей, кусать людей. Мы содержим собак за свои деньги. И мы отдаем их в добрые руки. За время существования приюта мы пристроили немало животных, — сказал Герман Никишин.Представитель приюта рассказал, что плановым отловом собак в Липецке ИП еще не занималось. Организация работает по заявкам управления главного смотрителя мэрии, выезжает ловить тех собак, которые кусают липчан. А таких жалоб — по 10-20 в день. По словам Никишина, зачастую по месту жалобы собаколовы не находят агрессивных животных. Такие вызовы он называет пустыми. А бывает, что в Липецке бригада находит стаю в 20 особей, но за раз удается отловить лишь пару псов.Липецкие же зоозащитники утверждают, что в приют в Бондари привозят и домашних собак, выловленных то ли по ошибке, то ли для отчетности. Но владельцам забрать животных очень сложно: на территорию приюта не пускают не привитых от бешенства людей! А такую прививку не делают просто так, а по показаниям.В общем, из приюта в Липецк участники рейда возвращались недовольными.… Перед совещанием с главой Липецка Евгенией Уваркиной начальник УГС Липецка Виталий Лесных рассказал GOROD48, что с предыдущим подрядчиком, липецким ИП Двуреченская Т.И., владельцем приюта «Счастливый берег», контракт был расторгнут из-за отсутствия должной реакции на заявки по вылову собак, на частые пустые выезды по обращениям граждан, на странности в ведении документации. По новому 17-миллионному подряду тамбовская организация пока получила лишь два миллиона рублей аванса. И к тому, что главный смотритель увидел в приюте, есть вопросы:— Меня смутило, что в приюте нам не показали собак из тех 157 особей, которые с декабря подрядчик выловил в Липецке. В карантинную зону нас не пустили. Может, всех липецких собак передали в добрые руки? На каждое такое животное подрядчик должен нам представить акт приема-передачи. Сейчас поступили первые отчетные документы, проверяем их.Евгения Уваркина выслушала всех участников поездки в Бондари и попыталась донести свое понимание ситуации. По ее словам, она, как глава города, стала объектом критики со всех сторон. Во-первых, горожан, которые не хотят быть облаянными и искусанными безнадзорными животными. А собачьих жертв в Липецке много: в прошлом году немотивированную агрессию проявили 324 собаки, которые покусали сотни людей и детей, с начала этого года искусаны 38 горожан.— Я помню случай, когда спасатели снимали с дерева девочку, спасавшуюся от собак, слезть сама она не смогла. Я помню мальчика, кинувшегося в испуге от собак под колеса мусоровоза.С другой стороны, на мэра давят общественники, требующие соблюдения в Липецке программы ОСВВ, особенно возвращения собак туда, откуда их забрали:— Логику вашу я понимаю, но ее не понимают люди! Мне трудно убедить горожан, что биркованная собака безопасна, как утверждают зоозащитники. Поэтому в этом случае я прошу вас активнее проводить разъяснительную работу. Но в любом случае интересы горожан для меня важнее интересов животных. И к решению проблемы нужно подходить комплексно.Сама владелица нескольких домашних животных, Евгения Уваркина сказала о сложностях в воспитании в горожанах ответственного отношения к питомцам. Много собак выгоняют на улицу их прежние хозяева, а ответственности за такое законодательство не предусматривает. Агрессию проявляют и животные, которые плодятся в промзонах, гаражных кооперативах, садовых товариществах. Но наказать бизнес за недобросовестное содержание собак нельзя — в стране вот уже второй год действует мораторий на проверки. Однако вместе с главным федеральным инспектором по Липецкой области Олегом Снежковым, депутатом Госдумы Татьяной Дьяконовой и сенатором Оксаной Хлякиной глава Липецка разработала поправки в законодательство, предусматривающие усиление ответственности для владельцев собак.Главу Липецка крайне удивила предоставленная УГС Липецка информация о пристроенных по новым владельцам приютом «Счастливый берег» в прошлом году 1015 собаках. Разве можно раздавать по три собаки в день? Общественники поддержали предложения мэра связаться с новыми хозяевами бывших беспризорных животных по карточкам, представленным как прежним, так и нынешним подрядчиками.На встрече говорили о строительстве в Липецке за счет бюджета приюта для собак. Это — дорогое удовольствие. В Воронеже, по словам Уваркиной, приют на 250 собак обошелся в 300 млн рублей. Дороже, чем детсад:— Пока я не построю все нужные нам детсады, о приюте для собак речи не будет!Впрочем, если зоозащитники захотят построить такой приют сами, мэр пообещала рассмотреть возможность выделить им грант на это благое дело.Евгения Уваркина считает пока бездоказательными обвинения тамбовской подрядной организации в убийстве собак:— Контракт предусматривает отлов, стерилизацию, содержание собаки, ее возврат в прежнюю среду обитания или пристройство. На все эти действия нужны документы от подрядчика. Ему не оплатят убитую собаку! Поэтому жду реакции полиции на имеющиеся факты отстрела животных.Такого рода встречи всех заинтересованных сторон в благополучии людей и животных глава Липецка намерена сделать регулярными.